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2026WWG／勞力士歡慶蠔式腕表100周年 冶金技術創新 紀念款價格一次看

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Oyster Perpetual Yacht-Master II，44毫米18K黃金腕表（Ref. 126688），藍色Cerachrom陶質字圈、白色啞漆面、4162機芯，195萬8,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Yacht-Master II，44毫米18K黃金腕表（Ref. 126688），藍色Cerachrom陶質字圈、白色啞漆面、4162機芯，195萬8,500元。圖／勞力士提供

2026年的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展，不僅是全球表迷一年一度的年度盛會，今年適逢勞力士（Rolex）慶祝其最具代表性的發明第一枚防水蠔式腕表（Oyster）問世一百周年的歷史時刻。為此，勞力士特別獻上一系列大膽創新且充滿敬意的2026年新作，其中更有全新開發的合金紀念型金（Jubilee Gold）與蠔式鋼與鉑金的「鉑金鋼（Rolesium）」組合。

百年傳奇的當代迴響：Oyster Perpetual

百週年紀念款Oyster Perpetual 41（蠔式恒動型 41）黃金鋼腕表，看似低調，其中細節充滿歷史。石板灰色太陽紋表面上6點鐘位置鐫刻的「100 YEARS」字樣，直接取代了傳統的「SWISS MADE」標誌，上鏈表冠亦浮雕了數字「100」，在勞力士歷史上極為罕見。在材質上雖然是黃金鋼（Rolesor）配置，但勞力士首次在Oyster Perpetual系列中，讓表帶的中間鏈節維持蠔式鋼材質，而非傳統的黃金，更顯俐落與現代，讓人想起50年代的歷史經典。

在入門級距的Oyster Perpetual系列，勞力士推出了令人嚮往的全新面盤色彩。Oyster Perpetual 36（Ref. 126000）採用色彩繽紛的「紀念花紋圖案」表面。看似迷幻的圖案其實是以十色移印工藝逐一上色而成。Oyster Perpetual 34和28分別採用磨砂處理（Brushed）的18K永恒玫瑰金與18K黃金打造，使勞力士首次在此系列的貴金屬款上運用此技術，賦予金屬柔和光澤。腕表的3、6、9 點鐘位置首次鑲嵌了天然寶石：34毫米永恒玫瑰金藍面款配的是藍線石（Dumortierite），28毫米黃金綠面款則是配上綠色血石（Bloodstone）。

貴金屬的藝術新境界

勞力士在冶金學上的造詣在今年再度突破。品牌推出了20多年來首款全新研發的 18K 金合金——「紀念型金」（Jubilee Gold）。新款 Day-Date 40（Ref. 228235 JG）是手沒運用這款合金的新作，融合了黃金、白金與粉紅金的特性，呈現出一種溫潤、帶有暖灰色調且不張揚的光澤。這款稀有之作，表面採用了淺綠東陵石（Aventurine），這種天然寶石細膩的雲母微粒與全新的紀念型金相映成輝，這也是勞力士首次將此種金合金與天然東陵石結合。

新款Cosmograph Daytona（Ref. 126502） 採用了蠔式鋼與鉑金的「鉑金鋼（Rolesium）」組合。淨灰色Cerachrom陶質外圈採用了富含碳化鎢的氧化鋯材質（已申請專利），呈現出獨特的金屬質感光澤；此表也是勞力士首次將傳統大明火琺瑯工藝施於陶瓷板底座上，而非傳統的金屬基底，這使得白色琺瑯表面與計時盤散發更明亮的光澤。同時，測速計刻度的字體經重新設計，採用橫排懸浮式數字，向1963年的迪通拿原型致敬。

全新機芯驅動帆船賽事

針對帆船賽事設計的Yacht-Master II，在2026年迎來了全面進化，搭載全新4162型機芯，是勞力士歷史上首枚倒數計時的分針與秒針改為逆時針方向旋轉的表款，能讓船員能以最直觀的方式掌握開賽前的關鍵時刻。同時，新的倒數預設系統（已申請專利）僅需通過單一按鈕即可快速設定，大幅提升了在激烈賽事中的實用性。備有蠔式鋼及18K黃金款兩種型號選擇。

經典Datejust 41（Ref. 126334）白色黃金鋼款，今年推出了漸變綠色表面。這是勞力士自2019年重新推出漸變色設計以來，首度推出覆以漆面（Lacquer）塗層的漸變色表面。由中心向邊緣擴散的深邃綠色，與日曆窗形成鮮明對比，將可以說是今年最優雅的面盤款式。勞力士也宣布今年全面升級其指標性的頂級天文台精密時計認證（Superlative Chronometer certification），每一枚帶有綠色印章的勞力士腕表，除了原有的精準（每日誤差正負兩秒內）、防水、自動上鏈及動力儲備標準外，勞力士正式增設了三項全新測試標準：「防磁性」、「可靠性」及「可持續性」，無疑在歡慶防水蠔式腕表周年之際，重新為現代製表業樹立全新天花板。

Oyster Perpetual 34（Ref. 124205）藍石漆面表面特寫，18K粉紅金鐘點標記，3、6、9點鐘位置為藍線石鐘點標記。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 34（Ref. 124205）藍石漆面表面特寫，18K粉紅金鐘點標記，3、6、9點鐘位置為藍線石鐘點標記。圖／勞力士提供

勞力士綠色印章，勞力士全面升級指標性的頂級天文台精密時計認證。圖／勞力士提供
勞力士綠色印章，勞力士全面升級指標性的頂級天文台精密時計認證。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Yacht-Master II（Ref. 126680），44毫米蠔式鋼配藍色Cerachrom陶質字圈、白色啞漆面、4162機芯，68萬6,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Yacht-Master II（Ref. 126680），44毫米蠔式鋼配藍色Cerachrom陶質字圈、白色啞漆面、4162機芯，68萬6,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 41（Ref. 134303）腕表石板灰色亮面太陽光線效果錶面特寫，6點鐘位置鐫刻「100 YEARS」（一百週年）字樣。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 41（Ref. 134303）腕表石板灰色亮面太陽光線效果錶面特寫，6點鐘位置鐫刻「100 YEARS」（一百週年）字樣。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 34（Ref. 124205），34毫米18K永恒玫瑰金配藍石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，129萬1,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 34（Ref. 124205），34毫米18K永恒玫瑰金配藍石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，129萬1,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Yacht-Master II（Ref. 126680），44毫米蠔式鋼配藍色Cerachrom陶質字圈、白色啞漆面、4162機芯，68萬6,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Yacht-Master II（Ref. 126680），44毫米蠔式鋼配藍色Cerachrom陶質字圈、白色啞漆面、4162機芯，68萬6,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Day-Date 40（Ref. 228235JG），40毫米18K紀念型金配亮綠東陵石鑲鑽表面、元首型表帶 (President)、3255機芯，196萬6,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Day-Date 40（Ref. 228235JG），40毫米18K紀念型金配亮綠東陵石鑲鑽表面、元首型表帶 (President)、3255機芯，196萬6,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，蠔式鋼及鉑金。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，蠔式鋼及鉑金。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（Ref. 126502）一體成型Cerachrom陶質外圈特寫。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（Ref. 126502）一體成型Cerachrom陶質外圈特寫。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Day-Date 40（Ref. 228235JG）元首型表帶。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Day-Date 40（Ref. 228235JG）元首型表帶。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（Ref. 126502），40毫米蠔式鋼及鉑金配白色琺瑯面、4131機芯、195萬8,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（Ref. 126502），40毫米蠔式鋼及鉑金配白色琺瑯面、4131機芯、195萬8,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Datejust 41（Ref. 126334），41毫米白色黃金鋼配漸變綠色漆面、3235機芯，39萬5,000元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Datejust 41（Ref. 126334），41毫米白色黃金鋼配漸變綠色漆面、3235機芯，39萬5,000元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Datejust 41（Ref. 126334），41毫米白色黃金鋼配漸變綠色漆面、3235機芯，39萬5,000元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Datejust 41（Ref. 126334），41毫米白色黃金鋼配漸變綠色漆面、3235機芯，39萬5,000元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 28（Ref. 276208），28毫米18K黃金配綠石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，101萬9,000元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 28（Ref. 276208），28毫米18K黃金配綠石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，101萬9,000元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（Ref. 126502）透明表殼底蓋。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（Ref. 126502）透明表殼底蓋。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Day-Date 40（Ref. 228235JG），40毫米18K紀念型金配亮綠東陵石鑲鑽表面、元首型表帶 (President)、3255機芯，196萬6,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Day-Date 40（Ref. 228235JG），40毫米18K紀念型金配亮綠東陵石鑲鑽表面、元首型表帶 (President)、3255機芯，196萬6,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Day-Date 40（Ref. 228235JG）亮綠東陵石表面特寫。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Day-Date 40（Ref. 228235JG）亮綠東陵石表面特寫。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 41（Ref. 134303），41毫米蠔式鋼及黃金配石板灰色面6點鐘位置鐫刻「100 years」，3230機芯，32萬6,000元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 41（Ref. 134303），41毫米蠔式鋼及黃金配石板灰色面6點鐘位置鐫刻「100 years」，3230機芯，32萬6,000元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 36（Ref. 126000），36毫米蠔式鋼配紀念花紋圖案彩色漆面、3230機芯，22萬7,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 36（Ref. 126000），36毫米蠔式鋼配紀念花紋圖案彩色漆面、3230機芯，22萬7,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 36（Ref. 126000）紀念花紋漆面表面特寫。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 36（Ref. 126000）紀念花紋漆面表面特寫。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Yacht-Master II（Ref. 126688），44毫米18K黃金配藍色Cerachrom陶質字圈、白色啞漆面、4162機芯，195萬8,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Yacht-Master II（Ref. 126688），44毫米18K黃金配藍色Cerachrom陶質字圈、白色啞漆面、4162機芯，195萬8,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Yacht-Master II，44毫米18K黃金腕表，白色啞漆面表面特寫。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Yacht-Master II，44毫米18K黃金腕表，白色啞漆面表面特寫。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 28（Ref. 276208），28毫米18K黃金配綠石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，101萬9,000元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 28（Ref. 276208），28毫米18K黃金配綠石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，101萬9,000元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 41（Ref. 134303），41毫米蠔式鋼及黃金配石板灰色面6點鐘位置鐫刻「100 years」，3230機芯，32萬6,000元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 41（Ref. 134303），41毫米蠔式鋼及黃金配石板灰色面6點鐘位置鐫刻「100 years」，3230機芯，32萬6,000元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 34（Ref. 124205），34毫米18K永恒玫瑰金配藍石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，129萬1,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 34（Ref. 124205），34毫米18K永恒玫瑰金配藍石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，129萬1,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 36（Ref. 126000），36毫米蠔式鋼配紀念花紋圖案彩色漆面、3230機芯，22萬7,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 36（Ref. 126000），36毫米蠔式鋼配紀念花紋圖案彩色漆面、3230機芯，22萬7,500元。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 34（Ref. 124205），34毫米18K永恒玫瑰金配藍石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，129萬1,500元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 34（Ref. 124205），34毫米18K永恒玫瑰金配藍石漆面、數字3、6、9以天然寶石製成、2232機芯，129萬1,500元。圖／勞力士提供

勞力士 腕表

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