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消費者多元又有實踐能力 東笙女鞋6品牌一次進駐台中漢神洲際廣場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
看好台中市消費力，旗下有10個女鞋品牌的東笙集團（Dolce Group）趁著漢神洲際購物廣場開幕，一次同步進駐6個品牌。記者黃寅／攝影
看好台中市消費力，旗下有10個女鞋品牌的東笙集團（Dolce Group）趁著漢神洲際購物廣場開幕，一次同步進駐6個品牌。記者黃寅／攝影

看好台中市消費力，旗下有10個女鞋品牌的東笙集團（Dolce Group）趁著漢神洲際購物廣場開幕，一次同步進駐6個品牌，還請來時尚女星鍾瑶擔任一日店長，為品牌櫃位帶來不少人氣。

總經理魏麗慧說，東笙在台灣已38年，會員總人數有60萬人，會有10個品牌也就是可以對應不同的消費需求，像是休閒、上班、登山、約會等都有產品對應，加上有完善的售後服體系，消費者的忠誠度高，也是目前台灣第一大女鞋集團。

她說，東笙在台中各大百貨公司都有設櫃，對台中市的消費能力有充分了解。台中是一個高度發展的都市，消費者的消費型態非常多元，也都有能力去實踐不同的生活，自然會有不同的消費品需要，他們也看到消費者這樣龐大的需求，因此當漢神洲際購物廣場決定設點，他們也決定一次6個品牌同時進，同時在三、四樓服務消費者。

她說，此次進駐的6個品牌有百貨人氣王「MAGY」、都會通勤首選「ORIN」、流行輕奢代表「TAS」、零負評跟鞋「Pineapple Outfitter」、以果凍質感鞋履著稱的「Melissa」與街頭潮流的時尚鞋履品牌「STEVE MADDEN」，能全面滿足女性在各種生活場景中的多元穿搭需求。這也是今年首度以這麼多品牌陣容同時進駐全新百貨據點，要提供消費者更完整的一站式選購體驗。

時尚女星鍾瑶今到場擔任一日店長，親自帶逛旗下人氣品牌，實際演繹多款話題鞋履並分享實用穿搭秘笈，從細節展現風格轉換的層次。此外，為歡慶6個品牌同步開幕，各品牌都有多重滿額優惠與贈禮活動，歡迎消費者前往。

時尚女星鍾瑶擔任東笙集團一日店長，為品牌櫃位帶來不少人氣。記者黃寅／攝影
時尚女星鍾瑶擔任東笙集團一日店長，為品牌櫃位帶來不少人氣。記者黃寅／攝影

看好台中市消費力，旗下有10個女鞋品牌的東笙集團（Dolce Group）趁著漢神洲際購物廣場開幕，一次同步進駐6個品牌。記者黃寅／攝影
看好台中市消費力，旗下有10個女鞋品牌的東笙集團（Dolce Group）趁著漢神洲際購物廣場開幕，一次同步進駐6個品牌。記者黃寅／攝影

時尚女星鍾瑶擔任東笙集團一日店長，為品牌櫃位帶來不少人氣。記者黃寅／攝影
時尚女星鍾瑶擔任東笙集團一日店長，為品牌櫃位帶來不少人氣。記者黃寅／攝影

看好台中市消費力，旗下有10個女鞋品牌的東笙集團（Dolce Group）趁著漢神洲際購物廣場開幕，一次同步進駐6個品牌。記者黃寅／攝影
看好台中市消費力，旗下有10個女鞋品牌的東笙集團（Dolce Group）趁著漢神洲際購物廣場開幕，一次同步進駐6個品牌。記者黃寅／攝影

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