2026WWG/玩一場時髦的遊戲！香奈兒Coco Game衣衫藏密 J12全新陣容

在即日起至4月20日止在日內瓦登場的年度鐘表盛事鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）高級鐘表展中，香奈兒（CHANEL）腕表創意工作室秉持高級訂製服美學的精神，薈萃高級製表與珠寶藝術，打造出充滿童趣與前衛感的CHANEL COCO GAME限定系列共15款新作、展現女性柔美力量的5款山茶花蝴蝶結系列（NŒUD DE CAMÉLIA），以及以創意巧思為經典的Signatures表款系列增添更豐富的選擇，其中，21世紀最具代表性的奢華運動腕表J12迎來全新的28毫米和42毫米兩種新尺寸，嶄新陣容完整呈現男女表魅力。

● CHANEL COCO GAME限定系列：遊戲世界和CHANEL標誌性美學元素的碰撞

香奈兒每年都有一個跨越不同系列的主題創作，今年香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt從遊戲世界的圖像語彙汲取靈感，並品牌在陶瓷工藝、寶石鑲嵌與金雕領域的深厚底蘊，將掌握規則、主導節奏的香奈兒女士化身為棋盤上的「皇后」。此限定系列的集大成之作是一組棋盤時計，現場展出的多款新作也沿用了相同的技術和設計，例如設計跳脫表框與表盤的傳統界線的Gabrielle腕表和長項鍊表，就和棋盤中的香奈兒女士一樣，採用專利申請中的全新「斜紋軟呢鑲嵌技術」（tweed setting）。

在這幾件作品上的立體雕刻香奈兒女士，參考了她的歷史照，身上黑色緄邊的白色斜紋軟呢套裝，就是以此獨門技術精準還原服飾質感，原理以雪花鑲嵌為藍本，透過18K白金珠粒的隨興排列與經緯壓印，模擬面料的編織效果，製程投入時間是傳統鑲嵌的2至3倍。香奈兒女士的金屬雕塑則是以超過200小時的3D建模工序，達到比傳統金雕更細膩寫實的視覺感。

細看具有立體效果的BOY·FRIEND Coco Game腕表，則將香奈兒女士化身為撲克牌中的紅心皇后。表盤採用精細的貼花工藝，依序塗上10層灰色、黑色及白色不同油墨移印版，在40度溫度下逐層乾燥1小時，漸增添立體感。系列中具現代感的Coco Game長項鍊表，則運用像素化電子遊戲風格重新詮釋香奈兒女士造型，看不見螺絲的外觀內藏超薄機械鐘表裝置，以噴砂金屬表現皮膚搭配黑化鈦金屬，確保配戴起來足夠輕盈舒適。另一款J12 Coco Game腕表上，香奈兒女士變身為僅重0.025克的碳纖維秒針，在表盤上與時間賽跑，趣味十足。

●山茶花蝴蝶結系列：高級訂製服工藝的珠寶化身

NŒUD DE CAMÉLIA系列是高級訂製服與高級製表的優雅交匯，融合了山茶花與蝴蝶結這兩大品牌標誌，將柔軟的服裝元素轉化為具有建築美感的時計雕塑。身為唯一擁有高級訂製服工坊的高級製表品牌，NŒUD DE CAMÉLIA刺繡手環表，蝴蝶結部分由著名的Lesage 刺繡工坊負責，工匠在黑色霧面羅緞上悉心繡製數百顆玻璃圓珠，賦予蝴蝶結獨特的觸感與立體深度。蝴蝶結中心的白K金山茶花花瓣裝飾長階梯形切割鑽石，表盤隱藏於花蕊之下。

系列中的核心之作NŒUD DE DIAMANTS手環表，以18K白金和黑色鈦金屬緄邊打造壯麗的建築結構，全雪花式鑲嵌工藝打造，蝴蝶結中央鑲嵌一顆高達5.23克拉的正方祖母綠形切割（Asscher Cut）鑽石，整個鑲嵌工序耗時長達415小時，呈現璀璨豐富的光影效果。而 NŒUD DE CAMÉLIA鑽石戒指則是一款精緻的神祕表，以雪花式鑲嵌鑽石與線性鑲嵌排列形成對比，分別還原山茶花的自然神韻與羅緞織物的紋理，並在如此微小的戒指結構中嵌入腕表機芯，體現香奈兒女士熱愛大膽配飾的時尚品味。

●J12系列重整陣容：從28毫米到42毫米的完整視野

J12系列自2000年推出以來，便以高抗磨陶瓷顛覆了製表界；2026年，香奈兒進一步探索J12的多樣性，推出全新尺寸，完整重整男女表陣容。全新的常態款28毫米尺寸涵蓋黑、白陶瓷兩種材質，更首度嘗試搭載具有羅緞織帶紋理的黑色橡膠表帶，體現前衛不羈的精神，搭載石英機芯；既有的33毫米與38毫米款式，則分別由Kenessi表廠打造的Caliber 12.2和Caliber 12.1機械機芯所驅動。

結合賽車運動的J12 Superleggera以42毫米尺寸強勢回歸，霧黑色陶瓷搭配精鋼展現洗鍊的運動美學，搭載Caliber 12.1自動機芯。同時42毫米與28毫米尺寸今年都特別推出限量版的「黑金」配，而去年首度限量推出的J12 BLEU藍色陶瓷腕表，也將以38及33毫米兩款霧面陶瓷款式納入品牌常態系列。

NŒUD DE DIAMANTS手環表，18K白金、鈦金屬、雪花鑲嵌鑽石、中央1顆重約5.23克拉正方祖母綠形切割鑽石，高精準石英機芯，5,993萬3,000元，獨一無二之作。圖／香奈兒提供

NŒUD DE CAMÉLIA刺繡手環表，18K白金、鈦金屬、鑽石，高精準石英機芯，469萬7,000元，限量發行20枚。圖／香奈兒提供

J12 Coco Game腕表，38毫米霧面黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，霧面黑色高抗磨陶瓷長階梯形切割圖騰，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，價格未定。圖／香奈兒提供

BOY·FRIEND Coco Game腕表，34.6 × 26.7 × 7.3 毫米黑色塗層精鋼表殼鑲嵌梯形切割鑽石，高精準度石英機芯，價格未定，限量發行。圖／香奈兒提供

Gabrielle腕表，43毫米18K白金鑲鑽，搭載高精準石英機芯，923萬3,000元，限量發行10枚。圖／香奈兒提供

NŒUD DE CAMÉLIA鑽石戒指，18K白金、鈦金屬、雪花鑲嵌鑽石、中央1顆重約1克拉明亮式切割鑽石，高精準石英機芯，809萬9,000元，限量發行五枚。圖／香奈兒提供

Gabrielle長項鍊表，18K白金鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，搭載高精準石英機芯，1,700萬8,000元，限量發行5枚。圖／香奈兒提供

NŒUD DE CAMÉLIA刺繡手環表，18K白金、鈦金屬、鑽石，高精準石英機芯，469萬7,000元，限量發行20枚。圖／香奈兒提供

Gabrielle長項鍊表，18K白金鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，搭載高精準石英機芯，1,700萬8,000元，限量發行5枚。圖／香奈兒提供

BOY·FRIEND Coco Game腕表，34.6 × 26.7 × 7.3 毫米黑色塗層精鋼表殼鑲嵌梯形切割鑽石，高精準度石英機芯，價格未定，限量發行。圖／香奈兒提供

Coco Game長項鍊表，18K白金、鈦金屬、鑽石，809萬9,000元，限量發行5枚。圖／香奈兒提供

J12 Golden Black Caliber 12.1 42毫米腕表限量款，霧面黑色高抗磨陶瓷搭配黑色塗層精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，39萬1,000元。圖／香奈兒提供