六福莊母親節專案8888起 媽咪住滿24小時、再送第4-6人免費入住

隨著溫馨5月將至，關西六福莊為辛苦的媽咪們量身打造了一場「遠離塵囂」的放風計畫！自2026年5月1日至5月31日，推出母親節限定「媽Me Time」母親節住房專案，即日起開放預訂。專案祭出超吸睛優惠價格8,888+10%元，主打諧音「爸爸掰掰！」，邀請所有媽媽們暫時卸下壓力，與好姐妹一起走進關西六福莊，共度難忘的24小時療癒時光。

今年母親節，六福莊幫媽媽們安排了一場「Me Time」旅程，邀請媽咪們放下「塵囂」，找回屬於自己的「Me Time自我療癒時光」，特別推出三人成行的「媽Me Time」住房專案，透過與好姐妹、好閨蜜結伴出遊，在充滿自然氣息的環境中放慢步調，重新充電，把平日的生活壓力徹底釋放。

本次「媽Me Time」專案內容豐富，特別安排入住深受歡迎的樓中樓「肯亞藍天客房」，讓媽咪們在陽台就能與動物鄰居打招呼，專案獨家亮點之一就是能「住好住滿24小時」，可提前至12:00入住、延後至12:00退房。專案中包含Phoenix餐廳風味晚餐，可享受主廚以淺山農場有機食材製作的在地風味與非洲特色美食；客房內更貼心提供「媽咪Juice」兩瓶精選紅酒，讓姊妹們在月光下舉杯歡飲；隔天更可以睡到自然醒，再貼心獻上提神醒腦的星巴克咖啡。此外，媽咪們還可參與活動三選一：淺山農場療癒香氣師、斑馬生態體驗或植物生態瓶手作，與好姊妹們一起樂在其中，享受感官互動達到身心靈平衡。

除了住宿驚喜，館內Phoenix餐廳也同步推出「寵愛媽咪食刻」餐飲優惠。無論是豐盛多元的自助晚餐，或是精緻特色的風味套餐，皆享有「四人同行媽媽免費」的超值禮遇，邀請全家人或閨蜜好友一同聚餐，只要出示相關身分證明文件，即可讓辛勞的媽咪大啖美食，享受被捧在手心上的尊榮感（風味套餐優惠以價低者優先折抵免費，且需加收原價10%服務費）。

關西六福莊表示，為了體恤媽咪揪團需求，住宿專案更祭出「平旺日入住，免費招待第4-6人入住（純住宿）」的優惠，非常適合三五好友成群出遊。媽Me Time住房專案限至少一位女性住客同住方可使用，每日限量3間，專案價8,888+10%元起，即日起開放預訂5月份的住房。期待每位媽媽都能在關西六福莊找回最放鬆的自我，享受一場充滿歡笑、美食與微醺的5月生態假期。