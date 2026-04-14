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7-ELEVEN uniopen PRIMA訂閱制推「ZO&FRIENDS一卡通」 會員優先預購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「uniopen PRIMA」付費訂閱制會員消費，搭配中國信託uniopen聯名卡更能加速累積OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「uniopen PRIMA」付費訂閱制會員消費，搭配中國信託uniopen聯名卡更能加速累積OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，並藉由「OPENPOINT APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態圈，會員經濟規模已突破千億。2025年4 月7-ELEVEN首創本土超商先例推出「uniopen PRIMA」付費訂閱制，首波5萬個名額半年即額滿，目前候補人數甚至逼近訂閱人數規模，顯示會員不只在意點數回饋，更享受uniopen PRIMA會員訂閱制的驚喜感與期待感。 

7-ELEVEN指出，訂閱制會員消費力超級驚人，消費金額與來店頻次遠高於一般會員，平均貢獻金額高出近12倍，而且搭配中國信託uniopen聯名卡最高16%回饋，更能加速累積點數，帶動超過7成會員擁有OPENPOINT點數翻倍、4成會員擁有超過1萬點OPENPOINT。 

7-ELEVEN「uniopen PRIMA」付費訂閱制推出滿週年，最受到會員喜愛的就是月月跨通路加碼優惠與平均每月一檔專屬預購活動，目前累計參與人次已突破65萬，專屬預購活動包含「第40屆金唱片頒獎典禮」、「 PORSCHE 911 GT3×7-ELEVEN限定款模型車套組」為最快速額滿代表；「統一布丁翻轉布丁」與「統一布丁焦糖出走咘布」最受會員喜愛，加起來參與人數破萬。另外，月月跨通路優惠券兌換率亦相當踴躍，像是星巴克大杯飲料好友分享券累計兌換逾50萬張。 

「uniopen PRIMA」付費訂閱制滿週年持續推出精彩活動，針對高持有點數會員於OPENPOINT APP新增設「金點賞專區」，以高額點數兌換高價值商品，首波主打航空里程與國內樂園等旅遊超值兌換，可一次以大額點數兌換機票里程。

另外，「ZO&FRIENDS」系列一卡通套組於4月20日上午11點起至4月22日開放「uniopen PRIMA」會員優先預購，一套共有2款設計，每套售價776元，每會員限購一套。Yahoo購物DJI OSMO POCKET 4新機贈點活動，4月16日晚上8點起至5月17日uniopen PRIMA會員可透過專屬連結至Yahoo購物中心，免登記就可購買新機再加贈500點OPENPOINT，下單再抽空拍機。 

7-ELEVEN更為全台首家轉投資電子票證、電子支付的零售業者，提供 icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等多元非現金支付工具。響應政府加速推動行動支付政策，自4月23日起全台門市將正式開通日本遊客可使用Pay Pay支付服務，滿足國際遊客來台跨境支付需求，歡慶服務開通，自4月29日至5月31日日本遊客使用Pay Pay支付滿200元立折20元，數量有限，換完為止。 

●附註：詳細活動內容以APP、門市、官網公告為準。

7-ELEVEN「uniopen PRIMA」付費訂閱制持續推出精彩活動，專屬優惠券兌換率相當踴躍，像是星巴克大杯飲料好友分享券累計兌換逾50萬張。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「uniopen PRIMA」付費訂閱制持續推出精彩活動，專屬優惠券兌換率相當踴躍，像是星巴克大杯飲料好友分享券累計兌換逾50萬張。圖／7-ELEVEN提供

「ZO&FRIENDS」系列一卡通套組於4月20日上午11點開放「uniopen PRIMA」會員優先預購。圖／7-ELEVEN提供
「ZO&FRIENDS」系列一卡通套組於4月20日上午11點開放「uniopen PRIMA」會員優先預購。圖／7-ELEVEN提供

在日本市占率超過6成、用戶數突破7千萬的行動支付龍頭PayPay將率先導入7-ELEVEN，4月23日起全台門市將正式開通日本遊客使用Pay Pay支付服務。圖／7-ELEVEN提供
在日本市占率超過6成、用戶數突破7千萬的行動支付龍頭PayPay將率先導入7-ELEVEN，4月23日起全台門市將正式開通日本遊客使用Pay Pay支付服務。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「uniopen PRIMA」付費訂閱制滿週年，針對高持有OPENPOINT點數會員新增設「金點賞專區」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「uniopen PRIMA」付費訂閱制滿週年，針對高持有OPENPOINT點數會員新增設「金點賞專區」。圖／7-ELEVEN提供

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