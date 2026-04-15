香菜宇宙還沒完！「乖乖食堂」雙口味新品全聯獨賣 文昌乖乖同步登場

「香菜宇宙」持續擴張，連經典乖乖都來參一咖！於全聯福利中心獨家推出「乖乖食堂米菓－芫荽風味」，大膽挑戰香菜愛好者的極限。同步上架的還有邪惡感滿滿的「台式鹽酥雞」風味，以及考生祈福必備的「文昌限定版」奶油椰子乖乖，3款新品話題性滿分，嚐鮮派趕快跟上！

乖乖特別使用了香菜的正式名稱來命名，包裝上還特別標註了注音「芫(ㄩㄢˊ)荽(ㄙㄨㄟ)」，而這也是道地的台語發音方式，大家吃零食還能順便長知識。內容則嚴選台灣優質好米製成，一開袋就能聞到獨特清香，酥脆的米香與香菜香氣在口中交織，越吃越涮嘴。即日起至5月7日，每包特價29元，香菜狂粉們絕對要搬一箱回家囤貨。

同步登場的還有絕對有社會共識的「乖乖食堂米菓－台式鹽酥雞風味」，將夜市宵夜的靈魂完美封存，，融合雞肉鮮香與胡椒鹹香風味，再點綴九層塔迷人香氣，彷彿像是現炸起鍋般騙過你的味蕾，5月7日前同樣享有29元的銅板價優惠。

除了新風味，經典綠色乖乖也換上「戰袍」，針對即將到來的會考、模考與期中考季，推出「乖乖玉米脆條－奶油椰子」傳藝文昌限定包裝，印上「歐趴」、「包中」、「幾霸分」等應援字樣，擺放在書桌成為考前安心小物，陪伴考生衝刺最後一哩路。

乖乖於全聯獨家推出全新話題商品「乖乖食堂米菓－芫荽風味」，主打人氣居高不下的香菜口味；同步登場的還有台味滿滿的「台式鹽酥雞」風味。圖／全聯提供

3款新品即日起於全聯、大全聯獨家限量販售，無論是香菜狂粉、台味零食控，還是準備考試想求好運，快到門市搶購。圖／全聯提供