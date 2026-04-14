「全家」母親節預購開跑！蛋糕主打「經典口味三本柱、創意大人系」

母親節寵媽心意免奔波，全家便利商店FamiPort預購化身「一站式孝親選品平台」，推出「甜蜜烘焙」、「生鮮美饌」、「質感生活」、「時尚家電」四大主題獻禮，集結近200種豐富商品。因應現代家庭結構改變、人口數減少趨勢，份量適中、便於分切及保存的「長條型蛋糕」銷售持續看漲，「全家」FamiPort預購今年將長條型蛋糕的品項比例提升至6成，主打「經典三本柱」、「創意大人系」兩大主題。

今年「全家」FamiPort預購主打多款傳統經典與創新兼具的話題甜點，傳統圓形蛋糕以芋泥、巧克力、起司組成經典三本柱，首推知名老店紅葉「芋泥布丁香草戚風蛋糕」，手工製作的芋泥鮮奶油搭配香Q布丁，口感滑順細緻；喜愛濃郁口味則推薦BAC「經典起士巧克力蛋糕」，澳洲奶油起司與巧克力的完美交織，帶來醇厚的味覺享受；另有Fale in Joy「原味舒芙蕾蛋糕」提供法式經典的純粹美味。

適合小家庭的長條型蛋糕主推創意大人味，針對喜歡嚐鮮的味蕾推出混搭系商品，推薦小熊菓子與立頓聯名的「立頓茶香奶茶捲」，將淡雅紅茶清香與奶香交融，深受年輕世代喜愛。

近年消費者購買蛋糕不僅為了應景慶祝，更喜歡藉歡聚時刻與親友共享話題聯名新品，亦有不少女性客群選擇購買精緻甜點作為日常的自我犒賞。「全家」獨家引進多款便利商店通路限定的療癒系甜品，包含網路爆紅的小熊菓子「芙菲小圓餅」，鹹甜新品立頓奶茶、玉米濃湯口味，雲朵口感外酥內軟；更有抹茶控不容錯過的「健司X辻利」聯名系列，推出「抹茶麻糬泡芙」與「抹茶雲朵燒」2款日式茶韻甜點。

除了烘焙甜點之外，「全家」更將送禮提案延伸至質感生活，為媽媽打造專屬的放鬆時光。便利商店通路獨家販售的tokuyo按摩椅「Mini玩美椅3」，以50W省電設計與貼心溫熱敷功能，兼具實用與時尚美型。針對春夏氣候與日常健康管理，精選「Blueair二合一清淨除濕機」與「KINYO八電極家用藍牙體脂計」，預購期間購買此兩款指定家電，獨家加贈「川本之家316保溫杯」。

「全家」亦備妥母親節專屬花束、高級水果禮盒、天絲舒適寢具，另外還有免採買、免洗切的「FAMI煮煮」便利料理包，只需輕鬆覆熱即可端上桌。

「全家」長期邀民眾關懷社會弱勢，聯合9個公益團體組織推出愛心公益認購活動，認購商品將直接寄送給需要幫助的弱勢家庭，包括日用品、料理包及弱勢族群所需之急難救助物資。

即日起至5月10日凡購買「全家」母親節預購型錄指定商品，即享任選2件95折、3件以上92折優惠，部分商品搭配店舖團購下單可享專屬折扣。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

紅葉「芋泥布丁香草戚風蛋糕」、BAC「經典起士巧克力蛋糕」、Fale in Joy「原味舒芙蕾蛋糕」。即日起至5月10日購買全家便利商店母親節預購型錄指定商品，即享3件以上92折優惠。圖／全家便利商店提供