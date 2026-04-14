2026WWG/造型腕表大師卡地亞美學再進化 經典Roadster、Crush矚目回歸

自20世紀初以來，卡地亞（Cartier）便以方形、弧形、矩形、圓形等多元輪廓，開創獨樹一幟的美學，奠定「造型腕表大師」的地位。自即日起至4月20日止，在日內瓦登場的製表界年度盛事鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WWG）上，卡地亞更進一步體現引領逾百年的美學與技術。

●Roadster重現江湖

今年最讓表迷引頸期待的是Roadster系列的回歸。誕生於2002年的Roadster腕表是品牌向1950年代經典豪華跑車致敬的設計，以酒桶形表殼為基礎，流暢弧線覆刻跑車車身線條、錐形表冠致敬經典跑車車輪輪轂、表盤紋理模擬汽車儀表盤，3點位放大日期窗如跑車車頭燈，為最醒目的標誌特色。2012年停產的Roadster，在運動感和正裝間完美平衡，一直是收藏界熱門品項。

卡地亞運保留Roadster經典流線造型，重新調整比例、拉伸線條、優化人體工學，讓源自跑車的設計元素更為突出。標誌的錐形表冠與表圈與表殼融為一體、以車頭燈造型呈現的日期放大鏡被彰顯，表圈新增四枚鉚釘裝飾，加倍整體設計所傳達的力量美學。大型與中型款分別搭載1847MC、1899MC兩款卡地亞工作坊精製自動上鏈機芯，並配備能自行更換表帶的QuickSwitch快拆系統，交替拋光與霧面質感的金屬鍊節，長度上也縮短，更貼合人體工學。

●Crash鏤空腕表鉑金再現 Tortue精緻進化

藏家鍾愛的Cartier Privé系列第十篇章，以鉑金重新演繹此系列歷年最具標誌性的三款造型腕表：Tank Normale腕表、Tortue單按鈕計時碼表和Crash鏤空腕表。三款新作均搭配凸圓形紅寶石鍊表冠、酒紅色皮革表帶與表盤移印圖案。其中Crash鏤空腕表是Cartier Privé系列問世後推出的首個表款，別具意義；該表最初誕生於1967年，堪稱「搖擺倫敦」（Swinging London）時期的經典標誌；Tortue單按鈕計時碼表重新演繹Collection Privée Cartier Paris系列於1998年推出的一款時計；Tank Normale則重現一款1934年的歷史經典。

而2024年曾透過Cartier Privé系列限量復刻的Tortue腕表，在今年以全新系列共5款作品，重現這個1912年推出的獨特造型表殼傑作。經卡地亞設計工作室徹底重新設計，呈現全新造型與比例，整體更為圓潤飽滿，表盤細節更為立體精緻。新作採拋光黃K金、鑲鑽玫瑰金或鑲鑽白K金打造，後兩者提供優雅精巧的小型款和迷你款兩種尺寸。同時推出的還有一款鉑金表圈鑲嵌長梯形鑽石的晚宴款，搭載手上鍊機芯；刻劃品牌精神標誌美洲豹的大師工藝內填琺瑯腕表，白K金與黃K金兩種型號分別限量100枚。

●Santos‑Dumont鍊帶優雅復古 手鐲表展現精湛珠寶技術

飛行表Santos系列迎來搭載1904-CH MC型計時機芯的大型款計時碼表（47x40毫米），忠實延續系列的簡約設計，同時加倍突顯其機

械魅力。Santos‑Dumont腕表新作搭配全新15排、共394枚鏈節組成的K金鍊帶，是以1920年代柔軟金鍊為靈感，完美詮釋復古格調與現代工藝的融合，提供鉑金、黃K金、以及黃K金配墨西哥產金曜石面三種選擇。

女表部分，經典橢圓造型的Baignoire，今年以巴黎飾釘煥新登場。這一源自1920年代的經典元素，拋光全數手工完成，讓金質表面呈現建築般的幾何美感，腕表與手環融為一體；其中一款以雪花式鑲嵌圓鑽表面，手環部分更精心以亭部倒置方式鑲嵌鑽石，巧妙呼應巴黎飾釘的雕塑造型。全新亮相的珠寶表Myst de Cartier系列，延續1930年代創意總監貞杜桑的雕塑感風格，採用精湛的寶石鑲嵌與漆藝演繹美洲豹斑紋，並運用隱形彈性結構，使手環腕表如雕塑般貼合手腕，研發實力與美學追求一氣呵成。

Baignoire黃K金腕表，今年以巴黎飾釘煥新登場。圖／卡地亞提供

（由左至右）Cartier Privé - Les Opus系列Tank Normale鉑金腕表、Tortue鉑金單按把計時碼表、Crash鉑金腕表。圖／卡地亞提供

Baignoire黃K金腕表，今年以巴黎飾釘煥新登場。圖／卡地亞提供

Cartier Privé - Les Opus系列Crash鉑金腕表，45.34毫米 × 25.18毫米鉑金表殼、卡地亞1967MC型工作坊精製手上鍊機芯，獨立編號限量款 。圖／卡地亞提供

Tortue鉑金手上鍊腕表，41 x 33毫米鉑金表圈鑲嵌長方梯形切割鑽石、卡地亞430MC型手上鍊機械機芯、隨附灰色鱷魚皮革表帶。圖／卡地亞提供

Cartier Privé - Les Opus系列Crash鉑金腕表，45.34毫米 × 25.18毫米鉑金表殼、卡地亞1967MC型工作坊精製手上鍊機芯，獨立編號限量款。圖／卡地亞提供

Santos‑Dumont黃K金腕表，配可更換復古黃K金表鍊、卡地亞430MC型手上鍊機芯。圖／卡地亞提供

Myst de Cartier腕表，黃K金、鑽石、稿瑪瑙。圖／卡地亞提供

Myst de Cartier腕表，黃K金、鑽石、稿瑪瑙。圖／卡地亞提供

Santos‑Dumont鉑金腕表，配可更換復古鉑金表鍊、卡地亞430MC型手上鍊機芯。圖／卡地亞提供

Baignoire黃K金腕表，今年以巴黎飾釘煥新登場。圖／卡地亞提供

Tortue鍍銠白K金腕表，33.4 x 26.7毫米與26.1 x 20.9毫米，石英機芯、配亮面海軍藍色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

2002年問世的Roadster腕表，今年以全新姿態重磅回歸。圖／卡地亞提供

Tortue Panthere美洲豹大師工藝黃K金腕表，表盤及表殼飾以內填琺瑯、寶石鑲嵌、卡地亞430MC型手上鍊機械機芯、亮面深綠色鱷魚皮錶帶編號並限量發售100枚。圖／卡地亞提供

Roadster精鋼自動腕表大型款，47 x 38毫米精鋼表殼與快拆表鍊、卡地亞1847MC自動上鍊機芯，隨附鱷魚皮革表帶。圖／卡地亞提供

Roadster黃K金與精鋼自動腕表中型款，42.5 x 34.9毫米黃K金與精鋼表殼與快拆表鍊、卡地亞1899MC自動上鍊機芯，隨附鱷魚皮革表帶。圖／卡地亞提供