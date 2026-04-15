7-ELEVEN新極上御飯糰生食級海鮮入料！首度跨界「朗萌綺盟」集點

進入4月中旬天氣逐漸轉熱，7-ELEVEN搶在初夏到來前布局輕食市場，自4月15日起全新開發多款適合春夏時節享用的鮮食商品，瞄準「控熱量」、「高清爽」兩大需求，商品涵蓋輕食便當、涼麵、飯糰、關東煮、蔬果、飲料等類別，讓民眾味蕾清爽換季；其中新極上御飯糰更擴大生食級海鮮入料品項、同步展開日本肖像「『朗萌綺盟』飯糰集點GO活動」，4月15日至5月26日購買御飯糰指定商品即可集點兌換海苔飯糰週邊獨家小物。

7-ELEVEN自4月15日至5月26日推出「『朗萌綺盟』飯糰集點GO活動」，uniopen會員購買指定御飯糰還可獲得點數，可兌換結合御飯糰經典口味獨家繪製的NANDEMO IKIMONO海苔飯糰造型小物，包括飯糰造型磁鐵（3款隨機）、束口袋（3款隨機）、L型資料夾3入組等，數量有限送完為止；同一期間集點亦可兌換指定御飯糰。

看好春夏換季民眾味蕾改變及近年飲食管理趨勢，7-ELEVEN關東煮開賣「夏日輕食餐」新品「炙燒雞胸肉」，嚴選本土新鮮低脂雞胸，以多種香料醃製，富有炙烤香氣，即日起至4月28日關東煮／滷味全品項任選4件88折。自有鮮食品牌「Simple Fit」提供多元蛋白質攝取，新品輕食便當「嫩烤里肌多彩鮮蔬餐盒（售價99元）」具有均衡蔬菜、蛋白質與澱粉比例，「21Plus玉米雞肉熟水餃（售價59元）」皮薄餡滿，並新上架來自雲嘉南地區栽種非基因改造「黃金玉米棒（售價49元）」，7-ELEVEN即日起至4月28日Simple Fit指定品項搭配CITY TEA黃金蕎麥茶（原價60元）結帳現省10元。

春夏補充蔬果清爽又開胃，7-ELEVEN特別引進產季短、每年只販賣2個月的「紐西蘭紅寶石奇異果（售價75元）」、一次可吃到兩種品種葡萄的「紅綠寶石無籽葡萄袋（售價69元）」等冷藏水果。

冷凍區首度導入健康好食專區，獨家販售個人化隨手包「鮮凍綜合莓（售價79元）」、「鮮凍藍莓（售價69元）」，搭配鹽味毛豆與冰烤地瓜，方便外食族加入優格、沙拉或當作零食，即日起至4月29日指定冷凍健康好食商品搭配指定優格任選兩件88折。

飲品部分，7-ELEVEN在全台超過300間果汁BAR開賣「嚴選草莓綜合果汁（售價99元）」等逾10款新鮮現打果汁。

不僅如此，7-ELEVEN鮮食季節性商品陸續回歸上架，春夏主打涼麵、御飯糰等超商經典商品並擴大新品規模，暢銷商品「北海道蕎麥風味沾麵（售價69元）」、「和風中華冷麵（售價89元）」、「柚香豆皮冷烏龍麵（售價89元）」回歸販售，御飯糰則祭出「新極上御飯糰」新品「天使紅蝦」、「蔥鹽生鮭」使用大顆Q彈飽滿頂級龍之瞳米，以生食級海鮮入料，並增添海苔口味添層次，還有餡料加量的「熟成明太子鮭魚」，鹹香濃郁、海味層次豐富，即日起至4月28日指定御飯糰任選第2件79折。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN推出「『朗萌綺盟』飯糰集點GO活動」，4月15日至5月26日購買御飯糰指定商品，即可集點兌換海苔飯糰週邊獨家小物，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日至4月28日Simple Fit指定品項搭配CITY TEA黃金蕎麥茶（原價60元）結帳現省10元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN冷凍區首度導入健康好食專區，獨家販售個人化隨手包「鮮凍綜合莓（售價79元）」、「鮮凍藍莓（售價69元）」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN關東煮開賣「夏日輕食餐」新品「炙燒雞胸肉」，嚴選本土新鮮低脂雞胸，以多種香料醃製，富有炙烤香氣。圖／7-ELEVEN提供

換季高溫商機前哨站，7-ELEVEN輕盈美食就位。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「新極上御飯糰」新品「天使紅蝦」、「蔥鹽生鮭」使用大顆Q彈飽滿頂級龍之瞳米，以生食級海鮮入料。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出「『朗萌綺盟』飯糰集點GO活動」，4月15日至5月26日購買御飯糰指定商品，即可集點兌換海苔飯糰週邊獨家小物，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「新極上御飯糰」擴大生食級海鮮入料品項，4月15日至5月26日同步展開日本肖像「『朗萌綺盟』飯糰集點GO活動」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN特別引進「紐西蘭紅寶石奇異果（售價75元）」、「紅綠寶石無籽葡萄袋（售價69元）」等冷藏水果。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出「『朗萌綺盟』飯糰集點GO活動」，4月15日至5月26日購買御飯糰指定商品，即可集點兌換海苔飯糰週邊獨家小物，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN在全台超過300間果汁BAR開賣「嚴選草莓綜合果汁」等逾10款新鮮現打果汁。圖／7-ELEVEN提供