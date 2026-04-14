《人生海海》揉合黑色幽默與家庭倫理！荒誕搶屍之旅完成自我和解

電影《人生海海》（The Waves Will Carry Us）由馬來西亞導演廖克發執導，一舉入圍第62屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演與最佳女配角等5項大獎。

作品不僅延續了導演過去在紀錄片中對族群歷史的深刻觀察，更巧妙地揉合了黑色幽默與家庭倫理，讓觀眾在一場荒誕不經的搶屍鬧劇中，看見馬來西亞華人社會面臨的真實困境與身分認同的拉扯。

故事從主角阿耀回到馬來西亞奔喪開始。原本應該莊嚴肅穆的傳統道教靈堂，卻因宗教警察突襲而變調。

人生海海／劇照

官員聲稱父親劉榴槤生前已秘密皈依伊斯蘭教，不僅遺體必須即刻帶走葬入穆斯林墓園，連喪禮也被迫中斷。

迫使壓抑的長子阿耀、衝動的次子與夾在家族情緒中的小女兒，必須在半夜潛入墓園偷挖父親的遺體。

人生海海／劇照

荒唐又帶著一絲無奈的情節，讓不少影評人聯想到國片《父後七日》，同樣是以幽默詼諧的手法包裝沉重的生離死別。

最大的亮點在於以幽默抵達嚴肅核心。

本片並沒有刻意賣弄悲情或生硬地說教，透過極具生活感的情境與對白，呈現大馬華人所面臨的體制壓迫。

在三兄妹荒謬的搶屍行動背後，其實隱藏著各自對父親的怨懟、對自身處境的迷惘，以及長年躲避在台灣卻始終無法真正融入的邊緣感。

人生海海／劇照

他們逐漸釋放了內心悶燒已久的情緒，不僅重新認識了那位看似糟糕卻默默幫助印尼單親媽媽的善良父親，也終於能夠面對過去難堪的自己，完成了一次深刻的自我和解。

人生海海／劇照

英文片名The Waves Will Carry Us為整部電影下了一個極佳的註解。

飾演小女兒的陳雪甄也以本片精湛的演出入圍金馬獎，她在片中的表現完美詮釋了亞洲家庭中常見的女性縮影。

人生海海／劇照

人生就像海浪，有時平靜有時洶湧，不管去到哪裡，重要的不是外界如何定義你的身分，而是你能否在時代的洪流中認同自己並紮根。

笑與淚的作品在娛樂性與深度之間取得完美平衡，絕對是近期探討跨文化與家族情感的佳作。

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