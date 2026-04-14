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臺虎大安啜飲室11周年慶 攜手林聰明沙鍋魚頭、Stupid Bar跨界辦趴

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「臺虎啜飲室大安」聯手林聰明沙鍋魚頭 ✕ Stupid Bar，將於4月15至26日為期兩週與臺虎一起慶祝11歲生日。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「臺虎啜飲室大安」聯手林聰明沙鍋魚頭 ✕ Stupid Bar，將於4月15至26日為期兩週與臺虎一起慶祝11歲生日。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邁入11周年的「臺虎啜飲室大安」，今年生日慶典不按牌理出牌，以「聰明與笨蛋的」為主題，重磅邀請兩位風格迥異的「臺虎好朋友」——「林聰明沙鍋魚頭」與「Stupid Bar」跨界助陣。

這次聯手嘉義在地指標、象徵極致智慧的「林聰明沙鍋魚頭」，以及幽默自嘲為全台最「笨」卻深受酒友喜愛的調酒空間「Stupid Bar」，三方聯手於4月15至26日展開為期兩週的快閃活動，讓台北的酒友們能同時感受正宗嘉義滋味與充滿實驗精神的特調酒款，體驗一場遊走在聰明與趣味之間的獨特味覺衝擊。

活動期間現場將限量供應經典的「林聰明沙鍋菜湯」以及酥脆誘人的「好聰明炸魚條」，讓食客品味嘉義地道風情。在調酒方面，「Stupid Bar 」主理人Brandon特別研發聯名汲取調酒「藍登小米豐收季」，巧妙結合小米酒的純粹、青梅的酸甜與咖啡豆蔻的深邃香氣，打造多層次的微醺感受。

4月15日也邀請到林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧，親自現身帶來一日限定神秘驚喜餐點；而「Stupid Bar」的Brandon，則在啜飲室地下室Bodega擔任客座調酒師，推出「Be water」、「Truffle maker trouble maker」等極具實驗性的酒款，聰明與笨蛋一起打造難忘的生日之夜。

這場慶典的壓軸高潮，將在4月18日晚間登場。「臺虎啜飲室大安」將舉辦周年派對，正式迎來周年限定酒款「臺虎．百芒一暢」的開桶儀式。這款酒精濃度6%的Berliner Weisse以清爽乳酸感結合馥郁熱帶芒果果香，口感如水果奶油生日蛋糕般輕盈迷人，派對現場更安排DJ駐場，邀請所有喜愛精釀啤酒的好友們一同乾杯慶祝，感受臺虎在邁入新里程碑之際，依然保有熱愛生活與追求有趣的靈魂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好聰明砂鍋菜湯 & 好聰明飯。圖／臺虎精釀提供
好聰明砂鍋菜湯 & 好聰明飯。圖／臺虎精釀提供

好聰明炸魚條。圖／臺虎精釀提供
好聰明炸魚條。圖／臺虎精釀提供

林聰明 嘉義 生日 台北

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