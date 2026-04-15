只有9mm！LG超薄Wallpaper TV定義真無線美學 打造頂級顯示娛樂生態系

近日在韓國釜山舉辦的LG InnoFest 2026 APAC盛會中，LG電子再次向亞太市場展示了其在顯示技術領域的領導地位。其中最吸睛的焦點，就是厚度僅有9mm的超薄電視Wallpaper TV，憑藉更極致的工業設計與AI科技，象徵著顯示器不再僅是家電，而是能與居家空間完美融合的藝術品。

過去的超薄電視為了追求極致厚度，往往必須妥協，將部分部件外接至獨立的控制盒，並透過實體線材連接。2026年新款Wallpaper TV成功將電源與音響系統整合進僅有9mm的空間內，實現真正的一體化設計，使其能如壁紙般完美平貼於牆面。更重要的是，能夠在不損失畫質的前提下，無線傳輸高達4K 165Hz的影音內容，徹底消除了視覺上的線材干擾，為現代居家美學定義了新標準。

在畫質核心技術方面，LG導入了全新的Alpha 11 AI處理器，這款搭載雙AI引擎的處理器能即時分析並優化每一幀畫面。針對OLED過去在明亮環境下亮度表現的限制，LG發表了Hyper Radiant Color技術，成功讓亮度提升高達3.9倍，同時保留了OLED招牌的完美純黑與色彩精準度，並有效降低環境反射，確保觀影者在各種光影環境條件下都不會錯失任何畫面細節。

除了旗艦級的Wallpaper TV，LG也展示了2026年顯示娛樂產品的整體趨勢：整合、無線與個人化。這不僅呈現在硬體規格的提升，webOS平台也升級為多AI平台，整合了Microsoft Copilot與Google Gemini，讓電視成為家庭AI核心，透過Voice ID技術，系統能辨識家中不同成員的聲音，自動切換至個人化的儀表板與推薦內容。針對快速成長的遊戲市場，專業電競螢幕Ultra Gear Evo AI系列亦展現了強大的競爭力，實現全球首創的5K AI升頻功能，讓玩家無需耗費巨資升級電腦硬體，即可享受高品質的流暢體驗。

而在音訊生態系上，LG提出了Sound Suite模組化解決方案，強調「聲音適應空間，而非空間適應聲音」。透過Dolby Atmos Flex Connect技術，使用者可以將M5或M7喇叭擺放在室內任何位置，系統會自動重新校準，打造出真實的實體環繞聲場。這種靈活的配置方式，與Wallpaper TV的無線理念相呼應，構建出一個完整的頂級無線生態系統。在生活風格層面，推出一系列與知名音樂製作人will.i.am共同開發的XBOOM by will.i.am系列藍牙揚聲器，主打AI去除人聲、AI DJ等功能，打造獨特派對娛樂風格。

2026年LG顯示娛樂從單一產品向「智慧生活解決方案」轉型，全面邁向「真無線」與AI整合的頂級生態系。本屆InnoFest大會不僅展示了LG在顯示技術上的強大實力，也同樣反映了其「情感智慧」的核心策略，以全方位的沉浸式體驗，重新定義智慧家庭娛樂的最高標準。

與知名音樂製作人共同開發的XBOOM by will.i.am系列藍牙揚聲器，打造獨特派對娛樂風格。記者黃筱晴／攝影

LG全新的Alpha 11 AI處理器，即時分析並優化每一幀畫面，展現強大運算處理能力。記者黃筱晴／攝影

LG 2026全系列顯示器產品。記者黃筱晴／攝影

Hyper Radiant Color技術，保留了OLED招牌的完美純黑與色彩精準度，並有效降低環境反射。記者黃筱晴／攝影

LG 2026全系列顯示器產品，透過先進AI技術全面提升效能與使用便利性。記者黃筱晴／攝影