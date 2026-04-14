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酒友快筆記！2026「亞洲50最佳酒吧」完整榜單7月28日揭曉

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
澳門永利皇宮。圖／亞洲50最佳酒吧提供
澳門永利皇宮。圖／亞洲50最佳酒吧提供

亞洲調酒界指標性榜單「亞洲50最佳酒吧」（Asia's 50 Best Bars）正式宣告，2026年度頒獎典禮將於7月28日攜手永利澳門（Wynn Macau）及永利皇宮（Wynn Palace）共同舉辦，這已是該盛事連續第二年選址澳門。

「亞洲50最佳酒吧」榜單長期以來被視為亞洲區最權威的餐飲指標之一，旨在表彰傑出的酒吧與優秀的調酒人才。榜單評選流程由「亞洲50最佳酒吧評審委員會」負責投票產生，該委員會由超過 300 位具備專業背景的匿名業界人士組成，評審團成員涵蓋了亞洲各地的資深調酒師、酒吧老闆及專業酒評人，並維持嚴格的性別比例平衡，確保評選結果的公正性與廣泛性。

隨著頒獎典禮日期的敲定，一系列慶祝亞洲酒吧文化蓬勃發展的精彩活動也將同步展開，並以7月28日（星期二）於永利皇宮舉行的頒獎典禮作為最高潮。透過與永利澳門與永利皇宮的深度合作，本次盛會不僅預計匯聚亞洲調酒精英，更將進一步促進區內餐飲文化的交流與發展。對於台灣及亞洲各地的酒友與從業人員而言，這場年度盛宴無疑是觀察全球雞尾酒趨勢，以及認識當前亞洲最頂尖酒吧藝術的最佳窗口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026亞洲50最佳酒吧將於7月28日在澳門舉行。圖／亞洲50最佳酒吧提供
2026亞洲50最佳酒吧將於7月28日在澳門舉行。圖／亞洲50最佳酒吧提供

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