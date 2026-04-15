香菜宇宙再擴張！「芫荽」乖乖開賣 全聯獨家還有這口味

香菜宇宙持續擴張！乖乖於全聯獨家推出全新話題商品「乖乖食堂米菓－芫荽風味」，主打人氣居高不下的香菜口味；同步登場的還有台味滿滿的「台式鹽酥雞」風味，以及考生必備的「奶油椰子－傳藝文昌限定包裝」。三款新品不僅風味吸睛、包裝更具話題性，快到全聯一次入手、搶先嚐鮮。

「乖乖食堂米菓－芫荽風味60g」在包裝上特別標示「芫(ㄩㄢˊ)荽(ㄙㄨㄟ)」並加註注音，在地且貼心設計引發討論；其實「芫荽」是香菜的學名，也是香菜的台語發音。全新品項嚴選台灣在地優質好米製成，結合芫荽獨特清香，入口酥脆爽口、米香與香菜香氣交織，層次鮮明、越吃越涮嘴，香菜愛好者絕對不能錯過，5月7日前每包特價29元。

除了香菜話題新品，同步登場的還有主打經典台味的神還原「乖乖食堂米菓－台式鹽酥雞風味60g」。將民眾最熟悉的宵夜靈魂搬進零食袋中，融合雞肉鮮香與胡椒鹹香風味，再點綴九層塔迷人香氣，彷彿一秒走進夜市現炸攤位，每一口都是經典台味，一開袋就停不下來，堪稱追劇、聚會、宵夜嘴饞神隊友，5月7日前每包特價29元。

此外，限定包裝版「乖乖玉米脆條－奶油椰子（傳藝文昌限定包裝）80g」也同步登場，鎖定即將到來的會考、模考與期中考季，於包裝融入「歐趴」、「包中」、「幾霸分」等應援字樣，不僅延續經典奶油椰子風味，更增添趣味與儀式感，擺放在書桌成為考前安心小物，陪伴考生衝刺最後一哩路，5月7日前每包售價32元。3款新品即日起於全聯、大全聯獨家限量販售。無論你是香菜狂粉、台味零食控，還是準備考試想求好運，快到門市搶購，為生活與考季增添好運與樂趣。