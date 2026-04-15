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金門酒廠攜手昇恆昌 金門高粱14年單罈原漿原酒限量開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
在「長江坑道」溫濕度穩定的環境中，酒液與陶瓷罈進行了逾十年的深度對話。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在「長江坑道」溫濕度穩定的環境中，酒液與陶瓷罈進行了逾十年的深度對話。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昇恆昌免稅商店攜手金門酒廠，於全台首發推出兩款民國100年釀造、窖藏於「長江坑道」、熟成14年的「單罈原漿金門高粱酒」。為呈獻此稀有窖藏特色，即日起於桃園國際機場第一航廈北區出境店，特別打造主題式展示櫥窗，重現「長江坑道」窖藏場景。

「單罈原漿金門高粱酒」系出名門，源自歷史悠久的金城老廠，承載深厚釀造底蘊，更是金門酒廠首席酒體設計師手中的關鍵「風味引子」，其釀造工藝與傳奇的「金門黑金剛」一脈相承，血統純正且數量極為稀少。每一罈原漿在進入坑道陳化之前，皆須經過金酒專業品酒師的嚴格篩選，確保其具備作為風味引子的潛力，展現出純糧固態發酵的頂級工藝。

在「長江坑道」溫濕度穩定的環境中，酒液與陶瓷罈進行了逾十年的深度對話，微量透氣氧化作用，促使酒體綿甜醇厚、回味悠長。每一個陶罈的孔隙狀態毛細管作用各異，最終演化出截然不同、無法複製的性格。

「金門高粱14年單罈原漿原酒」酒精濃度58.6度，定價13,700元，編號CJ2011001 限量1,141瓶，編號CJ2011002 限量1,239瓶，於昇恆昌免稅通路獨賣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起於桃園國際機場第一航廈北區出境店，特別打造主題式展示櫥窗，重現「長江坑道」窖藏場景。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起於桃園國際機場第一航廈北區出境店，特別打造主題式展示櫥窗，重現「長江坑道」窖藏場景。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「金門高粱14年單罈原漿原酒」定價13,700元。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金門高粱14年單罈原漿原酒」定價13,700元。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 昇恆昌

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