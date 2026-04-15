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「全家」響應世界地球日 植覺生活5款「低碳蔬食」新上市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店響應世界地球日，蔬食品牌「植覺生活」推出包含飯糰、主食及輕食等5款蔬食新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應世界地球日，蔬食品牌「植覺生活」推出包含飯糰、主食及輕食等5款蔬食新品。圖／全家便利商店提供

全家」迎接4月20日世界地球日，蔬食品牌「植覺生活」再推出5款低碳蔬食新選擇，推出包含飯糰、主食及輕食等，同時洞察女性客群「微健康」與辦公室分食需求，高人氣石臼軟歐麵包系列推出便利商店首見的「切片」型態麵包，有「滿滿果乾」、「濃可可紅寶石」兩種口味，並另推出鹹食「法式芥末籽脆腸」，美味度媲美專業歐式麵包店。另外，「全家」亦獨家聯手萬歲牌，將熱銷高纖燕麥粥及富含穀物的堅穀力商品升級為「杯裝即食」新吃法，健康便利一次到位。

「全家」蔬食品牌「植覺生活」至今已陸續推出飯糰、主食、沙拉、袋裝小吃等近80款鮮食，此次再以異國風味、經典風味復刻為開發核心，推出5款蔬食新品，包含復刻台式街邊小吃的「鹽水G絲飯糰」，將蒜爆炒後拌入素雞絲與清甜筍絲，帶出層次豐富的解膩鹹香，售價35元；主打異國風味的「打拋風味豆腐飯」，濃郁辛香的打拋醬汁緊緊包覆軟嫩豆腐，售價69元，4月22日上市；「黑松露野菇義大利麵」將嚴選黑松露醬與濃郁奶油白醬融合，搭配野菇拌炒出自然鮮香，售價89元，4月22日上市。同步推出兩款輕食餐點，包含以特製醇厚奶香白醬夾入厚實烘蛋的「蔬菜烘蛋起司貝果堡」（售價55元，4月22日上市）、Q彈墨西哥餅皮包裹厚實厚蛋條與鮮脆蔬菜的「厚蛋時蔬握沙拉」（售價69元）。

根據「全家」內部銷售觀察，廣受好評的石臼軟歐麵包系列主要購買者為女性，因此參考日本便利商店趨勢，首度將軟歐麵包以「切片」型態呈現，共推出3款鹹甜新品，每款售價皆為45元。其中「滿滿果乾切片軟歐」使用熊本石臼糯小麥粉打造Q彈富嚼勁的麵包體，揉入葡萄乾、核桃等6種果乾與堅果，口感層次豐富，切片設計更方便分食分餐享用；「濃可可紅寶石切片軟歐」嚴選苦甜巧克力醬交織微酸蔓越莓乾，濃醇不甜膩；喜愛鹹香風味則推薦「法式芥末籽脆腸軟法」，柔軟帕瑪森起司軟法夾入多汁德國香腸與微辛芥末籽醬。

此外，「全家」與萬歲牌獨家合作推出4款「杯裝即食」新商品，鹹食部分首推嚴選澳洲大燕麥片打造的「活力野菜風味」燕麥粥，添加高纖蔬菜與脆口堅果，另有西式玉米濃湯為基底加入黃金玉米粒的「黃金玉米風味」；甜食則有「堅穀力莓果口味」及「堅穀力原味」，杯裝設計方便消費者隨個人喜好加入牛奶、豆漿或優格飲品沖泡即食。

全家便利商店「植覺生活」5款綠色蔬食新上市，打造全餐食植感美味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「植覺生活」5款綠色蔬食新上市，打造全餐食植感美味。圖／全家便利商店提供

全家便利商店與萬歲牌獨家合作，將熱銷高纖燕麥粥及富含穀物的堅穀力商品升級為「杯裝即食」新吃法。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與萬歲牌獨家合作，將熱銷高纖燕麥粥及富含穀物的堅穀力商品升級為「杯裝即食」新吃法。圖／全家便利商店提供

全家便利商店石臼軟歐麵包瞄準女性客群，首推「切片分食 」新型態，推出「滿滿果乾切片軟歐」、「濃可可紅寶石切片軟歐」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店石臼軟歐麵包瞄準女性客群，首推「切片分食 」新型態，推出「滿滿果乾切片軟歐」、「濃可可紅寶石切片軟歐」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店響應世界地球日，蔬食品牌「植覺生活」推出包含飯糰、主食及輕食等5款蔬食新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應世界地球日，蔬食品牌「植覺生活」推出包含飯糰、主食及輕食等5款蔬食新品。圖／全家便利商店提供

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