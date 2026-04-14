少女時代潤娥隨身自帶小花園？Qeelin Wulu Garden閃耀春意

「少女時代」成員潤娥的造型總是引人注目，同時身為高級珠寶品牌Qeelin全球代言人的她，近日發表多款形象宣傳，透過多組造型帶人感受東方符號在當代時尚中的溫潤延續，更有Qeelin全新的Wulu Wulu與Wulu Garden戒指。

Wulu Wulu戒指以18K玫瑰金為基底，融合紅瑪瑙的溫潤觸感與鑽石的璀璨光芒，同系列另有翡翠版本與Petite尺寸的紅色HyCeram®陶瓷戒指。在東方文化中，翡翠象徵恆久福氣與美德，此作將經典葫蘆符號轉化成時髦靈感，設計不張揚，卻在日常中悄然守護，帶來心安與喜悅。

可被視為指間「超迷你花園」的Wulu Garden戒指，則以18K白金或玫瑰金搭配鑽石與六顆Akoya珍珠，聚焦品牌經典的葫蘆造型，戒指周邊藤蔓枝枒般延伸，超現實地「結」出珍珠，如隨身攜帶的芬芳花園，閃耀間內藏對生命的諦觀。

系列中，簡約的WuluEternity戒指更顯低調奢華，Qeelin除了延續Wulu的幾何元素，並交錯運用啞光噴砂與鑽石光澤營造對比，7mm的18K玫瑰金鑲鑽版訂價129,500元，5mm的18K白金鑲鑽版則為91,000元。

Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供

Qeelin Wulu Garden 18K白金鑽石Akoya珍珠戒指，價格店洽。圖／Qeelin提供

Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供

Qeelin Wulu Eternity 18K白金鑲鑽戒指（7mm），12萬9,500元。圖／Qeelin提供

Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供