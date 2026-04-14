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2026高顏值薄底鞋PK 日常通勤、時髦街拍一雙搞定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
ASICS HYPERSYNC與PUMA H-STREET，是2026薄底鞋兩大注目焦點。圖／摘自IG：ASICS SportStyle Japan、PUMA Sportstyle
ASICS HYPERSYNC與PUMA H-STREET，是2026薄底鞋兩大注目焦點。圖／摘自IG：ASICS SportStyle Japan、PUMA Sportstyle

2026年「薄底鞋」的風潮持續延燒，除了有ROSÉ代言的PUMA H-STREET來勢洶洶，ASICS在今年也交出了薄底鞋代表作HYPERSYNC，兩者推出均搶占時髦運動咖目光，也為薄底鞋市場帶來新話題。

ASICS HYPERSYNC

ASICS的HYPERSYNC延續了ASICS與Issey Miyake(三宅一生) 的聯名企劃「ISSEY MIYAKE FOOT」，在巴黎時裝周亮相的聯名款「HYPER TAPING」將運動員的「肌貼」概念轉化為鞋面設計。這次合作，也催生了HYPERSYNC的誕生。

ASICS HYPERSYNC，3,580元。圖／摘自IG：ASICS SportStyle Japan
ASICS HYPERSYNC，3,580元。圖／摘自IG：ASICS SportStyle Japan

HYPERSYNC以低輪廓設計為核心，設計靈感源自田徑與角力運動，將品牌的經典運動基因轉化為更貼近日常風格，重新詮釋薄底鞋款的設計美學。鞋面融合HYPERPOWER田徑釘鞋的速度元素，搭配SNAPDOWN角力鞋大底的細節，鞋墊結構全面升級，在不犧牲薄底美學的前提下，實現舒適與緩衝的平衡。HYPERSYNC異材質拼接皮革網布與裝飾性縫線，流暢的線條與與金屬感建構時髦層次，復古與未來感也平衡的剛剛好。

ASICS HYPERSYNC，3,580元。圖／摘自IG：ASICS SportStyle Japan
ASICS HYPERSYNC，3,580元。圖／摘自IG：ASICS SportStyle Japan

PUMA H-STREET

如果說之前PUMA的薄底鞋代表Speedcat因為賽車風大紅，那今年PUMA的薄底鞋主角就是H-STREET。

H-STREET，是一雙致敬90年代競速基因的經典新作，融合復古田徑魂與當代街頭語言，俐落的薄底輪廓搭配經典T-Toe復古鞋頭設計，鞋身揉合輕盈網眼與異材質拼接，輕量與舒適透氣的腳感，一次解決平底鞋通常好看但不好走的通病。還有多種時髦色選，像是亮眼的螢光綠、螢光粉紅、酷帥的黑銀配，簡單搭配穿上腳輕鬆有型。目前H-STREET推出10款顏色，顏色選擇相當豐富。

PUMA H-STREET，2,980元。圖／摘自IG：PUMA Sportstyle
PUMA H-STREET，2,980元。圖／摘自IG：PUMA Sportstyle

PUMA H-STREET，2,980元。圖／摘自IG：PUMA Sportstyle
PUMA H-STREET，2,980元。圖／摘自IG：PUMA Sportstyle

PUMA H-STREET，2,980元。圖／摘自IG：PUMA Sportstyle
PUMA H-STREET，2,980元。圖／摘自IG：PUMA Sportstyle

PUMA 品牌 巴黎

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