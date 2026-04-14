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少女時代潤娥隨身自帶小花園？Qeelin Wulu Garden閃耀春意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
多層次的疊戴已成近年珠寶新風潮，並因為幾何的鋪排、帶來鮮明印象。圖／Qeelin提供
多層次的疊戴已成近年珠寶新風潮，並因為幾何的鋪排、帶來鮮明印象。圖／Qeelin提供

「少女時代」成員潤娥的造型總是引人注目，同時身為高級珠寶品牌Qeelin全球代言人的她，近日發表多款形象宣傳，透過多組造型帶人感受東方符號在當代時尚中的溫潤延續，更有Qeelin全新的Wulu Wulu與Wulu Garden戒指。

Wulu Wulu戒指以18K玫瑰金為基底，融合紅瑪瑙的溫潤觸感與鑽石的璀璨光芒，同系列另有翡翠版本與Petite尺寸的紅色HyCeram®陶瓷戒指。在東方文化中，翡翠象徵恆久福氣與美德，此作將經典葫蘆符號轉化成時髦靈感，設計不張揚，卻在日常中悄然守護，帶來心安與喜悅。

可被視為指間「超迷你花園」的Wulu Garden戒指，則以18K白金或玫瑰金搭配鑽石與六顆Akoya珍珠，聚焦品牌經典的葫蘆造型，戒指周邊藤蔓枝枒般延伸，超現實地「結」出珍珠，如隨身攜帶的芬芳花園，閃耀間內藏對生命的諦觀。

系列中，簡約的WuluEternity戒指更顯低調奢華，Qeelin除了延續Wulu的幾何元素，並交錯運用啞光噴砂與鑽石光澤營造對比，7mm的18K玫瑰金鑲鑽版訂價129,500元，5mm的18K白金鑲鑽版則為91,000元。

Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供

Qeelin Wulu Garden 18K白金鑽石Akoya珍珠戒指，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Garden 18K白金鑽石Akoya珍珠戒指，價格店洽。圖／Qeelin提供

Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供

Qeelin Wulu Eternity 18K白金鑲鑽戒指（7mm），12萬9,500元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Eternity 18K白金鑲鑽戒指（7mm），12萬9,500元。圖／Qeelin提供

Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu Petite 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，61,000元。圖／Qeelin提供

潤娥為東方高級珠寶品牌Qeelin拍攝了多組形象，詮釋品牌新款Wulu Wulu與Wulu Garden全新戒指。圖／Qeelin提供
潤娥為東方高級珠寶品牌Qeelin拍攝了多組形象，詮釋品牌新款Wulu Wulu與Wulu Garden全新戒指。圖／Qeelin提供

潤娥 品牌 玫瑰

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