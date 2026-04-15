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路易莎咖啡 X 牛角日本燒肉 跨界推登場八款聯名新品

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
路易莎咖啡 X 牛角日本燒肉跨界推登場八款聯名新品。黃淑惠攝
路易莎咖啡 X 牛角日本燒肉跨界推登場八款聯名新品。黃淑惠攝

路易莎咖啡看準消費者對創新餐食與跨界聯名的高度關注，攜手日本知名燒肉品牌「牛角日本燒肉專門店」，將兩款人氣燒肉醬料，融合品牌既有餐食架構，自4月16日起，一口氣推出八款跨界經典燒肉聯名商品，從輕食到飽足系主餐一次到位，為消費者帶來耳目一新的味覺體驗，也讓咖啡館場景延伸出更多元的用餐可能。

此次聯名以「蜂蜜黑胡椒嫩牛」與「牛角秘醬五花豬」兩大風味為核心主軸，透過獨特的調配呈現多元風味，包括麥香三明治(定價69元)、磚壓吐司(定價85元)、炊米堡(定價95元)以及健康好食餐盒(定價140元)，讓消費者無論是在早晨、午間或晚間時段，都能盡情享受帶有日式燒肉靈魂醬料的創新料理。整體產品價格兼具親民與品質，滿足不同族群的用餐需求。

風味表現上，「蜂蜜黑胡椒嫩牛」以蜂蜜的甜潤融合黑胡椒辛香，鹹甜交織、微辣帶勁，搭配軟嫩牛肉，香氣濃郁又多汁，每一口都層次滿滿；而「牛角秘醬五花豬」則以經典牛角燒肉醬入味，醬香濃厚、帶點甘甜，結合五花豬豐富油脂，口感鹹香滑順、越吃越涮嘴。

此外，為提升整體消費體驗，本次聯名亦同步推出飲品加購優惠，凡購買任一牛角聯名商品，即可加價20元升級中杯錫蘭紅茶或薰香綠茶，亦可加價40元選擇中杯美式黑咖啡，讓餐食與飲品形成更完整的搭配組合，進一步提升用餐滿足感。

透過此次合作，路易莎咖啡成功將「牛角日本燒肉專門店」的經典燒肉風味導入日常餐飲場景，不僅豐富產品線，也展現品牌持續創新與跨界整合的實力。

未來，路易莎將探索更多元的合作可能，為消費者帶來兼具品質與話題性的嶄新餐飲體驗。

料理 品牌 日本

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