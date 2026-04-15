IKEA大台北4店歡慶活動！首次推「限量小熊盲盒」 精選家具家飾5折起

歡慶IKEA新莊店20週年和內湖店5週年，IKEA大台北地區4家分店及宜蘭快閃店將於4月17日至5月3日首次推出超萌的「20週年紀念版小熊盲盒」，結合療癒小熊與驚喜感盲盒設計，共有3款可愛造型，宜家卡卡友消費滿2,488元即可獲得一個，款式隨機贈送，數量有限送完為止。身為壽星的IKEA新莊店更祭出專屬限時加碼活動，包括免費早餐、人氣餐點肉丸優惠、回憶特展與慶生遊行等。此外，4月17日至5月3日到IKEA大台北4家分店及宜蘭快閃店，還有精選家具家飾5折起。

IKEA慶祝新莊店20歲生日首度推出「20週年紀念版小熊盲盒」，4月17日至5月3日活動期間宜家卡卡友於大台北地區4家分店（新店店、新莊店、內湖店、台北城市店—小巨蛋店）以及宜蘭快閃店，單筆消費滿2,488元即可隨機獲得限量小熊盲盒一個，送完為止。本次特別將IKEA經典的FABLER BJÖRN愛心小熊化身為3款限定造型，包括頭戴藍色帽子、手拿藍袋的「藍調時尚熊」，手舉愛心旗子搭配紅色蝴蝶結的「愛心加油熊」，以及最讓人期待的神祕角色「猜不到的那隻熊」。

身為壽星的IKEA新莊店推出一系列限定活動：宜家卡卡友於4月18日至5月3日活動期間的週末早餐時段前往瑞典餐廳，即可免費兌換早餐一份（每日上午9點開始發放號碼牌，限量200份送完為止）；4月28日至5月3日再加碼推出瑞典肉丸系列主餐8折優惠；4月26日將舉辦生日派對，現場免費分享生日蛋糕。詳細活動資訊請見IKEA新莊店20週年慶活動網址：https://www.ikea.com.tw/zh/store/hsin-chuang/hcsanniversary2026。