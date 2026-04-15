Gemini「個人化智慧服務」台灣上線 可跨平台串聯、行程規劃全自動

Google Gemini今年年初於美國推出的「個人化智慧服務」（Personal Intelligence），即日起正式拓展至台灣，將以更貼近個人需求的方式，重新定義智慧助理的使用體驗。這項功能主打讓AI不只是回應問題，更能理解使用者的生活脈絡，成為真正「懂你」的智慧小幫手。

「個人化智慧服務」最大亮點，在於可串聯各種Google旗下服務，包括Gmail、Google相簿、YouTube與搜尋等應用程式，讓Gemini能跨平台整合資訊，提供更精準且具情境的回應。使用者只需簡單設定並授權，即可讓AI連結不同服務，讀取既有資料。例如規劃旅遊時，Gemini能自動整理Gmail中的訂單與行程資訊，結合相簿收藏與YouTube觀看紀錄，生成個人化行程建議，大幅減少在多個App間切換的時間成本，讓安排行程的過程更流暢高效。

相較於傳統語音助理，「個人化智慧服務」擁有跨複雜來源的邏輯推理能力，不僅能理解文字，也能整合圖片與影片內容，提供更完整的回應脈絡。這意味著使用者無需重複輸入背景資訊，Gemini即可依據既有資料給出更符合個人偏好的建議，從日常提醒、行程規劃到內容推薦，都能展現更高的精準度與實用性。

在隱私與資料安全方面，Google強調「以使用者為核心控管」，連結應用程式的功能預設為關閉，需由使用者自行啟用，且可隨時中止或調整。Gemini僅在回應特定請求時存取相關資料，並會盡可能標註資訊來源，提升透明度。同時，這些個人資料不會直接用於模型訓練，使用者也能選擇以「臨時對話」模式進行不涉及個人化資料的互動，兼顧便利性與隱私保障。

此功能亦設計回饋與修正機制，當回覆不符合需求或誤判時，可當場直接糾正它；若出現不準確或過度個人化的狀況，也可直接「倒讚」回應來提供意見回饋，讓後續回應更加貼近真實需求。

即日起「個人化智慧服務」將逐步向符合資格的Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱者的個人Google帳戶開放，並預計在未來幾週內推廣至免付費使用者。收到邀請的使用者可開啟Gemini並點擊「設定」>「個人化智慧」>選擇「連結的應用程式」（如Gmail、相簿等）開啟此功能，啟用後可在網頁版、Android和iOS裝置上使用，享受更直覺、高效且個人化的智慧體驗。