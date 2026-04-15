免請假！基隆–花蓮周末夜航回歸 2,999元起海上看星星

看準周末輕旅行與海上旅遊熱潮，易飛旅遊再度攜手新臺馬輪推出「2026基隆↔花蓮航班」花蓮微旅行產品。延續去年開賣3天即完售的熱度，今年規劃兩大暑期限定航次，以周五夜航、周日返抵的行程設計，主打「旅行免請假」。

此次航程安排於7月3日至5日及8月7日至9日兩梯次出發，周五晚間22時30分自基隆港啟航，周日下午由花蓮返航，晚間返回基隆，適合上班族利用周末完成一趟完整度假的微旅行。

今年產品最大亮點為船上體驗全面升級。新臺馬輪化身移動式海上舞台，除邀請觀星專家陳冠榮博士帶領旅客欣賞無光害海上星空與太平洋日出，並首度加入心靈演奏家許綺娟現場音樂演出，在海風與浪聲中打造結合自然與藝術的海上盛宴。

除基隆直航花蓮航班外，今年也新增跨區玩法，推出馬祖與花蓮串聯行程。4日自由行由馬祖出發經基隆前往花蓮再返回馬祖，售價4,999元起；另一款3日行程則採「船去機回」模式，自花蓮搭船至基隆再前往馬祖，回程搭機返台北，每人6,999元起。

產品同時提供自由行與團體行兩種選擇。自由行包含來回船票、住宿與接駁服務，三天兩夜2,999元起，並開放自駕汽車與機車限量登船；團體遊則規劃賞鯨體驗、七星潭與大石鼻步道自然行程、達基力部落文化體驗，以及8月限定六十石山金針花季等主題路線，三天兩夜6,599元起。住宿則搭配花蓮理想大地度假飯店、富野度假飯店等據點。

「2026花蓮微旅行」即日起於易飛旅遊官網限量開賣。

經濟艙臥鋪。圖/易飛旅遊提供