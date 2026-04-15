米其林一星「雋」 迎「阿一鮑魚關門弟子」當主廚！百款菜色可單點

連續兩年奪得米其林一星的高雄中餐廳「雋Gen」，本季迎來全新行政總廚李雲浩，並且打造全新的菜單內容。除了帶來全新的套餐方案之外，並提供雙味乳鴿、龍騰四海、咕咾肉等多款嶄新菜色，以及更為自由的單點方案，為港都饕客帶來不同以往的味覺體驗。

初次來台的李雲浩，出身自香港利苑酒家，後又陸續任職於美心皇宮、香港鴻星會、上海公館、北京大宅門等食府與高端餐飲場所，掌舵上海知名粵菜餐廳璽粵軒，其「帝王蟹26吃」的絕活，也令他一技成名。

李雲浩同時也是「阿一鮑魚」創辦人楊貫一的關門弟子。2021年時，由楊貫一創立、蟬聯香港米其林三星多年的傳奇食府「富臨飯店」首次至北京開店時，即是由李雲浩擔任行政總廚。此外，他還是粵菜中極具代表性的「XO醬」發明者之一。

累積半甲子的廚藝經歷之際，李雲浩仍以傳統粵菜為基礎，並不斷融入各地的美食概念，為古老的味道打造出時代變化感。除了延續「雋」的傳統，提供每套2,680元起的3款套餐方案之外，同時也導入近百款的單點菜色，讓用餐體驗更為自由。

其中「雙味乳鴿」以傳統玻璃脆皮乳鴿為基礎，精選12～18天的肥美乳鴿，將鴿腿與鴿胸肉分開製作，鴿腿內鑲入以火腿賦味的燕窩，最後上脆漿、風乾再反覆油淋而成，外皮薄脆半透，內藏鮮嫩帶彈性的鴿腿肉與鹹鮮的燕窩，風味獨特；鴿胸肉搭配上雞肉蓉香煎輕炒，並以青花椒提出香氣，可以享受一鴿雙味。

此外，「龍騰四海」同樣採龍蝦兩吃作法，一吃以精熬龍蝦湯蒸製龍蝦肉與蛋白，突顯肉質鮮甜；另一吃則是將龍蝦肉切丁，搭配爽脆的蔬菜丁快炒，盛於精巧的舟形小盞之上，入口帶來豐富口感。粵菜中廣受歡迎的「咕咾肉」，李雲浩使用肉片製成肉球，帶來更多的咀嚼樂趣，並在醬汁加入故鄉新會的陳皮提味，增加層次風味。其他如「生炒臘味飯」、「金銀蛋莧菜」、「鮑爾稱心」等菜色，亦都是主廚的自信之作。

隨著李雲浩的加入，雋迎來全新的菜色變化與點餐模式。業者也透露，未來還將評估推出商業午餐方案，為顧客提供更多元的用餐選擇。

濃湯絲瓜煮魚腐。記者陳睿中／攝影

薑油低溫浸星斑。記者陳睿中／攝影

黑蒜菜膽烏骨雞湯。記者陳睿中／攝影

豉油皇乳鴿（左）、金湯白玉龍蝦球。圖／雋中餐廳提供

高雄中餐廳「雋Gen」本季迎來全新行政總廚李雲浩。圖／雋中餐廳提供

金魚蝦餃。記者陳睿中／攝影

生炒臘味飯。記者陳睿中／攝影