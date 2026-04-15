快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

遠百母親節檔期全面優惠 打造日常升級購物提案

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百竹北喬尼亞 Delonghi旗艦型全自動咖啡機，優惠價88,800元，加贈Junior精品咖啡豆5,000元兌換券，以及Junior雙層玻璃杯一組(價值1,100元)。圖／遠百提供
遠百竹北喬尼亞 Delonghi旗艦型全自動咖啡機，優惠價88,800元，加贈Junior精品咖啡豆5,000元兌換券，以及Junior雙層玻璃杯一組(價值1,100元)。圖／遠百提供

一年一度的母親節檔期，是百貨上半年最熱鬧也最有情感理由購物的時刻。從保養彩妝、精品配件到家電生活，百貨聯手各大品牌端出優惠與限定組合，不只為了犒賞媽媽，更像是一場替自己與家人日常升級的儀式。遠東百貨母親節檔期將於4月16日至5月11日登場，集結百貨服飾、精品名品與生活家電等多元商品，打造兼具品味與實用的母親節購物提案。

遠百母親節檔期端出好康，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。板橋中山店獨家女男童裝部門加碼單筆滿1萬5千元加送300元。台中大遠百國際精品指定專櫃及8F MEISSEN當日單櫃滿2萬送1,000元；國際精名品指定專櫃當日單櫃滿2萬送2,000元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品當日單筆滿1萬元送1,000元。

活動期間HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷8,000元送200元、當日單筆刷3萬元送1,000元。HAPPY GO會員亦可參與「點點成金」活動，扣點即可兌換紅利券。12大銀行享全館當日單筆刷6,600元並分6期送200元；11大銀行數位3C(含APPLE)單筆刷1萬並分6期送500元，讓消費者在母親節檔期滿足送禮與添購生活好物的需求。

隨著母親節聚餐與甜點需求升溫，遠百推出母親節與端午節禮品專刊與多款話題甜點，包括P.f.甜點設計的「摯愛」蛋糕以巧克力與果香詮釋心意；還有近來甜點話題關鍵字「杜拜巧克力」，聖保羅推出的「杜拜巧克力Q餅」。

另因應聚餐需求，遠百竹北推出App會員餐飲滿500元送100元（限量5,000張），台南大遠百指定餐廳滿1,500元送200元，讓消費者在母親節溫馨節日裡用美食團聚、陪伴家人，共享歡聚時光。

板橋大遠百再添話題新櫃，包括3C科技品牌vivo全新體驗空間於新北獨家登場，即起至4月30日推出開幕限定活動，推出消費滿千折百等優惠，還有Michael Kors專門店進駐一樓打造嶄新形象空間。

遠百桃園Panasonic高滲透奈米水離子吹風機，建議售價12,900元，特價10,900元。圖／遠百提供
遠百桃園Panasonic高滲透奈米水離子吹風機，建議售價12,900元，特價10,900元。圖／遠百提供

vivo進駐板橋大遠百，全新影像旗艦手機系列登場。圖／遠百提供
vivo進駐板橋大遠百，全新影像旗艦手機系列登場。圖／遠百提供

新竹大遠百香奈兒奢華金燦重生修護霜，18,000元。圖／遠百提供
新竹大遠百香奈兒奢華金燦重生修護霜，18,000元。圖／遠百提供

遠百獨家限定，P.f.甜點設計「杜拜狂想曲」6吋售價2,580元（板橋大遠百、遠百信義A13限量各10顆）。圖／遠百提供
遠百獨家限定，P.f.甜點設計「杜拜狂想曲」6吋售價2,580元（板橋大遠百、遠百信義A13限量各10顆）。圖／遠百提供

Michael Kors進駐板橋大遠百一樓，Hamilton橘色小型肩背包，15,000元。圖／遠百提供
Michael Kors進駐板橋大遠百一樓，Hamilton橘色小型肩背包，15,000元。圖／遠百提供

母親節 遠百

延伸閱讀

高雄百貨業上半年最大盛事 漢神百貨開店慶16日盛大登場

全家母親節檔期爆發！蛋糕預購飆4成 一站買齊家電香氛搶孝親商機

OKmart 母親節甜點戰開打！主打健康系蛋糕 預購拚業績增1成

「全家」母親節預購開跑！蛋糕主打「經典口味三本柱、創意大人系」

相關新聞

Arc’teryx始祖鳥進入直營時代進駐101 賈永婕讚：「登山界愛馬仕」

來自加拿大的高端戶外品牌Arc’teryx始祖鳥，呼應全球據點的直營策略，Arc’teryx始祖鳥在台灣市場進入直營模式開啟嶄新階段，並在台北101購物中心B1開設全新形象店，除了品類更齊全豐富，定價相較代理商時期也調整的更為合理售價。

花火節聯名「七龍珠Z」！立榮聯手長汎打造特色行程 優惠碼再享95折

立榮航空與長汎假期再次強強聯手，推出2026年度全新「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，跳脫傳統澎湖本島遊程，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境，並結合與熱門IP「七龍珠Z」聯名的澎湖國際海上花火節遊程，從白天美到深夜。

東京米其林一星割烹「山崎」登台4/20開訂 還有「師徒聯手套餐」

不用飛出國！日本東京知名懷石料理「山崎」（Yamazaki），即將於今年5月正式登台，進駐台北市信義區。開幕首3日，創辦人山崎志朗將親臨現場，與台灣料理長Jeff共同坐鎮板前，打造「山崎志朗 × Jeff：師徒聯手餐會」。

遠百母親節檔期全面優惠 打造日常升級購物提案

一年一度的母親節檔期，是百貨上半年最熱鬧也最有情感理由購物的時刻。從保養彩妝、精品配件到家電生活，百貨聯手各大品牌端出優惠與限定組合，不只為了犒賞媽媽，更像是一場替自己與家人日常升級的儀式。遠東百貨母親節檔期將於4月16日至5月11日登場，集結百貨服飾、精品名品與生活家電等多元商品，打造兼具品味與實用的母親節購物提案。

「全家」響應世界地球日 植覺生活5款「低碳蔬食」新上市

「全家」迎接4月20日世界地球日，蔬食品牌「植覺生活」再推出5款低碳蔬食新選擇，推出包含飯糰、主食及輕食等，同時洞察女性客群「微健康」與辦公室分食需求，高人氣石臼軟歐麵包系列推出便利商店首見的「切片」型態麵包，有「滿滿果乾」、「濃可可紅寶石」兩種口味，並另推出鹹食「法式芥末籽脆腸」，美味度媲美專業歐式麵包店。另外，「全家」亦獨家聯手萬歲牌，將熱銷高纖燕麥粥及富含穀物的堅穀力商品升級為「杯裝即食」新吃法，健康便利一次到位。

IKEA大台北4店歡慶活動！首次推「限量小熊盲盒」 精選家具家飾5折起

歡慶IKEA新莊店20週年和內湖店5週年，IKEA大台北地區4家分店及宜蘭快閃店將於4月17日至5月3日首次推出超萌的「20週年紀念版小熊盲盒」，結合療癒小熊與驚喜感盲盒設計，共有3款可愛造型，宜家卡卡友消費滿2,488元即可獲得一個，款式隨機贈送，數量有限送完為止。身為壽星的IKEA新莊店更祭出專屬限時加碼活動，包括免費早餐、人氣餐點肉丸優惠、回憶特展與慶生遊行等。此外，4月17日至5月3日到IKEA大台北4家分店及宜蘭快閃店，還有精選家具家飾5折起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。