快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

Arc’teryx始祖鳥進入直營時代進駐101 賈永婕讚：「登山界愛馬仕」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Arc'teryx Beta AR Jacket防水硬殼外套 (男款)，26,800元。圖／Arc’teryx提供
Arc'teryx Beta AR Jacket防水硬殼外套 (男款)，26,800元。圖／Arc’teryx提供

來自加拿大的高端戶外品牌Arc’teryx始祖鳥，呼應全球據點的直營策略，Arc’teryx始祖鳥在台灣市場進入直營模式開啟嶄新階段，並在台北101購物中心B1開設全新形象店，除了品類更齊全豐富，定價相較代理商時期也調整的更為合理售價。

一段時間以來，台北101只要有品牌新店開幕，都可以看到台北101董事長賈永婕親自造訪支持，了解自家商場進駐的品牌。賈永婕說「只要我時間可以的話，都會來看品牌新店，認識一下大家，我除了很認真，也很認真（消費）貢獻」。

本身就是戶外運動咖專業戶的賈永婕說「Arc’teryx始祖鳥就是登山界的愛馬仕，尤其他們家的GORE-TEX 科技、防水外套做得非常好，但我也必須老實說，其他的戶外品牌我也都會買。」

問Arc’teryx始祖鳥怎麼看台灣的戶外市場？品牌代表指出，台灣靠山靠海，有多變的自然環境，也養成高度活躍且具技術性的戶外山岳文化，台灣的戶外機能使用者已經有很高的專業度。加上台股持續大漲，認為台灣的消費力是持續成長的，進入直營後，我們將進一步深化與台灣使用者的連結與互動。

全新台北101形象店導入Arc’teryx始祖鳥最新的全球零售概念，也是首間由總部設計的店型，空間設計靈感來自溫哥華海岸山脈，花崗岩地形與森林環境。整體空間規劃則依據台灣相關的山岳活動，完整山系產品組合包括建行、越野跑與攀岩三大戶外場景，並以系統化裝備為核心。同時也針對在地需求，強化越野跑與健行產品線，提供更完整的機能裝備選擇。

為慶祝台北101形象店開幕，全新Sylan 2越野跑鞋在台北101形象店率先亮相，呼應台灣近年越野跑運動的快速發展與高度關注。作為品牌最新碳纖維板競速越野鞋款，專為追求速度與效率的山地跑者而設，鞋面採用超輕量工程織布，兼具輕量並與透氣性，並結合襪套式鞋舌與一體式鞋領設計，亦同步推出台北101限定配色版本。

Arc'teryx Ion SL Chalkbag攀岩粉袋，蔓藤綠，1,980元。圖／Arc’teryx提供
Arc'teryx Ion SL Chalkbag攀岩粉袋，蔓藤綠，1,980元。圖／Arc’teryx提供

Arc'teryx Sylan 2越野跑鞋，蔓藤綠，8,880元。圖／Arc’teryx提供
Arc'teryx Sylan 2越野跑鞋，蔓藤綠，8,880元。圖／Arc’teryx提供

Arc'teryx Alpha SL 30 Backpack登山包，石膏白，16,800元。圖／Arc’teryx提供
Arc'teryx Alpha SL 30 Backpack登山包，石膏白，16,800元。圖／Arc’teryx提供

台灣靠山靠海，有多變的自然環境，也養成高度活躍且具技術性的戶外山岳文化，是Arc’teryx始祖鳥看重的市場之一。圖／Arc’teryx提供
台灣靠山靠海，有多變的自然環境，也養成高度活躍且具技術性的戶外山岳文化，是Arc’teryx始祖鳥看重的市場之一。圖／Arc’teryx提供

Arc’teryx始祖鳥台灣市場進入直營模式開啟嶄新階段，並在台北101購物中心B1開設全新形象店。圖／Arc’teryx提供
Arc’teryx始祖鳥台灣市場進入直營模式開啟嶄新階段，並在台北101購物中心B1開設全新形象店。圖／Arc’teryx提供

加拿大 台北 賈永婕

延伸閱讀

百貨女鞋霸主東笙集團 搶進台中漢神洲際六品牌齊聚

消費者多元又有實踐能力 東笙女鞋6品牌一次進駐台中漢神洲際廣場

「聽見墾丁」五月登場 首場「半島ê琴書」鵝鑾鼻演出

台中漢神洲際廣場開幕日吸10萬人 名人坊知名主廚鄭錦富坐鎮

相關新聞

Arc’teryx始祖鳥進入直營時代進駐101 賈永婕讚：「登山界愛馬仕」

來自加拿大的高端戶外品牌Arc’teryx始祖鳥，呼應全球據點的直營策略，Arc’teryx始祖鳥在台灣市場進入直營模式開啟嶄新階段，並在台北101購物中心B1開設全新形象店，除了品類更齊全豐富，定價相較代理商時期也調整的更為合理售價。

花火節聯名「七龍珠Z」！立榮聯手長汎打造特色行程 優惠碼再享95折

立榮航空與長汎假期再次強強聯手，推出2026年度全新「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，跳脫傳統澎湖本島遊程，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境，並結合與熱門IP「七龍珠Z」聯名的澎湖國際海上花火節遊程，從白天美到深夜。

東京米其林一星割烹「山崎」登台4/20開訂 還有「師徒聯手套餐」

不用飛出國！日本東京知名懷石料理「山崎」（Yamazaki），即將於今年5月正式登台，進駐台北市信義區。開幕首3日，創辦人山崎志朗將親臨現場，與台灣料理長Jeff共同坐鎮板前，打造「山崎志朗 × Jeff：師徒聯手餐會」。

遠百母親節檔期全面優惠 打造日常升級購物提案

一年一度的母親節檔期，是百貨上半年最熱鬧也最有情感理由購物的時刻。從保養彩妝、精品配件到家電生活，百貨聯手各大品牌端出優惠與限定組合，不只為了犒賞媽媽，更像是一場替自己與家人日常升級的儀式。遠東百貨母親節檔期將於4月16日至5月11日登場，集結百貨服飾、精品名品與生活家電等多元商品，打造兼具品味與實用的母親節購物提案。

「全家」響應世界地球日 植覺生活5款「低碳蔬食」新上市

「全家」迎接4月20日世界地球日，蔬食品牌「植覺生活」再推出5款低碳蔬食新選擇，推出包含飯糰、主食及輕食等，同時洞察女性客群「微健康」與辦公室分食需求，高人氣石臼軟歐麵包系列推出便利商店首見的「切片」型態麵包，有「滿滿果乾」、「濃可可紅寶石」兩種口味，並另推出鹹食「法式芥末籽脆腸」，美味度媲美專業歐式麵包店。另外，「全家」亦獨家聯手萬歲牌，將熱銷高纖燕麥粥及富含穀物的堅穀力商品升級為「杯裝即食」新吃法，健康便利一次到位。

IKEA大台北4店歡慶活動！首次推「限量小熊盲盒」 精選家具家飾5折起

歡慶IKEA新莊店20週年和內湖店5週年，IKEA大台北地區4家分店及宜蘭快閃店將於4月17日至5月3日首次推出超萌的「20週年紀念版小熊盲盒」，結合療癒小熊與驚喜感盲盒設計，共有3款可愛造型，宜家卡卡友消費滿2,488元即可獲得一個，款式隨機贈送，數量有限送完為止。身為壽星的IKEA新莊店更祭出專屬限時加碼活動，包括免費早餐、人氣餐點肉丸優惠、回憶特展與慶生遊行等。此外，4月17日至5月3日到IKEA大台北4家分店及宜蘭快閃店，還有精選家具家飾5折起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。