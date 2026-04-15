遠百母親節檔期全面優惠 打造日常升級購物提案

一年一度的母親節檔期，是百貨上半年最熱鬧也最有情感理由購物的時刻。從保養彩妝、精品配件到家電生活，百貨聯手各大品牌端出優惠與限定組合，不只為了犒賞媽媽，更像是一場替自己與家人日常升級的儀式。遠東百貨母親節檔期將於4月16日至5月11日登場，集結百貨服飾、精品名品與生活家電等多元商品，打造兼具品味與實用的母親節購物提案。

遠百母親節檔期端出好康，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。板橋中山店獨家女男童裝部門加碼單筆滿1萬5千元加送300元。台中大遠百國際精品指定專櫃及8F MEISSEN當日單櫃滿2萬送1,000元；國際精名品指定專櫃當日單櫃滿2萬送2,000元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品當日單筆滿1萬元送1,000元。

活動期間HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷8,000元送200元、當日單筆刷3萬元送1,000元。HAPPY GO會員亦可參與「點點成金」活動，扣點即可兌換紅利券。12大銀行享全館當日單筆刷6,600元並分6期送200元；11大銀行數位3C(含APPLE)單筆刷1萬並分6期送500元，讓消費者在母親節檔期滿足送禮與添購生活好物的需求。

隨著母親節聚餐與甜點需求升溫，遠百推出母親節與端午節禮品專刊與多款話題甜點，包括P.f.甜點設計的「摯愛」蛋糕以巧克力與果香詮釋心意；還有近來甜點話題關鍵字「杜拜巧克力」，聖保羅推出的「杜拜巧克力Q餅」。

另因應聚餐需求，遠百竹北推出App會員餐飲滿500元送100元（限量5,000張），台南大遠百指定餐廳滿1,500元送200元，讓消費者在母親節溫馨節日裡用美食團聚、陪伴家人，共享歡聚時光。

板橋大遠百再添話題新櫃，包括3C科技品牌vivo全新體驗空間於新北獨家登場，即起至4月30日推出開幕限定活動，推出消費滿千折百等優惠，還有Michael Kors專門店進駐一樓打造嶄新形象空間。

遠百桃園Panasonic高滲透奈米水離子吹風機，建議售價12,900元，特價10,900元。圖／遠百提供

vivo進駐板橋大遠百，全新影像旗艦手機系列登場。圖／遠百提供

新竹大遠百香奈兒奢華金燦重生修護霜，18,000元。圖／遠百提供

遠百獨家限定，P.f.甜點設計「杜拜狂想曲」6吋售價2,580元（板橋大遠百、遠百信義A13限量各10顆）。圖／遠百提供