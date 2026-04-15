銷量突破八千萬罐！KIRIN淡麗找田馥甄代言 減醣配方讓小酌無負擔

隨著現代人健康意識抬頭，飲酒需求已從單純的風味追求，轉向更重視「享受後的狀態」。看準這股追求輕盈與自我平衡的生活趨勢，KIRIN淡麗啤酒正式宣布，由氣質女神田馥甄擔任全新品牌代言人，以其自然、不刻意的生活態度，完美詮釋「輕盈自在就淡麗」的品牌精神。

在講究高品質生活的同時，KIRIN淡麗透過減醣70%的機能優勢，結合獨家「啤酒花芳香製法」，讓消費者在享受啤酒醇厚香氣的同時，也能擁有清爽順口的口感，實現風味與負擔之間的最美平衡。

KIRIN淡麗在台表現亮眼，累計銷售已突破8,800萬罐，年成長率高達19.9%，成為許多消費者日常放鬆的輕盈首選。品牌強調，飲酒不應只是特定情境的儀式，而是融入生活的日常片刻，透過產品設計的革新，讓減醣不再意味著犧牲口感。新任台灣麒麟董事長犬塚尭表示，品牌將持續秉持「無時無刻，讓歡笑拉近彼此的距離」之宗旨，讓每一次的舉杯，都能成為貼近生活、回歸自我節奏的選擇，讓單純的幸福感在日常中自然發生。

田馥甄作為「輕盈生活的實踐者」，不僅在音樂領域持續探索自我，私下也追求平衡舒適的生活節奏。此次擔任代言人，田馥甄分享她對於淡麗的喜愛，認為這款啤酒能讓人隨心所欲地享受當下，無論是獨處放鬆或是與三五好友聚會，都能自在無負擔。隨著這一波品牌升級，KIRIN 淡麗也期盼透過與田馥甄的合作，鼓勵更多消費者重新定義日常啤酒的選擇，在繁忙的步調中找回屬於自己的輕盈節奏，讓每一口品飲都成為犒賞身心的最佳儀式。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟（KIRIN）新任董事長犬塚尭。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

田馥甄以淡麗作為日常小酌的選擇，無論是獨處放鬆或與朋友相聚，都能輕盈、無負擔的享受當下。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康