開賣時間、方法一次看！「ZO&FRIENDS」一卡通限量8818張陪伴通勤日常

最會賺錢的貓貓又來了！iPASS一卡通再度攜手潮流角色，宣布推出全新「ZO&FRIENDS」系列一卡通，將療癒魅力直接帶入日常通勤場景，讓收藏與實用一次到位。全系列預計於2026年4月20日11點起至4月22日，開放7-ELEVEN uniopen PRIMA訂閱制會員優先預購套組，並於5月1日11點在OPENPOINT APP開放現貨預購，勢必再掀一波搶購熱潮。

本次系列共推出2款設計「ZOA」與「A&NE」，每款限量8,818張，單張售價388元，採用精緻珠光卡面搭配特殊造型包裝，從外觀到細節皆強化收藏價值。其中，雲朵貓ZOA化身卡面主角，延續溫暖療癒的形象；小雛菊A&NE則以俏皮活潑風格登場，與充滿驚喜感的AKIZAKI共同構築繽紛世界觀，為日常增添療癒可愛能量。

推出的2款卡片皆採用一卡通PLUS晶片卡，結合iPASS MONEY APP「票卡感應機」功能，用戶無需前往實體據點，即可完成加值、查詢餘額與交易紀錄，提升使用便利性。隨著iPASS MONEY生態圈持續擴張，目前已涵蓋電子支付、大眾運輸與生活繳費等多元場景。

此外，完成記名的一卡通還可累積「一卡通綠點」，1點等同1元，可用於折抵交通費或日常消費，讓卡片不只是收藏品，更具備長期使用價值，粉絲們趕快訂好鬧鐘，準備準時開搶。