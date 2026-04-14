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母親節不只寵媽也寵寶…麗晶精品頂級嬰兒車快閃登場 搶攻親子商機

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於地下二樓挑空區快閃。麗晶精品／提供
德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於地下二樓挑空區快閃。麗晶精品／提供

百貨零售業年度重要檔期母親節檔期正式啟動，各家業者優惠盡出搶攻孝親商機，麗晶精品4月28日至5月14日推出「母親節購物禮讚」，除了珍稀珠寶、時尚華服與星級美饌禮盒外，今年特別引進德國精品嬰幼品牌，有童車界的勞斯萊斯之稱，許多名人推過的CYBEX by Jeremy Scott嬰兒車。

麗晶精品表示，活動期間單筆消費滿5萬即贈送2,500元精品現金禮券或4,000元晶華酒店現金禮券，多家銀行也加入回饋行列，刷卡優惠最高可達10%。

滿額贈包括SISLEY唇膏、BVLGARI香氛及COAST泰味之境雙人套餐，消費滿100萬再贈晶華酒店兩天一夜住宿券，期間消費總額前三名更可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程，為母親獻上兼具品味與心意的節慶獻禮。

「母親節購物禮讚」期間，麗晶精品邀請到德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於地下二樓挑空區快閃，期間將展售該品牌全新聯名系列「CYBEX by Jeremy Scott」嬰兒車，設計師以50年代美式懷舊文化為靈感，將復古餐廳與經典汽車元素轉化為前衛設計語彙，融入流線型尾翼、鍍鉻金屬細節與鮮明綠松石色調，重新詮釋嬰童用品的美學高度。活動期間於CYBEX麗晶快閃店累積消費滿6萬元，即可獲贈限量新生兒好禮選物禮盒。

母親節大餐方面，包括米其林一星IMPROMPTU迎來八年大規模改裝與品牌再造，從空間、料理到用餐細節全面優化。當代海岸料理COAST泰味之境第2季集結泰國六間亞洲50大、米其林星及指標餐廳，打造如藝術品般的泰式盛宴。米其林一星CIRCUM以法式技法詮釋中式韻味、日本大阪米其林一星FUMEE的精緻燒鳥體驗、初魚鮨則呈現傳統江戶前壽司工藝。

餐後的甜點包括法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ攜手適逢100周年的小熊維尼推出全球首發的六入馬卡龍書型盒限定禮盒。紐約頂級貴婦甜點LADY M推出五月限定的「玫瑰千層蛋糕」，餅皮間帶有玫瑰花香的卡士達最上層淡粉鏡面則灑上片片玫瑰花瓣。百年餅舖舊振南寵愛媽媽推出紅心芭樂米蛋糕，以經典糕餅工藝融入在地果香，呈現溫暖細膩的節慶滋味。

舊振南紅心芭樂米蛋糕。麗晶精品／提供
舊振南紅心芭樂米蛋糕。麗晶精品／提供

母親節 德國

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