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2026WWG/玩一場時髦的遊戲！香奈兒Coco Game衣衫藏密 J12全新陣容

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
J12 Coco Game腕表，38毫米霧面黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，表圈鑲嵌長階梯形切割鑽石，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，價格未定。圖／香奈兒提供
J12 Coco Game腕表，38毫米霧面黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，表圈鑲嵌長階梯形切割鑽石，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，價格未定。圖／香奈兒提供

在即日起至4月20日止在日內瓦登場的年度鐘表盛事鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）高級鐘表展中，香奈兒CHANEL）腕表創意工作室秉持高級訂製服美學的精神，薈萃高級製表與珠寶藝術，打造出充滿童趣與前衛感的CHANEL COCO GAME限定系列共15款新作、展現女性柔美力量的5款山茶花蝴蝶結系列（NŒUD DE CAMÉLIA），以及以創意巧思為經典的Signatures表款系列增添更豐富的選擇，其中，21世紀最具代表性的奢華運動腕表J12迎來全新的28毫米和42毫米兩種新尺寸，嶄新陣容完整呈現男女表魅力。

● CHANEL COCO GAME限定系列：遊戲世界和CHANEL標誌性美學元素的碰撞

香奈兒每年都有一個跨越不同系列的主題創作，今年香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt從遊戲世界的圖像語彙汲取靈感，並品牌在陶瓷工藝、寶石鑲嵌與金雕領域的深厚底蘊，將掌握規則、主導節奏的香奈兒女士化身為棋盤上的「皇后」。此限定系列的集大成之作是一組棋盤時計，現場展出的多款新作也沿用了相同的技術和設計，例如設計跳脫表框與表盤的傳統界線的Gabrielle腕表和長項鍊表，就和棋盤中的香奈兒女士一樣，採用專利申請中的全新「斜紋軟呢鑲嵌技術」（tweed setting）。

在這幾件作品上的立體雕刻香奈兒女士，參考了她的歷史照，身上黑色緄邊的白色斜紋軟呢套裝，就是以此獨門技術精準還原服飾質感，原理以雪花鑲嵌為藍本，透過18K白金珠粒的隨興排列與經緯壓印，模擬面料的編織效果，製程投入時間是傳統鑲嵌的2至3倍。香奈兒女士的金屬雕塑則是以超過200小時的3D建模工序，達到比傳統金雕更細膩寫實的視覺感。

細看具有立體效果的BOY·FRIEND Coco Game腕表，則將香奈兒女士化身為撲克牌中的紅心皇后。表盤採用精細的貼花工藝，依序塗上10層灰色、黑色及白色不同油墨移印版，在40度溫度下逐層乾燥1小時，漸增添立體感。系列中具現代感的Coco Game長項鍊表，則運用像素化電子遊戲風格重新詮釋香奈兒女士造型，看不見螺絲的外觀內藏超薄機械鐘表裝置，以噴砂金屬表現皮膚搭配黑化鈦金屬，確保配戴起來足夠輕盈舒適。另一款J12 Coco Game腕表上，香奈兒女士變身為僅重0.025克的碳纖維秒針，在表盤上與時間賽跑，趣味十足。

●山茶花蝴蝶結系列：高級訂製服工藝的珠寶化身

NŒUD DE CAMÉLIA系列是高級訂製服與高級製表的優雅交匯，融合了山茶花與蝴蝶結這兩大品牌標誌，將柔軟的服裝元素轉化為具有建築美感的時計雕塑。身為唯一擁有高級訂製服工坊的高級製表品牌，NŒUD DE CAMÉLIA刺繡手環表，蝴蝶結部分由著名的Lesage 刺繡工坊負責，工匠在黑色霧面羅緞上悉心繡製數百顆玻璃圓珠，賦予蝴蝶結獨特的觸感與立體深度。蝴蝶結中心的白K金山茶花花瓣裝飾長階梯形切割鑽石，表盤隱藏於花蕊之下。

系列中的核心之作NŒUD DE DIAMANTS手環表，以18K白金和黑色鈦金屬緄邊打造壯麗的建築結構，全雪花式鑲嵌工藝打造，蝴蝶結中央鑲嵌一顆高達5.23克拉的正方祖母綠形切割（Asscher Cut）鑽石，整個鑲嵌工序耗時長達415小時，呈現璀璨豐富的光影效果。而 NŒUD DE CAMÉLIA鑽石戒指則是一款精緻的神祕表，以雪花式鑲嵌鑽石與線性鑲嵌排列形成對比，分別還原山茶花的自然神韻與羅緞織物的紋理，並在如此微小的戒指結構中嵌入腕表機芯，體現香奈兒女士熱愛大膽配飾的時尚品味。

●J12系列重整陣容：從28毫米到42毫米的完整視野

J12系列自2000年推出以來，便以高抗磨陶瓷顛覆了製表界；2026年，香奈兒進一步探索J12的多樣性，推出全新尺寸，完整重整男女表陣容。全新的常態款28毫米尺寸涵蓋黑、白陶瓷兩種材質，更首度嘗試搭載具有羅緞織帶紋理的黑色橡膠表帶，體現前衛不羈的精神，搭載石英機芯；既有的33毫米與38毫米款式，則分別由Kenessi表廠打造的Caliber 12.2和Caliber 12.1機械機芯所驅動。

結合賽車運動的J12 Superleggera以42毫米尺寸強勢回歸，霧黑色陶瓷搭配精鋼展現洗鍊的運動美學，搭載Caliber 12.1自動機芯。同時42毫米與28毫米尺寸今年都特別推出限量版的「黑金」配，而去年首度限量推出的J12 BLEU藍色陶瓷腕表，也將以38及33毫米兩款霧面陶瓷款式納入品牌常態系列。

NŒUD DE DIAMANTS手環表，18K白金、鈦金屬、雪花鑲嵌鑽石、中央1顆重約5.23克拉正方祖母綠形切割鑽石，高精準石英機芯，5,993萬3,000元，獨一無二之作。圖／香奈兒提供
NŒUD DE DIAMANTS手環表，18K白金、鈦金屬、雪花鑲嵌鑽石、中央1顆重約5.23克拉正方祖母綠形切割鑽石，高精準石英機芯，5,993萬3,000元，獨一無二之作。圖／香奈兒提供

NŒUD DE CAMÉLIA刺繡手環表，18K白金、鈦金屬、鑽石，高精準石英機芯，469萬7,000元，限量發行20枚。圖／香奈兒提供
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J12 Coco Game腕表，38毫米霧面黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，霧面黑色高抗磨陶瓷長階梯形切割圖騰，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，價格未定。圖／香奈兒提供
J12 Coco Game腕表，38毫米霧面黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，霧面黑色高抗磨陶瓷長階梯形切割圖騰，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，價格未定。圖／香奈兒提供

BOY·FRIEND Coco Game腕表，34.6 × 26.7 × 7.3 毫米黑色塗層精鋼表殼鑲嵌梯形切割鑽石，高精準度石英機芯，價格未定，限量發行。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND Coco Game腕表，34.6 × 26.7 × 7.3 毫米黑色塗層精鋼表殼鑲嵌梯形切割鑽石，高精準度石英機芯，價格未定，限量發行。圖／香奈兒提供

Gabrielle腕表，43毫米18K白金鑲鑽，搭載高精準石英機芯，923萬3,000元，限量發行10枚。圖／香奈兒提供
Gabrielle腕表，43毫米18K白金鑲鑽，搭載高精準石英機芯，923萬3,000元，限量發行10枚。圖／香奈兒提供

NŒUD DE CAMÉLIA鑽石戒指，18K白金、鈦金屬、雪花鑲嵌鑽石、中央1顆重約1克拉明亮式切割鑽石，高精準石英機芯，809萬9,000元，限量發行五枚。圖／香奈兒提供
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Gabrielle長項鍊表，18K白金鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，搭載高精準石英機芯，1,700萬8,000元，限量發行5枚。圖／香奈兒提供
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NŒUD DE CAMÉLIA刺繡手環表，18K白金、鈦金屬、鑽石，高精準石英機芯，469萬7,000元，限量發行20枚。圖／香奈兒提供
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Gabrielle長項鍊表，18K白金鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，搭載高精準石英機芯，1,700萬8,000元，限量發行5枚。圖／香奈兒提供
Gabrielle長項鍊表，18K白金鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，搭載高精準石英機芯，1,700萬8,000元，限量發行5枚。圖／香奈兒提供

BOY·FRIEND Coco Game腕表，34.6 × 26.7 × 7.3 毫米黑色塗層精鋼表殼鑲嵌梯形切割鑽石，高精準度石英機芯，價格未定，限量發行。圖／香奈兒提供
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Coco Game長項鍊表，18K白金、鈦金屬、鑽石，809萬9,000元，限量發行5枚。圖／香奈兒提供
Coco Game長項鍊表，18K白金、鈦金屬、鑽石，809萬9,000元，限量發行5枚。圖／香奈兒提供

J12 Golden Black Caliber 12.1 42毫米腕表限量款，霧面黑色高抗磨陶瓷搭配黑色塗層精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，39萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12 Golden Black Caliber 12.1 42毫米腕表限量款，霧面黑色高抗磨陶瓷搭配黑色塗層精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，39萬1,000元。圖／香奈兒提供

J12 Superleggera Caliber 12.1 42毫米腕表，霧黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，46萬4,000元。圖／香奈兒提供
J12 Superleggera Caliber 12.1 42毫米腕表，霧黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，46萬4,000元。圖／香奈兒提供

CHANEL 香奈兒 日內瓦

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