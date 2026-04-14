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吃得到整隻鱈場蟹、生蠔、牛小排！海峽會鍋物套餐 獻給媽媽海陸盛宴

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「御萌饗燕」套餐吃得到「香煎薺菜紅條捲」等特色料理。圖／海峽會提供
「御萌饗燕」套餐吃得到「香煎薺菜紅條捲」等特色料理。圖／海峽會提供

因應母親節到來，海峽會懷石火鍋今年推出期間限定「御海盛宴」四人套餐，一次能享受鱈場蟹全蟹、美國牛小排、澎湖現流海鮮等新鮮食材，打造海陸饗宴。同時海峽會台粵中餐順應時節，以燕窩入饌，帶來「御萌饗燕」全新套餐；辰日本料理壽司與割烹團隊，則打造「春分破曉」季節佳餚，共同營造出多元而豐富的餐桌體驗。

海峽會SHABU SHABU懷石火鍋「御海盛宴」套餐，本次精選日本鱈場蟹全蟹作為主角，搭配澎湖直送的當日現撈鮮魚、小卷及日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚、海港大蝦、蛤蜊、美國去骨牛小排等海陸食材。同時還有以日本和牛拌炒洋蔥咖哩的「焗烤和牛派」，以及經典和風料理「磯煮章魚」，以及印尼官燕佐現磨杏仁茶的「杏汁燉官燕」等特色餐點，為母親送上祝福，期間限定4人套餐每套36,800元起，限時供應至6月30日。

海峽會台粵中餐廳順應節氣，將潤肺養顏的燕窩入饌，推出「御萌饗燕」套餐，展現對母親的深層款待與溫潤致意。以經典粵菜煲湯與炆燉工藝為底蘊，融入現代中西料理手法創新演繹。其中「蕃茄澄清鮮貝凍」以法式澄清湯為靈感，將清酒蛤蜊湯佐以鮮奶油調和，並加入清酒奶泡，映襯干貝與蛤蜊的鮮甜。「香煎薺菜紅條魚」則取春令野生薺菜與豆乾、菜脯入饌，並將與紅條魚包裹於薄透千張皮中，覆以蛋液香煎至金黃微酥，整體展現酥、嫩、香兼具的細膩層次。主菜「柱侯澳洲和牛頰」延續粵菜經典，將澳洲和牛臉頰與柱侯醬、海鮮醬、南乳醬及多種辛香料細火炆燉入味，口感細緻。全套3,880元起。

至於海峽會「辰壽司」以松葉蟹為題，為母親節獻上款待之意。「松葉蟹真丈」選用日本松葉蟹作為基底手工製作而成，口感紮實細緻，並以大甲芋頭呼應蟹香。「障泥烏賊海膽」嚴選日本鳥取縣障泥烏賊，結合海膽的濃郁鮮甜，展現柔軟細緻的口感。此外還有「松葉蟹蔥油釜飯」等餐點，展現松葉蟹的多樣樣貌，每位5,000元起。「辰割烹」料理長承襲京都正統割烹技法，將當令旬味為主軸，推出京都手工豆腐、本鮪魚腹肉、白魚天婦羅、鯖魚棒壽司等餐點，每套4000元起。

帶有中西合併概念的「柱侯澳洲和牛頰」。圖／海峽會提供
帶有中西合併概念的「柱侯澳洲和牛頰」。圖／海峽會提供

海峽會SHABU SHABU懷石火鍋「御海盛宴」套餐，以日本鱈場蟹全蟹作為主角。記者陳睿中／攝影
海峽會SHABU SHABU懷石火鍋「御海盛宴」套餐，以日本鱈場蟹全蟹作為主角。記者陳睿中／攝影

辰割烹本季套餐，包括有「本鮪魚腹肉」等料理。圖／海峽會提供
辰割烹本季套餐，包括有「本鮪魚腹肉」等料理。圖／海峽會提供

御海盛宴套餐中，包括有多種台日海鮮食材。記者陳睿中／攝影
御海盛宴套餐中，包括有多種台日海鮮食材。記者陳睿中／攝影

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