全家母親節檔期爆發！蛋糕預購飆4成 一站買齊家電香氛搶孝親商機

母親節送禮商機升溫，全家便利商店觀察，蛋糕甜點在FamiPort預購與全家行動購等線上通路進入銷售高峰，整體業績較平時成長約4成。隨著消費者生活節奏加快、偏好高效率購物模式，除蛋糕外，香氛、保養品及小家電等商品也同步帶動買氣，呈現複合式消費趨勢。

全家表示，今年母親節檔期以「一站式孝親選品」為主軸，整合「甜蜜烘焙」、「生鮮美饌」、「質感生活」及「時尚家電」四大類別，合計推出近200項商品，鎖定不同族群送禮需求。業者指出，透過線上預購與門市取貨的整合模式，可望持續放大節慶檔期動能，帶動整體業績成長。

因應現代家庭結構改變、人口數減少趨勢，份量適中、便於分切及保存的「長條型蛋糕」，銷售表現持續看漲。看準此趨勢，全家FamiPort蛋糕甜點預購，將長條型蛋糕的品項比例提升至6成，今年更主打「經典三本柱」、「創意大人系」二大策略，其中經典三本柱以歷年母親節熱銷的芋泥、巧克力、起司三大口味為主體，導入知名老店紅葉蛋糕的「芋泥布丁香草戚風蛋糕」、BAC「經典起司巧克力蛋糕」；創意大人系則推薦亞尼克「微醺青梅生乳捲」、小熊菓子「立頓茶香奶茶捲」等商品，並推出多款符合現代消費趨勢的長條蛋糕供消費者選購。

全家長期邀民眾關懷社會弱勢，聯合9個公益團體組織，推出愛心公益認購活動，認購商品將直接寄送給需要幫助的弱勢家庭，包括日用品、料理包及弱勢族群所需之急難救助物資。即日起至5月10日，凡購買母親節預購型錄指定商品，即享任選2件95折、3件以上92折優惠，部分商品搭配店舖團購下單可享專屬折扣，讓送禮心意與荷包雙贏。

今年全家FamiPort預購主打多款傳統經典與創新兼具的話題甜點，傳統圓形蛋糕以芋泥、巧克力、起司組成經典三本柱，首推知名老店紅葉「芋泥布丁香草戚風蛋糕」，手工製作的芋泥鮮奶油搭配香Q布丁，口感滑順細緻；喜愛濃郁口味則推薦BAC「經典起士巧克力蛋糕」，澳洲奶油起司與巧克力的完美交織，帶來醇厚的味覺享受；另有Fale in Joy「原味舒芙蕾蛋糕」提供法式經典的純粹美味。適合小家庭選購的長條型蛋糕則主推創意大人味，針對喜歡嚐鮮的味蕾，推出混搭系商品，如亞尼克的「微醺青梅生乳捲」，將梅酒清香與北海道奶霜完美結合，還加入脆梅果肉清爽解膩；以及小熊菓子與立頓聯名的「立頓茶香奶茶捲」，將淡雅紅茶清香與奶香交融，深受年輕世代喜愛。

此外，近年消費者購買蛋糕不僅為了應景慶祝，更喜歡藉此歡聚時刻，與親友共享話題聯名新品，亦有不少女性客群選擇購買精緻甜點作為日常的自我犒賞。看準日常犒賞與下午茶商機，全家更獨家引進多款便利商店通路限定的療癒系甜品，包含網路爆紅的小熊菓子「芙菲小圓餅」，鹹甜新品「立頓奶茶」、「玉米濃湯」口味，外酥內軟的雲朵口感讓人一口接一口；更有抹茶控不容錯過的「健司X辻利」聯名系列，推出「抹茶麻糬泡芙」與「抹茶雲朵燒」2款極致濃郁的日式茶韻甜點，只要走到巷口店舖就能輕鬆為媽媽打造最具質感的午後時光。

除了烘焙甜點，全家更將送禮提案延伸至質感生活，為媽媽打造專屬的放鬆時光。便利商店通路獨家販售的tokuyo按摩椅「Mini玩美椅3」，以50W省電設計與貼心的溫熱敷功能，全面舒緩久站久坐的腰腿疲勞，兼具實用與時尚美型；針對春夏氣候與日常健康管理，精選「Blueair二合一清淨除濕機」與「KINYO八電極家用藍牙體脂計」，預購期間購買此兩款指定家電，獨家加贈「川本之家316保溫杯」，讓媽媽隨時隨地都能感受溫暖呵護。「全家」亦備妥母親節專屬花束、高級水果禮盒，以及天絲舒適寢具，另外還有免採買、免洗切的「FAMI煮煮」便利料理包，輕鬆覆熱即可端上桌。