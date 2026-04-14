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水豚＋梅花鹿一次收服！宜蘭綠舞聯名斑比山丘 兩天一夜2,272元開玩

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
入住綠舞，可沉浸在日式主題園區的悠閒氛圍中。無論是換上浴衣漫步園區、體驗和菓子與抹茶的日式風情，體驗日式匠心的細膩魅力。圖/綠舞提供
入住綠舞，可沉浸在日式主題園區的悠閒氛圍中。無論是換上浴衣漫步園區、體驗和菓子與抹茶的日式風情，體驗日式匠心的細膩魅力。圖/綠舞提供

搶攻夏日與連假旅遊商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店睽違5年再度攜手在地人氣景點斑比山丘，推出「綠舞×斑比山丘 夏日旅遊趣」聯賣住房專案，即日起開放預訂至2026年6月20日，主打結合住宿、體驗與景點的一站式度假行程，每人最低2,272元起。

此次專案串聯兩大宜蘭人氣據點，打造輕鬆不趕行程的兩天一夜玩法。旅客入住綠舞後，可沉浸於日式主題園區氛圍，換上浴衣漫步庭園、體驗和菓子與抹茶文化，或前往擼LALA Sweets享受雙人下午茶，在貓咪陪伴中放慢旅行步調。

園區內也規劃多元活動，包括滑索體驗、手作DIY及親子喜愛的跳跳床設施；黑RURU CAFE則以黑白極簡空間與笑笑羊互動成為熱門打卡點，並可選購近期話題甜點「杜拜巧克力Q餅」，為午後時光增添甜蜜亮點。

距離飯店車程約20分鐘的斑比山丘，則是套裝行程中的另一大療癒主角。園區內可與梅花鹿近距離互動，人氣最高的莫過於不到一歲的小小水豚，圓滾模樣吸引旅客爭相合影；迷你驢與可愛動物群也讓大小朋友樂在其中。園區同步推出「小小畫家・動物藝廊計畫」，邀請孩童自由創作，讓旅程增添寓教於樂元素。

此次住房專案，依房型加贈斑比山丘限定旅行禮包。雙人房提供門票、御守與旅行吊牌；四人房除門票與御守外，另加贈造型貼紙與磁鐵等收藏小物。專案即日起開放預訂，詳情可洽飯店官網或電洽：03-9603-808。

此次專案串聯綠舞與斑比山丘兩大宜蘭人氣景點，從日式園區的悠閒步調，到萌寵互動的療癒時光，為旅客打造豐富又放鬆的兩天一夜行程。圖/綠舞提供
此次專案串聯綠舞與斑比山丘兩大宜蘭人氣景點，從日式園區的悠閒步調，到萌寵互動的療癒時光，為旅客打造豐富又放鬆的兩天一夜行程。圖/綠舞提供

斑比山丘專屬大禮包，讓旅客在遊程結束後，也能把這趟宜蘭小旅行的回憶帶回家。圖/綠舞提供
斑比山丘專屬大禮包，讓旅客在遊程結束後，也能把這趟宜蘭小旅行的回憶帶回家。圖/綠舞提供

梅花鹿 宜蘭

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