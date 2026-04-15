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搶攻母親節商機 嘉義福容voco 32樓高空粵式饗宴推龍蝦加碼
迎接母親節，嘉義福容voco酒店搶攻聚餐商機，推出高空粵式饗宴與自助餐龍蝦加碼活動。位於32樓的福粵樓提供俯瞰嘉南平原的景觀餐飲體驗，田園西餐廳則在5月9日與10日兩天，為每名用餐賓客送上「南歐紅霞焗龍蝦」半隻，並提供早鳥蛋糕優惠。
嘉義福容voco酒店表示，這次針對不同族群需求設計多元方案，福粵樓於5月1日至8日採取單點與桌菜並行，5月9日至10日則全面採桌菜制，10人全席1萬7800元，集結花旗蔘花膠燉雞、龍虎斑與鮑魚等經典粵菜。針對小家庭也提供6人半席1萬2800元，預訂桌菜還可享母親節蛋糕8折優惠。
為了增加用餐儀式感，福粵樓同步推出「Mimosa微醺網美組」，以氣泡酒搭配裝飾杯組，每組888元，並提供西瓜飲品買一送一。喜愛Buffet的消費者，田園西餐廳於母親節周末推出限定餐飲，每名成人1680元，亮點在於主廚精選極鮮龍蝦，覆以紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗，呈現紮實Q彈口感。
若有大型家族聚餐需求，3樓宴會廳提供更具競爭力的選擇，6人半席9888元起，10人全席則為1萬3888元。
大廳咖啡即日起接受預訂2026年母親節主題蛋糕「馨意」，這款6吋草莓優格風味慕斯蛋糕，內餡為荔枝蘋果，外觀以康乃馨造型巧克力裝飾。蛋糕定價980元，於4月25日前訂購可享88折早鳥優惠，須於取貨前3天預訂。
嘉義福容voco酒店樓高32樓，被譽為嘉義101，是福容大飯店旗下規模最大的飯店，擁有369間客房。飯店地理位置便利，鄰近世賢路綠園道及嘉義火車站。
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