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樂天推全新「樂天桃猿世界卡」串連台日生活圈 刷滿額抽雙人東京機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
樂天信用卡串聯生態圈回饋，宣布攜手Mastercard發行全新「樂天桃猿世界卡」。記者黃筱晴／攝影
樂天信用卡串聯生態圈回饋，宣布攜手Mastercard發行全新「樂天桃猿世界卡」。記者黃筱晴／攝影

台灣樂天集團宣布以「深化台日交流」為核心，推動市場生態圈整合，串聯電商、金融、旅遊與運動文化，打造橫跨消費、旅遊與應援場景的「台日生活圈」。集團指出，台灣作為亞洲重要據點，市場動能穩健成長，全球點數發行已突破5兆，並成為串聯各項服務的關鍵核心；在台灣，隨著用戶活躍度提升，數位內容與旅遊表現尤為亮眼，其中樂天Kobo維持雙位數成長，樂天旅遊3月年成長率更高達97%，顯示跨場景消費需求持續擴大。

此次樂天更宣布攜手Mastercard推出全新「樂天桃猿世界卡」，將支付機制與應援文化、旅遊體驗及日常消費緊密連結。新卡整合樂天市場、Kobo電子書與旅遊服務，提供消費回饋與專屬禮遇，藉由點數與現金回饋機制，強化用戶在不同服務之間的流動與黏著度，透過金融工具強化生態圈整合，進一步落實「消費即應援」的生活場景。

品牌更宣布年度盛事「樂天集團日」將於8月28日首度進駐台北大巨蛋，即日起至5月11日止，特別展開全生態圈聯手應援慶典，消費者只需於樂天市場、樂天Kobo或樂天旅遊刷樂天卡消費單筆滿300元，或於樂天國際銀行完成自動扣繳樂天卡費之設定，即可獲得抽獎資格，最大獎包含雙人東京來回機票東京巨蛋觀賽行程，深化台日雙城連結。此舉不僅展現樂天跨國整合能力，也將品牌互動從線上延伸至實體與文化層面。

此外，樂天Kobo亦與樂天國際銀行合作，推出閱讀結合金融回饋的方案。即日起至12月31日前，輸入推薦序號「KOBOPLUS」首次成功開立樂天國際銀行帳戶並於指定期間訂閱Kobo Plus成功扣款3次，即可享有千元「愛讀書獎勵金」現金回饋，同時累積的點數亦可用於電商購物或旅遊折抵。透過電子書、金融服務與消費場景的整合，進一步強化內容服務在生態圈中的入口角色。

Kobo攜手樂天國際銀行，閱讀消費同步享金融回饋。記者黃筱晴／攝影
Kobo攜手樂天國際銀行，閱讀消費同步享金融回饋。記者黃筱晴／攝影

「樂天桃猿世界卡」全面串聯樂天市場、樂天Kobo 電子書、樂天旅遊及樂天桃猿等核心資源，透過每月一筆消費將對棒球的愛融入日常生活。記者黃筱晴／攝影
「樂天桃猿世界卡」全面串聯樂天市場、樂天Kobo 電子書、樂天旅遊及樂天桃猿等核心資源，透過每月一筆消費將對棒球的愛融入日常生活。記者黃筱晴／攝影

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