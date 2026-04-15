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Bally重返1990網球熱 服裝、鞋款全系列 超萌掛飾輕鬆收納AirTag

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1992年的法國網球公開賽，兩位來自瑞士的名將Jakob Hlasek與Marc Rosset曾穿上Bally的Competition運動鞋，在紅土場地上獲得雙打冠軍榮耀。圖／Bally提供
1992年的法國網球公開賽，兩位來自瑞士的名將Jakob Hlasek與Marc Rosset曾穿上Bally的Competition運動鞋，在紅土場地上獲得雙打冠軍榮耀。圖／Bally提供

網球熱曾在1970、1990蔚為風潮，Bally近日發表2026春夏系列中的Tennis網球膠囊系列，除了帶來曾在「法國網球公開賽」中「登場」的Competition運動鞋多款配色並有鞋履、包款、服裝與配件全系列。

1990年代，瑞士網球名將Jakob Hlasek、Marc Rosset曾穿上Bally的Competition運動鞋，並在該屆的法國網球公開賽獲得雙打冠軍，在經典的紅土場地上、留下了屬於瑞士的驕傲。全新發表的Competition運動鞋選擇以平面設計中「出血」的手法、將代表品牌首字母的B以翅膀般裝飾於鞋款側面，鞋款除運用皮革包覆鞋面，並搭配小牛皮中底、防滑鞋底，讓平地行走、網球場上都能游刃有餘，共推出瑞士紅、綠色與海軍藍三色版本，訂價皆為15,800元。

同時Bally在Competition運動鞋外，更有著全套的Tennis網球膠囊系列商品。網球表面愛用的螢光黃色紛紛具現在零錢包、鞋帶、吊飾、Competition鞋款的鞋帶與鞋後跟皮標，同時Bally並特別為本系列設計了辨識Logo，透過三個交疊的螢光黃色、鏤空的TENNIS字樣，以及品牌創立年份的1851，展現170年不變的瑞士活力。

Bally經典的紅白紅三色條紋陸續出現在網球短裙、網球拍袋、Signature水桶包、Signature保齡球包等細節，該系列並帶來多款隨身吊飾，其中多款可收納AirTag，讓人快速掌握心愛物品、家人、寵物的行動去向。

Tennis系列並加碼一款Beckett小型斜肩背包，選用鏤空皮革加上綠或紅色滾邊、以及舒適的寬版背帶，讓網球生活成為一種懷舊風潮，自綠底白線的網球場大方出走、輕快開步。全系列已正式上市、可洽全台Bally專門店詢問。

Bally Signature粗跟涼鞋，19,800元。圖／Bally提供
Bally Signature粗跟涼鞋，19,800元。圖／Bally提供

Bally Signature肩背水桶包，34,800元。圖／Bally提供
Bally Signature肩背水桶包，34,800元。圖／Bally提供

Bally TENNIS Competition運動鞋，15,800元。圖／Bally提供
Bally TENNIS Competition運動鞋，15,800元。圖／Bally提供

Bally TENNIS網球短裙，19,800元。圖／Bally提供
Bally TENNIS網球短裙，19,800元。圖／Bally提供

Bally TENNIS AirTag吊飾，5,500元。圖／Bally提供
Bally TENNIS AirTag吊飾，5,500元。圖／Bally提供

Bally TENNIS網球吊飾，5,500元。圖／Bally提供
Bally TENNIS網球吊飾，5,500元。圖／Bally提供

Bally在2026春夏發表了TENNIS膠囊網球系列，將運動場上的經典針織衫、百褶裙、條紋，轉化為日常的簡約時尚單品。圖／Bally提供
Bally在2026春夏發表了TENNIS膠囊網球系列，將運動場上的經典針織衫、百褶裙、條紋，轉化為日常的簡約時尚單品。圖／Bally提供

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