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東京米其林一星割烹「山崎」登台4/20開訂 還有「師徒聯手套餐」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「山崎」創辦人山崎志朗（左）、台灣料理長郭原甫。圖／山崎提供
「山崎」創辦人山崎志朗（左）、台灣料理長郭原甫。圖／山崎提供

不用飛出國！日本東京知名懷石料理「山崎」（Yamazaki），即將於今年5月正式登台，進駐台北市信義區。開幕首3日，創辦人山崎志朗將親臨現場，與台灣料理長Jeff共同坐鎮板前，打造「山崎志朗 × Jeff：師徒聯手餐會」。

「山崎」創辦人山崎志朗（Shiro Yamazaki）出生於 1987 年，是日本料理界最受矚目的新世代領軍人物，也被譽為料理天才。他在東京完全介紹制的赤坂傳奇名店「もりかわ （Morikawa）」深耕八年，後於2018年8月，正式創立個人品牌「山崎」，並於開業3個月後即摘下米其林一星。

山崎志朗擅長在熟悉的食材中創造「驚喜感」，運用自己本身在「Chiune (チウネ)」與「Aca (アカ)」等跨界名店中汲取的靈感，轉化為獨樹一幟的新日本料理。他大膽汲取法式與西班牙料理中強調「層次疊加」的精華，並將其優雅地融入傳統和食之中。同時，他還身兼專業侍酒師（Sommelier）的身分，透過「以酒入菜、以餐襯酒」的獨到見解，賦予料理清晰的料理美學。

山崎台灣店店址鄰近國父紀念館與台北市政府，並由山崎志朗的徒弟郭原甫（Jeff）掌舵料理長，他旅日修業近七年，並承襲山崎志朗的薰陶與廚藝精髓。延續東京本店對餐酒適配的嚴苛標準，店內也特別由侍酒師嚴選，提供台灣少見的日本珍稀酒款，還有職人酒造直送來台的限量酒款，藉此提供融合傳統割烹與現代感性的美味饗宴。

「山崎」將於5月5日正式開幕。「季節套餐」定價為每位5,800元，並預計於4月20日開放inline平台訂位。開幕首三日更特別舉辦「山崎志朗 × Jeff：師徒聯手餐會」，山崎志朗將與台灣料理長Jeff共同坐鎮板前，為賓客提供充滿職人精神的精湛手藝，提供特別訂製內容。師徒聯手餐會為5月5日至5月7日期間限定（5/5、5/6：18:30準時開席；5/7：第一輪17:00，第二輪19:30），每位15,000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

山崎提供「蝦膏伊勢龍蝦昆布漬」、「黑蒜炭燒冬鴨」等特色料理。圖／山崎提供
山崎提供「蝦膏伊勢龍蝦昆布漬」、「黑蒜炭燒冬鴨」等特色料理。圖／山崎提供

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