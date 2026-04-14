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極致美學到情感智慧 LG SIGNATURE頂級旗艦系列重新定義未來居家樣貌

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新一代LG SIGNATURE頂級旗艦系列亮相。記者黃筱晴／攝影
新一代LG SIGNATURE頂級旗艦系列亮相。記者黃筱晴／攝影

在全球家電市場邁向高度智慧化的潮流下，LG電子於韓國釜山舉辦的LG InnoFest 2026 APAC大會中，正式揭開新一代LG SIGNATURE頂級旗艦系列的最新進展，2026年的LG SIGNATURE系列已從10年前推出時各個產品單打獨鬥，進化為一套重塑生活型態的完整方案，為頂級客群打造兼顧生活美學與科技溫度的奢華體驗。

生活家電解決方案事業本部行銷部門的Yujin Lee在發表會中指出，SIGNATURE系列的靈魂建立在3大核心價值之上。首要是「設計」，秉持永恆科技與精緻極簡主義，透過豐富紋理與頂級材質，讓家電不再只是冰冷的工具，而是能完美融入家具環境的藝術品。其次是「卓越效能」，將AI技術深度嵌入核心運作，如能精準控溫確保食材長效保鮮的冰箱，以及大幅縮短洗滌時間卻能達到專業潔淨效果的洗碗機。最後則是「專屬體驗」，透過SIGNATURE禮賓計畫提供VIP級的售後服務與情感連結。

為了滿足亞洲市場多元且精緻的居住空間需求，今年共推出「Seamless無縫」、「Iconic經典」與「Tailored客製」3大設計系列。其中，無縫系列採用平面設計與零間隙鉸鏈技術，即便不訂製櫥櫃，也能實現完全融入牆面的嵌入式美學，對於講究整體設計的用戶來說肯定有相當大吸引力。主打的法式多門冰箱，更在人性化設計上大下功夫，透過層架高度變化讓使用者更容易拿取上層物品、多功能抽屜提供不同溫層收納等，並針對亞洲消費者常見的高度用冰需求，提供4種冰塊選項，包含專業級的冰球製冰、碎冰、方形冰塊與小冰球，滿足日常使用與聚會情境。

除了廚房家電，SIGNATURE系列也針對WashTower智控洗乾衣機追加了針對窄空間設計的25吋機型，搭載AI Wash 2.0技術，能精準偵測衣物材質與髒污程度，自動選取最適合的洗滌模式，實現極致的衣物呵護。同時，新一代AI洗碗機則加強了原本的蒸氣清潔，搭配全新Dynamic Heat Dry+技術，可在1小時內完成高效清潔與烘乾，並比傳統模式節省了20%的能源。

LG電子生活家電解決方案事業本部亞太區業務與行銷社長金聖翰（Sunghan Kim）也分享了他對AI家電未來趨勢的洞察，金聖翰強調，LG正在將AI的定義從傳統的「人工智慧」（Artificial Intelligence）轉化為更具溫度的「情感智慧」（Affectionate Intelligence）。他認為，未來的家電不應只是被動等待指令，而是要具備主動感知與理解的能力。

金聖翰指出，AI趨勢的最終目標是打造「零勞務家庭」，在走到那一步之前，目前家電已經可以做到透過ThinQ ON核心中樞，互相溝通、理解使用者習慣。例如，AI冰箱能透過為期3星期學習，掌握使用者的開門規律並預先強化冷卻，實現節能與保鮮的雙贏。他預言，未來的居家生活將能透過CLOiD家用機器人進行調度，從洗衣、乾衣到自動化的居家環境管理，科技將隱形於日常之中，將最珍貴的時間還給使用者。

新一代AI洗碗機，搭配全新Dynamic Heat Dry+技術，可在1小時內完成高效清潔與烘乾。記者黃筱晴／攝影
新一代AI洗碗機，搭配全新Dynamic Heat Dry+技術，可在1小時內完成高效清潔與烘乾。記者黃筱晴／攝影

LG打造新一代SIGNATURE頂級旗艦系列家電。記者黃筱晴／攝影
LG打造新一代SIGNATURE頂級旗艦系列家電。記者黃筱晴／攝影

新款冰箱的製冰系統可提供4種冰塊選項，包含專業級的冰球製冰。記者黃筱晴／攝影
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AI冰箱能透過為期3星期學習，掌握使用者的開門規律，自動調整效能。記者黃筱晴／攝影
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LG電子生活家電解決方案事業本部亞太區業務與行銷社長金聖翰。記者黃筱晴／攝影
LG電子生活家電解決方案事業本部亞太區業務與行銷社長金聖翰。記者黃筱晴／攝影

LG SIGNATURE系列主打的不只是功能，更是獨特尊榮的服務體驗。記者黃筱晴／攝影
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