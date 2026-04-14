羽毛鑲嵌重現典藏魔幻…GUCCI全新高級腕表 星辰與熱帶花卉的風物詩

經典的設計具有時代性與跨界的美學意義，因而在風格單品間自由切換。GUCCI以品牌經典的Horsebit馬銜鍊與Bamboo竹節元素為靈感，發表全新系列表款，前者將野性、抽象隱喻的馬銜鍊調伏得柔美、兼具建築感，後者則將竹節轉化為手表鍊節，充滿辨識度與裝飾性，同時多款高級時計更從典藏資料中脫穎而出，借助工藝與寶石鑲嵌，為GUCCI的時計宇宙再添全新篇章。

新款的Bamboo系列表款帶來了22 x 17毫米尺寸，本次並發表精鋼搭配銀色面盤、精鋼搭配黑色面盤、精鋼搭配竹節手鍊，以及PVD金色搭配銀色面盤四種配置，將源自東方文化中高風亮節的竹節轉化為時尚語彙。

原本在馬術文化中扮演關鍵字結構功能的Horsebit馬銜鍊是力量、也是自省姿態的展現。本次新作呈現了馬銜扣的幾何變形，表殼從圓形改造為鮮明的馬銜扣輪廓，並搭配銀色馬銜鍊結，呈現義大利的自由奔放；另有銀色、PVD黃金色的皮帶款，分別搭配酒紅色、白色與黑色面盤，像是南歐風格的時光寶石，優雅隨身。

GUCCI同時並加碼發表多款G-Timeless Métiers d’Art藝術工藝腕表，個別聚焦在1980年代GUCCI典藏圖案的再詮釋、大明火琺瑯重現經典絲巾，以及1996年發表的Flora花卉印花，表款大量和法國羽毛藝術家Nelly Saunier合作，呈現浪漫、雅緻的有機之美。

G-Timeless Métiers d’Art腕表的整體靈感源自1980年代初GUCCI的典藏絲巾，栩栩如生的仙鶴選用了玫瑰金勾勒出輪廓，交錯鑲嵌不規則的圓形鑽石、長方形鑽石與白色大明火琺瑯，舖陳出仙鶴登場的空靈背景，此時12點鐘方向的陀飛輪則像是宇宙中心，更以象徵神秘的玫瑰金星芒，運作旋轉之際、分秒有光。

集合大嘴鳥、寬闊蔥綠葉片、孔雀羽毛的G-Timeless腕表則領人走入一方魔幻森林。創作原始來自GUCCI 1980年代的典藏圖像，其面盤裝飾同樣仰賴了Nelly Saunier的慧心巧手，尤其12點方向鐘的陀飛輪飾以一朵珍珠母貝微繪的紫紅色朱槿（Hibiscus），透過突出的雄蕊柱、絲絨感的花瓣，不僅帶來熱情的象徵，更有幾分義大利18世紀園林文化中貴族與異國情趣的聯想。

本次高級腕表不容錯過的再有一只重現1966年GUCCI原創Flora花卉印花的G-Timeless Métiers d’Art腕表。面盤上重現了雛菊、火焰百合、三色堇、水仙與百合花，伴隨著或雀躍或靈動的蚱蜢、蜻蜓、蝴蝶、瓢蟲、甲蟲，成為一方GUCCI的溫室花園；其繁複龐雜的「生物體系」是GUCCI運用微繪、手工雕刻與寶石鑲嵌等多重技法「培育」而成，尤其像是蚱蜢與蜻蜓更以白金打造再加上精雕、彩繪等修飾技法。黑色為底的面盤並在八點鐘方向小巧加以GUCCI字樣，在魔幻斑斕中，構建出屬於GUCCI的時計宇宙，宏大幽邃、生生不息。

GUCCI Horsebit馬銜鍊精鋼手表，精鋼表帶、黑色面盤、時間顯示，型號為YA168501，價格店洽。圖／GUCCI提供

GUCCI G-Timeless Métiers d’Art腕表，白金、鑲嵌鑽石、大明火琺瑯、羽毛鑲嵌藝術、仙鶴花會主題、價格店洽。圖／GUCCI提供

GUCCI G-Timeless Métiers d’Art腕表，白金、鑲嵌鑽石、大明火琺瑯、羽毛鑲嵌藝術、熱帶花園主題、價格店洽。圖／GUCCI提供

透過細膩的描繪、寶石鑲嵌，GUCCI在面盤中構建出了洋溢生機的熱帶花園，任昆蟲、花卉在其中咨意歡快。圖／GUCCI提供

以1980年代GUCCI典藏圖案為靈感的G-Timeless腕表，是手上的魔幻時光花園。圖／GUCCI提供

GUCCI Horsebit馬銜鍊精鋼手表，酒紅色表帶與面盤、時間顯示，型號為YA168502，價格店洽。圖／GUCCI提供

義大利畫家Vittorio Accornero在1966年原創的Flora花卉印花，成為今日GUCCI的寶藏花園。圖／GUCCI提供

透過羽毛的色彩深淺與明亮度變化，GUCCI在手表面盤的方寸之間重現了有機的華美感受。圖／GUCCI提供