Arc’teryx始祖鳥進入直營時代進駐101 賈永婕讚：「登山界愛馬仕」

來自加拿大的高端戶外品牌Arc’teryx始祖鳥，呼應全球據點的直營策略，Arc’teryx始祖鳥在台灣市場進入直營模式開啟嶄新階段，並在台北101購物中心B1開設全新形象店，除了品類更齊全豐富，定價相較代理商時期也調整的更為合理售價。

一段時間以來，台北101只要有品牌新店開幕，都可以看到台北101董事長賈永婕親自造訪支持，了解自家商場進駐的品牌。賈永婕說「只要我時間可以的話，都會來看品牌新店，認識一下大家，我除了很認真，也很認真（消費）貢獻」。

本身就是戶外運動咖專業戶的賈永婕說「Arc’teryx始祖鳥就是登山界的愛馬仕，尤其他們家的GORE-TEX 科技、防水外套做得非常好，但我也必須老實說，其他的戶外品牌我也都會買。」

問Arc’teryx始祖鳥怎麼看台灣的戶外市場？品牌代表指出，台灣靠山靠海，有多變的自然環境，也養成高度活躍且具技術性的戶外山岳文化，台灣的戶外機能使用者已經有很高的專業度。加上台股持續大漲，認為台灣的消費力是持續成長的，進入直營後，我們將進一步深化與台灣使用者的連結與互動。

全新台北101形象店導入Arc’teryx始祖鳥最新的全球零售概念，也是首間由總部設計的店型，空間設計靈感來自溫哥華海岸山脈，花崗岩地形與森林環境。整體空間規劃則依據台灣相關的山岳活動，完整山系產品組合包括建行、越野跑與攀岩三大戶外場景，並以系統化裝備為核心。同時也針對在地需求，強化越野跑與健行產品線，提供更完整的機能裝備選擇。

為慶祝台北101形象店開幕，全新Sylan 2越野跑鞋在台北101形象店率先亮相，呼應台灣近年越野跑運動的快速發展與高度關注。作為品牌最新碳纖維板競速越野鞋款，專為追求速度與效率的山地跑者而設，鞋面採用超輕量工程織布，兼具輕量並與透氣性，並結合襪套式鞋舌與一體式鞋領設計，亦同步推出台北101限定配色版本。

Arc'teryx Ion SL Chalkbag攀岩粉袋，蔓藤綠，1,980元。圖／Arc’teryx提供

Arc'teryx Sylan 2越野跑鞋，蔓藤綠，8,880元。圖／Arc’teryx提供

Arc'teryx Alpha SL 30 Backpack登山包，石膏白，16,800元。圖／Arc’teryx提供

台灣靠山靠海，有多變的自然環境，也養成高度活躍且具技術性的戶外山岳文化，是Arc’teryx始祖鳥看重的市場之一。圖／Arc’teryx提供