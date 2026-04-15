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房租一口氣漲70％！新北人氣舒芙蕾店撐不住熄燈：再努力都沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
拾梯甜日式舒芙蕾莒光店將在4月26日後正式歇業。圖為示意圖，非店內舒芙蕾。 圖／AI生成
拾梯甜日式舒芙蕾莒光店將在4月26日後正式歇業。圖為示意圖，非店內舒芙蕾。 圖／AI生成

新北市板橋知名甜點店「拾梯甜日式舒芙蕾」近日宣布分店歇業消息，引發外界關注。業者指出，位於莒光路的莒光店，因店面租金遭大幅調漲，漲幅接近70%，已遠超小型店鋪可負擔的營運範圍，最終決定將營業至4月26日後正式歇業。

業者透過社群平台發文表示，這項決定是在多方評估與努力後做出的結果。原本期望能長期在當地提供顧客美味的舒芙蕾，也曾嘗試苦撐經營、反覆衡量成本，但在租金壓力持續升高的情況下，仍無法繼續支撐營運，只能帶著不捨選擇退出。

拾梯甜進一步說明，此次歇業並非因為來客數不足，也不是缺乏經營意願，而是在經營熱情與現實成本之間出現難以跨越的落差。當再多努力都無法追上快速攀升的開銷時，離開成為不得不的選擇，也讓人感嘆部分店家並非敗給市場，而是敗給無法承擔的營運環境。

據了解，莒光店鄰近捷運新埔站，一直是許多甜點愛好者的口袋名單。業者表示，該店承載了團隊長時間的心血，也記錄著與顧客互動的點滴回憶，如今必須劃下句點，心中充滿遺憾與不捨。

消息曝光後，引發不少網友熱議，許多熟客紛紛表達惋惜之情，認為租金漲幅過高令人難以理解，也有人直言「70％真的好扯」、「趕快再去吃一波…租金…真的…」、「好可惜，真的不知道漲什麼，每次好的店家都敵不過房東殺手」、「比搶劫還搶劫，下次可能直接漲200%這樣」。

最後，拾梯甜感謝所有曾經到訪的顧客，表示每一份支持與陪伴都會銘記在心。雖然莒光店即將畫下句點，但品牌並未全面撤出，板橋民權店仍持續營運，歡迎喜愛舒芙蕾的顧客前往用餐。

甜點 房租

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