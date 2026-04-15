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遶境美食排名出爐！台中人最愛珍奶是這3家 線上抽千元搭車、外送優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大甲媽祖遶境期間限定，Uber與Uber Eats用戶凡於指定期間及地區乘車或於指定活動商家下單，即有機會領取限量「聯名平安符」。圖／Uber提供
大甲媽祖遶境期間限定，Uber與Uber Eats用戶凡於指定期間及地區乘車或於指定活動商家下單，即有機會領取限量「聯名平安符」。圖／Uber提供

被譽為世界三大宗教盛事之一的「大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」倒數2天正式起駕，看準遶境期間龐大的移動與補給需求，Uber與Uber Eats今年首度攜手大甲鎮瀾宮，從「移動」、「安全」與「食行補給」3大面向推出整合服務與優惠，並以限量聯名平安符作為活動亮點，將媽祖庇佑延伸至平台合作夥伴與用戶。

「聯名平安符」除了發送給外送合作夥伴與合作車隊職業駕駛，並邀請限定地區駕駛擔任「平安大使」，用戶於指定地區預約行程或下單美食外送/外帶即有機會獲得限量聯名平安符及優惠小卡。此外，自4月17日起至4月30日，Uber台灣官方LINE帳號亦推出線上抽籤活動，有機會獲得最高價值共1,050元的乘車優惠及專屬美食外送優惠。

根據Uber數據，2025年遶境期間前往台中大甲區的叫車需求為平日3倍，自大甲出發則達2.6倍，顯示平台已成為信眾移動的重要工具。而作為珍珠奶茶發源地之一的台中，Uber Eats也揭曉2025年台中地區最受歡迎珍珠奶茶品牌統計數據，前3名為「50嵐」、「八曜和茶」與「大茗本位製茶堂」。

配合遶境盛事，平台祭出一系列「大甲媽保庇優惠」，即日起至4月30日，用戶只要於指定地區使用Uber App叫車，即有機會獲得聯名平安符；即日起至4月21日，使用Uber Eats於指定活動商家下單，同樣有機會獲得聯名平安符與優惠小卡。同時，月底前同步推出新用戶與指定用戶專屬折扣，包括輸入指定優惠碼享最高4折外送優惠，以及生鮮雜貨滿額折扣等，單筆消費最高折抵200元，滿足遶境期間的餐飲補給便利性。

Uber也預告，將於4月底推出全新「記錄我的行程」安全功能，開放合作車隊職業駕駛可透過駕駛端App使用手機錄製行程內容，升級風險控管措施，強化行車過程的透明度與安全保障。同時，Uber Eats也持續推動「安全騎乘獎勵計畫」予外送合作夥伴自由參與，目前計畫已自新北市試行並擴展至全台。

好運遶境來，大獎抽起來，於4月17日至30日止，加入Uber台灣官方LINE好友，參與抽籤活動，有機會獲得最高價值共900元的乘車優惠及最高150元美食外送優惠。圖／Uber提供
好運遶境來，大獎抽起來，於4月17日至30日止，加入Uber台灣官方LINE好友，參與抽籤活動，有機會獲得最高價值共900元的乘車優惠及最高150元美食外送優惠。圖／Uber提供

Uber Eats為外送合作夥伴祈福，讓媽祖庇佑平安相隨，持續推動「安全騎乘獎勵計畫」，鼓勵外送合作夥伴遵守交通規範。圖／Uber Eats提供
Uber Eats為外送合作夥伴祈福，讓媽祖庇佑平安相隨，持續推動「安全騎乘獎勵計畫」，鼓勵外送合作夥伴遵守交通規範。圖／Uber Eats提供

Uber為合作車隊職業駕駛夥伴祈福，讓媽祖庇佑平安相隨。預計將於4月底推出全新安全功能「記錄我的行程」。圖／Uber提供
Uber為合作車隊職業駕駛夥伴祈福，讓媽祖庇佑平安相隨。預計將於4月底推出全新安全功能「記錄我的行程」。圖／Uber提供

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