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只有9mm！LG超薄Wallpaper TV定義真無線美學 打造頂級顯示娛樂生態系

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
專業電競螢幕Ultra Gear Evo AI系列實現全球首創的5K AI升頻功能。記者黃筱晴／攝影
專業電競螢幕Ultra Gear Evo AI系列實現全球首創的5K AI升頻功能。記者黃筱晴／攝影

近日在韓國釜山舉辦的LG InnoFest 2026 APAC盛會中，LG電子再次向亞太市場展示了其在顯示技術領域的領導地位。其中最吸睛的焦點，就是厚度僅有9mm的超薄電視Wallpaper TV，憑藉更極致的工業設計與AI科技，象徵著顯示器不再僅是家電，而是能與居家空間完美融合的藝術品。

過去的超薄電視為了追求極致厚度，往往必須妥協，將部分部件外接至獨立的控制盒，並透過實體線材連接。2026年新款Wallpaper TV成功將電源與音響系統整合進僅有9mm的空間內，實現真正的一體化設計，使其能如壁紙般完美平貼於牆面。更重要的是，能夠在不損失畫質的前提下，無線傳輸高達4K 165Hz的影音內容，徹底消除了視覺上的線材干擾，為現代居家美學定義了新標準。

在畫質核心技術方面，LG導入了全新的Alpha 11 AI處理器，這款搭載雙AI引擎的處理器能即時分析並優化每一幀畫面。針對OLED過去在明亮環境下亮度表現的限制，LG發表了Hyper Radiant Color技術，成功讓亮度提升高達3.9倍，同時保留了OLED招牌的完美純黑與色彩精準度，並有效降低環境反射，確保觀影者在各種光影環境條件下都不會錯失任何畫面細節。

除了旗艦級的Wallpaper TV，LG也展示了2026年顯示娛樂產品的整體趨勢：整合、無線與個人化。這不僅呈現在硬體規格的提升，webOS平台也升級為多AI平台，整合了Microsoft Copilot與Google Gemini，讓電視成為家庭AI核心，透過Voice ID技術，系統能辨識家中不同成員的聲音，自動切換至個人化的儀表板與推薦內容。針對快速成長的遊戲市場，專業電競螢幕Ultra Gear Evo AI系列亦展現了強大的競爭力，實現全球首創的5K AI升頻功能，讓玩家無需耗費巨資升級電腦硬體，即可享受高品質的流暢體驗。

而在音訊生態系上，LG提出了Sound Suite模組化解決方案，強調「聲音適應空間，而非空間適應聲音」。透過Dolby Atmos Flex Connect技術，使用者可以將M5或M7喇叭擺放在室內任何位置，系統會自動重新校準，打造出真實的實體環繞聲場。這種靈活的配置方式，與Wallpaper TV的無線理念相呼應，構建出一個完整的頂級無線生態系統。在生活風格層面，推出一系列與知名音樂製作人will.i.am共同開發的XBOOM by will.i.am系列藍牙揚聲器，主打AI去除人聲、AI DJ等功能，打造獨特派對娛樂風格。

2026年LG顯示娛樂從單一產品向「智慧生活解決方案」轉型，全面邁向「真無線」與AI整合的頂級生態系。本屆InnoFest大會不僅展示了LG在顯示技術上的強大實力，也同樣反映了其「情感智慧」的核心策略，以全方位的沉浸式體驗，重新定義智慧家庭娛樂的最高標準。

與知名音樂製作人共同開發的XBOOM by will.i.am系列藍牙揚聲器，打造獨特派對娛樂風格。記者黃筱晴／攝影
與知名音樂製作人共同開發的XBOOM by will.i.am系列藍牙揚聲器，打造獨特派對娛樂風格。記者黃筱晴／攝影

LG全新的Alpha 11 AI處理器，即時分析並優化每一幀畫面，展現強大運算處理能力。記者黃筱晴／攝影
LG全新的Alpha 11 AI處理器，即時分析並優化每一幀畫面，展現強大運算處理能力。記者黃筱晴／攝影

LG 2026全系列顯示器產品。記者黃筱晴／攝影
LG 2026全系列顯示器產品。記者黃筱晴／攝影

Hyper Radiant Color技術，保留了OLED招牌的完美純黑與色彩精準度，並有效降低環境反射。記者黃筱晴／攝影
Hyper Radiant Color技術，保留了OLED招牌的完美純黑與色彩精準度，並有效降低環境反射。記者黃筱晴／攝影

LG 2026全系列顯示器產品，透過先進AI技術全面提升效能與使用便利性。記者黃筱晴／攝影
LG 2026全系列顯示器產品，透過先進AI技術全面提升效能與使用便利性。記者黃筱晴／攝影

厚度僅有9mm的超薄電視Wallpaper TV。記者黃筱晴／攝影
厚度僅有9mm的超薄電視Wallpaper TV。記者黃筱晴／攝影

OLED 亞太 LG

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