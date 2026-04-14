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肉盤買1送1、免費吃「麻辣鹽花霜淇淋」！鼎王麻辣鍋插旗ATT 4 FUN

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
龍蝦海饌盛宴，每份2,488元。圖／鼎王麻辣鍋提供
龍蝦海饌盛宴，每份2,488元。圖／鼎王麻辣鍋提供

韓星來台必吃的麻辣鍋「鼎王麻辣鍋」，看好信義商圈的消費市場，正式插旗信義區ATT 4 FUN百貨，打造首間百貨分店，並且推出限定款「麻辣鹽花霜淇淋」與多款特色調飲、杯裝飲品。為慶祝新店開幕，可享免費招待霜淇淋、LINE好友送飲品、全台滿額享肉盤買1送1等不同優惠。

鼎王台北信義ATT店延續品牌的設計風格，並加入美學元素，設有150席座位。限定新推出的「龍蝦海饌盛宴」，以龍蝦為主角，並匯集干貝、鮑魚、白蝦等多款海鮮，加上充滿張力的擺盤，為餐桌帶來鮮明海味，每份2,488元。全新創意甜品「麻辣鹽花霜淇淋」，以鼎王經典的麻辣湯頭為靈感入味，融合牛奶霜淇淋，再以鹽花點綴，創造辣、鹹、甜三重風味，每份108元。另外還有「抹茶紅豆霜淇淋」同步登場。

看準信義區夜貓族的續攤需求，鼎王也正式跨足餐酒領域，推出多款信義ATT店限定特色調酒系列，包括有「柚美荔泡泡」、「紫蘇葡萄白酒」等4款調飲，每杯240元起，另外還首度提供杯裝飲品系列，主打「紫蘇紅烏龍凍檸氣泡」，以及「葡萄四季青茶」、「橙香紅烏龍」等多種選擇，提供更豐富的餐飲搭配體驗，每杯100元起。

為慶祝新店開幕，4月30日前，內用即可招待「麻辣鹽花霜淇淋」1份；5月31日前，加入LINE好友，憑電子券可免費兌換「檸檬紅烏龍」或「橙香紅烏龍」1杯。4月17日前，全台鼎王同慶，平日內用消費滿2,500元，即享「梅花豬肉買1送1」優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鼎王首度推出杯裝飲品系立，每杯100元起。圖／鼎王麻辣鍋提供
鼎王首度推出杯裝飲品系立，每杯100元起。圖／鼎王麻辣鍋提供

特色甜品「麻辣鹽花霜淇淋」與「抹茶紅豆霜淇淋」。圖／鼎王麻辣鍋提供
特色甜品「麻辣鹽花霜淇淋」與「抹茶紅豆霜淇淋」。圖／鼎王麻辣鍋提供

鼎王麻辣鍋正式插旗信義區ATT 4 FUN百貨，打造首間百貨分店。圖／鼎王麻辣鍋提供
鼎王麻辣鍋正式插旗信義區ATT 4 FUN百貨，打造首間百貨分店。圖／鼎王麻辣鍋提供

鼎王麻辣鍋插旗ATT 4 FUN百貨。圖／鼎王麻辣鍋提供
鼎王麻辣鍋插旗ATT 4 FUN百貨。圖／鼎王麻辣鍋提供

霜淇淋 牛奶 台北

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