台中漢神洲際廣場開幕日吸10萬人 名人坊知名主廚鄭錦富坐鎮

台中市漢神洲際購物廣場開幕以來初估每天吸引10萬人前往，生意火熱。漢神集團旗下的「漢來名人坊」餐廳在台中市著有口碑，此次亦與「漢來上海湯包」同步進駐。名人坊知名主廚鄭錦富亦特別駐店，以「陳皮」入菜設計4道限定菜色，即日起至4月30日僅限漢神洲際購物廣場販售，吸引不少老饕聞香下訂。

漢來美食餐飲集團人員說，「漢來名人坊」源自香港米其林星級品牌，2015年由集團取得香港名人坊獨家代理權，聘請有「隱世廚神」之稱的鄭錦富（富哥）來台掌舵，並在高雄開出首間餐廳後，逐步在台灣餐飲市場建立口碑。目前全台有5家分店，在高端粵菜市場穩站一席之地。

漢來美食說，事實上「漢來名人坊」在台中新光店累積相當多客群，這次為了漢神洲際購物廣場設新據點，他們更新增設燒臘部門，同時帶來深受北部饕客喜愛的「京式片皮鴨」，為新店增添亮點。

除此，鄭錦富亦特別跑了趟廣州新會帶回名貴食材「陳皮」以「歲月陳韻」為靈感，設計4道陳皮入饌限定菜色，包括「花膠原只陳皮湯」、「老陳皮雪花牛肉餅」、「陳皮頭菜煮銀鱈魚」與「老陳皮銀耳燉雪梨」。

鄭錦富說，好的陳皮素有「一兩陳皮一兩金」之稱，歷經時間陳化後，香氣醇厚、韻味悠長，不僅提升料理層次，也被認為有助於促進消化、開胃生津與調整體質。他透過粵菜講究食補的理念，將養生與美味結合，體現「吃是最好的保養」的飲食哲學，製作出這4道料理，歡迎大家品嘗。

台中市漢神洲際購物廣場「漢來名人坊」餐廳知名主廚鄭錦富以陳皮入菜製作的「老陳皮雪花牛肉餅」。記者黃寅／攝影

台中市漢神洲際購物廣場「漢來名人坊」餐廳知名主廚鄭錦富以陳皮入菜製作的「老陳皮銀耳燉雪梨」。記者黃寅／攝影

台中市漢神洲際購物廣場開幕以來初估每天吸引10萬人前往，生意火熱。記者黃寅／攝影