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今起連3天「星巴克買一送一」！優惠品項、限制一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克買一送一今起連續3天登場。圖/摘自星巴克官網
星巴克買一送一今起連續3天登場。圖/摘自星巴克官網

炎炎夏日，就想來杯星冰樂！星友期待的「星巴克買一送一」又來了，此次的「集團同慶 好友分享日」定在2026/4/15（三）至4/17（五），活動期間11:00～20:00購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

要注意的是，此次活動也有些限制，包括不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。以及每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項則要依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動也不得合併使用。

星巴克 咖啡 冰淇淋

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