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母親節披薩3888元！達美樂、必勝客大對決 帝王蟹、鮑魚、生蠔通通來

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客聯手漢來海港推2款海味比薩，還有限定火山熔岩餅皮、吳寶春麥方店聯名甜點。圖／必勝客提供
必勝客聯手漢來海港推2款海味比薩，還有限定火山熔岩餅皮、吳寶春麥方店聯名甜點。圖／必勝客提供

迎接母親節到來，「達美樂」召喚去年推出的「帝王蟹」回歸，同時搭配鮑魚、愛心起司火山等元素，推出全台限量16吋巨無霸「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，一次能夠享受到12顆鮑魚與海鮮食材，還有濃郁的起司香氣，傳達對媽媽的滿滿心意，每個3,888元，限量300組。同時「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」也重新回歸市場，由經典龍蝦沙拉搭配極鮮干貝組成，即日起至5月17日，外帶可享半價499元優惠。

除此之外，達美樂並推出多款套餐方案，最高享5折起優惠。「寵愛女王套餐」內含有龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、經典系列手拍大披薩1 個、豐盛拼盤1份與大可樂1瓶，優惠價1,369元；另外還有「暖心饗宴套餐」、「佳節歡聚套餐」等方案，各為1,099、888元。

必勝客」今年攜手「漢來海港」，推出2款母親節限定聯名比薩與全新火山熔岩餅皮，為媽媽們獻上感謝。「明太子生蠔干貝比薩」集結多款豐盛海味，包括頂級生蠔、干貝、炙烤鳳尾大蝦，最後淋上特調明太子醬並佐以清脆櫛瓜，呈現層次分明的海洋盛宴，原價949元，外帶單點特價499元；限量款「巨魷海鮮宴愛心比薩」，使用愛心造型餅皮，再鋪上一整隻大魷魚，還有鮑魚、大蝦、干貝等食材，心意十足，單點1,049元，PK APP限定價999元，每店限量15份，售完為止。

同時必勝客新推「蛤蜊濃起司火山熔岩餅皮」，將洋蔥、西洋芹、馬鈴薯燉煮後再加入蛤蜊，並融入巧達、帕瑪森、帕達諾與康門貝爾4種起司，濃郁滑順、乳香十足，大比薩升級價199元。

必勝客本次還首度攜手「吳寶春麥方店」，推出全新「荔枝玫瑰巴斯克」，特別加入冠軍配方玫瑰荔枝餡，帶來荔枝的鮮甜與玫瑰的淡雅清香，即日起限時限量開賣，8吋蛋糕原價999元，加購價699元，全台限量6,000顆；小顆單點199元，加購價179元。即日起令推出「母親節甜蜜小套餐」、「母親節甜蜜人氣套餐」，優惠價各為888、1,259元起，4月30日前取餐，再送「荔枝玫瑰巴斯克（小顆）」。

達美樂「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」限量登場，每個3,888元。圖／達美樂提供
達美樂「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」限量登場，每個3,888元。圖／達美樂提供

必勝客與漢來海港共同研發「巨魷海鮮宴愛心比薩」，每店限量15份。圖／必勝客提供
必勝客與漢來海港共同研發「巨魷海鮮宴愛心比薩」，每店限量15份。圖／必勝客提供

達美樂推出母親節限定口味，集結帝王蟹、鮑魚、龍蝦沙拉、干貝等海味食材。圖／達美樂提供
達美樂推出母親節限定口味，集結帝王蟹、鮑魚、龍蝦沙拉、干貝等海味食材。圖／達美樂提供

必勝客 達美樂 披薩 母親節 吳寶春

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