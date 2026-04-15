花火節聯名「七龍珠Z」！立榮聯手長汎打造特色行程 優惠碼再享95折

立榮航空與長汎假期再次強強聯手，推出2026年度全新「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，跳脫傳統澎湖本島遊程，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境，並結合與熱門IP「七龍珠Z」聯名的澎湖國際海上花火節遊程，從白天美到深夜。

長汎假期鎖定年輕族群最愛的社群打卡熱點，推出全新「澎藍心動．跳島秘境遊3日」團體行程，跳脫常見的大眾打卡路線，直接解鎖澎湖東北海離島新地圖，帶領旅客探索不同於以往的海島風貌。

行程安排前往澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，欣賞黑白相間的燈塔跟清澈的果凍海；接著登上曾入選全球十大秘密島嶼的「虎井嶼」，近距離感受離島慢步調與壯闊海景；此外，旅客可以在有「台版馬爾地夫」之稱的澎澎灘體驗SUP立槳活動，划向鐵砧嶼的同時，沿途欣賞玄武岩地形與海蝕景觀。

2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日熱血登場，今年最受注目的焦點就是悟空、神龍等經典角色將躍上夜空，結合震撼視覺的主題煙火與無人機秀，點亮整個澎湖灣。全島更同步設置「七龍珠Z」大型主題公仔與打卡點，讓整座島嶼化身為動漫迷的朝聖天堂。

除了長汎假期精心安排的團體行程，想安排自由行的旅人也可透過「立榮假期」官網快速搜尋最超值的澎湖「機+酒」組合，台北、台中、嘉義、台南、高雄皆可出發，三天兩夜最低3846元起。

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旅客划著SUP直抵鐵砧嶼，近距離感受玄武岩帶來的視覺震撼。圖／蠔野人育樂提供