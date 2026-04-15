快訊

內幕／鄭習會閉門宴5個小故事 習近平吐一詞「像陸劇」

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻母親節商機 嘉義福容voco 32樓高空粵式饗宴推龍蝦加碼

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
桌菜內含「蒜香松露蒸龍蝦」，龍蝦剖半鋪上金黃蒜酥與黑松露，是福粵樓母親節桌菜的亮點主角。圖／嘉義福容voco酒店提供
桌菜內含「蒜香松露蒸龍蝦」，龍蝦剖半鋪上金黃蒜酥與黑松露，是福粵樓母親節桌菜的亮點主角。圖／嘉義福容voco酒店提供

迎接母親節嘉義福容voco酒店搶攻聚餐商機，推出高空粵式饗宴與自助餐龍蝦加碼活動。位於32樓的福粵樓提供俯瞰嘉南平原的景觀餐飲體驗，田園西餐廳則在5月9日與10日兩天，為每名用餐賓客送上「南歐紅霞焗龍蝦」半隻，並提供早鳥蛋糕優惠。

嘉義福容voco酒店表示，這次針對不同族群需求設計多元方案，福粵樓於5月1日至8日採取單點與桌菜並行，5月9日至10日則全面採桌菜制，10人全席1萬7800元，集結花旗蔘花膠燉雞、龍虎斑與鮑魚等經典粵菜。針對小家庭也提供6人半席1萬2800元，預訂桌菜還可享母親節蛋糕8折優惠。

為了增加用餐儀式感，福粵樓同步推出「Mimosa微醺網美組」，以氣泡酒搭配裝飾杯組，每組888元，並提供西瓜飲品買一送一。喜愛Buffet的消費者，田園西餐廳於母親節周末推出限定餐飲，每名成人1680元，亮點在於主廚精選極鮮龍蝦，覆以紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗，呈現紮實Q彈口感。

若有大型家族聚餐需求，3樓宴會廳提供更具競爭力的選擇，6人半席9888元起，10人全席則為1萬3888元。

大廳咖啡即日起接受預訂2026年母親節主題蛋糕「馨意」，這款6吋草莓優格風味慕斯蛋糕，內餡為荔枝蘋果，外觀以康乃馨造型巧克力裝飾。蛋糕定價980元，於4月25日前訂購可享88折早鳥優惠，須於取貨前3天預訂。

嘉義福容voco酒店樓高32樓，被譽為嘉義101，是福容大飯店旗下規模最大的飯店，擁有369間客房。飯店地理位置便利，鄰近世賢路綠園道及嘉義火車站。

福粵樓限量推出「Mimosa微醺網美組」，以氣泡酒搭配草莓、葡萄等新鮮水果，打造節慶拍照亮點，強化母親節用餐儀式感。圖／嘉義福容voco酒店提供
福粵樓限量推出「Mimosa微醺網美組」，以氣泡酒搭配草莓、葡萄等新鮮水果，打造節慶拍照亮點，強化母親節用餐儀式感。圖／嘉義福容voco酒店提供

福粵樓位於嘉義福容voco酒店32樓，為嘉義市最高景觀餐廳。圖／嘉義福容voco酒店提供
福粵樓位於嘉義福容voco酒店32樓，為嘉義市最高景觀餐廳。圖／嘉義福容voco酒店提供

福粵樓「福粵傳情・寵愛媽咪」桌菜精選花膠燉雞、鮑魚、燒鵝、脆皮豬腩等經典粵菜，獻上一桌誠意滿滿的高空粵式饗宴。圖／嘉義福容voco酒店提供
福粵樓「福粵傳情・寵愛媽咪」桌菜精選花膠燉雞、鮑魚、燒鵝、脆皮豬腩等經典粵菜，獻上一桌誠意滿滿的高空粵式饗宴。圖／嘉義福容voco酒店提供

大廳咖啡推出2026母親節主題蛋糕「馨意」，以草莓優格風味慕斯為主體，搭配荔枝蘋果內餡。圖／嘉義福容voco酒店提供
大廳咖啡推出2026母親節主題蛋糕「馨意」，以草莓優格風味慕斯為主體，搭配荔枝蘋果內餡。圖／嘉義福容voco酒店提供

母親節 花旗 嘉義

延伸閱讀

全家母親節檔期爆發！蛋糕預購飆4成 一站買齊家電香氛搶孝親商機

王品母親節尋人！對中「真淑美麗」直接請吃龍蝦＋龍虎斑

相關新聞

房租一口氣漲70％！新北人氣舒芙蕾店撐不住熄燈：再努力都沒用

新北市板橋知名甜點店「拾梯甜日式舒芙蕾」近日宣布分店歇業消息，引發外界關注。業者指出，位於莒光路的莒光店，因店面租金遭大幅調漲，漲幅接近70%，已遠超小型店鋪可負擔的營運範圍，最終決定將營業至4月26日後正式歇業。

今起連3天「星巴克買一送一」！優惠品項、限制一次看

炎炎夏日，就想來杯星冰樂！星友期待的「星巴克買一送一」又來了，此次的「集團同慶 好友分享日」定在2026/4/15（三）至4/17（五），活動期間11:00～20:00購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

免請假！基隆–花蓮周末夜航回歸 2,999元起海上看星星

看準周末輕旅行與海上旅遊熱潮，易飛旅遊再度攜手新臺馬輪推出「2026基隆↔花蓮航班」花蓮微旅行產品。延續去年開賣3天即完售的熱度，今年規劃兩大暑期限定航次，以周五夜航、周日返抵的行程設計，主打「旅行免請假」。

日韓單程1199元起 台灣虎航冬季航班今開搶

台灣虎航官網冬季航班（今年10月25日至明年3月27日）第一波開賣今天登場，強調「不收燃料費」，單程未稅價1199元起，今天為「尊榮虎封館」搶先購票，周四、周五開放全虎迷搶票。

米其林一星「雋」 迎「阿一鮑魚關門弟子」當主廚！百款菜色可單點

連續兩年奪得米其林一星的高雄中餐廳「雋Gen」，本季迎來全新行政總廚李雲浩，並且打造全新的菜單內容。除了帶來全新的套餐方案之外，並提供雙味乳鴿、龍騰四海、咕咾肉等多款嶄新菜色，以及更為自由的單點方案，為港都饕客帶來不同以往的味覺體驗。

有行旅／走讀台南 探遊京都光景

有行旅「在台南 過京都生活」，邀旅人以細膩眼光探索府城風華，走讀日治時期知事官邸，探遊由藤本壯介建築團隊操刀設計的南埕衖事，感受巷弄中交織的當代設計與老城氛圍，走訪五條港「黃家咕咾石古厝」，於林百貨親手製作口金包，編織專屬紋樣故事，還安排獨家參訪專屬百萬會員的亞果遊艇莊園，旅宿綉溪安平飯店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。