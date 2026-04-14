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三度聯名Sebago Weekend Max Mara膠囊系列帆船鞋捎來遠方的海潮鹹香
具優秀抓地力的帆船鞋不僅是遊艇、帆船上的穿戴配件，更早早成為休閒生活的重要元素。義大利品牌Weekend Max Mara近日三度與鞋履品牌Sebago合作發表聯名系列「A Weekend with Sebago」，聚焦在後者經典的Docksides帆船鞋，展現優雅與實用兼具的夏日風格。
帆船鞋看似屬於男性的單品近年逐漸跨界進入女性視野，包含2024春夏的Miu Miu曾將深棕皮革與極短內褲搭配帆船鞋營造出叛逆，BALLY以皮西裝與短褲揉合出女孩式的俐落幹練，如今Weekend Max Mara與Sebago的聯名，則為這股帆船鞋熱再度帶來話題新選項；而Sebago的帆船鞋具眾多結構性特色諸如EVA鞋底墊層、防滑橡膠鞋底，同時頗受英國王室青睞，例如凱特王子妃（Kate Middleton）便曾多次穿著SEBAGO帆船鞋現身英國，或在紐西蘭與印度出訪時穿著造型。
全新聯名鞋履具鞋側延伸至正面的同色系斑點鞋帶，串聯起一體成形的大尺寸流蘇，賦予整體明顯的戲劇效果，可拆卸的超大型流蘇讓穿戴者可自由變化造型，同時每雙鞋款內墊均印有雙品牌的聯名Logo。全系列共四款色調，包含細緻軟革材質的純白與深棕，以及軟質麂皮的海軍藍與卡其色，除帶來運動鞋、平底鞋、涼鞋之外的夏日選擇，更仿若捎來了海潮的淡淡鹹香、迷人懷舊。
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