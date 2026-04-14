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愛情神劇《LPC》2026第四輪觀眾持續狂多刷 喜愛熱潮不退燒

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖/活性界面製作提供
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曾在百老匯締造超過5000場長銷紀錄的愛情音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》（簡稱《LPC》），自2021年在臺推出後，迅速成為臺灣劇場界最具話題性的長銷作品。首度製作即大膽宣告連演33場，最終加開至34場，場場爆滿、一票難求，締造臺灣音樂劇市場少見的「追劇式」觀演現象。

2022、2023年連續回歸皆刷新票房與口碑紀錄，2026年再度強勢登場，集結歷年11位人氣卡司，加上4位話題新血知名藝人巴鈺、音樂劇小王子鍾政均，以及網路高人氣新婚夫妻檔蘇志翔（鳥屎）與顏辰歡（顏顏），共15位演員輪番演出，每組搭配都激盪出不同火花。

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20段愛情縮影，從曖昧、婚姻到老後陪伴，直擊每個人的愛情經歷

《LPC》以4位演員詮釋20段跨越人生不同階段的愛情故事，從初次約會、婚姻焦慮，到伴侶相處與晚年陪伴，用幽默卻犀利的方式，道出每個人都曾經歷卻難以說出口的情感心聲。

劇中一句經典台詞：「我一個人生活，但是我心甘情願，永遠是伴娘。感謝主！絕不當新娘。」

精準反映當代女性對婚姻既質疑又渴望的矛盾心理。而另一段描寫老年戀情的故事兩位在人生晚年相遇的男女，在喪禮中談起愛情，褪去浪漫幻想後，只剩下真誠與陪伴更讓觀眾動容。

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臺灣觀眾百看不膩，多刷熱潮不停歇

《LPC》被稱為「最適合約會的音樂劇」。百老匯版本曾促成超過50對觀眾現場求婚成功，在臺灣也締造最多觀眾多刷的音樂劇，首演觀眾立刻表示：「這已經是我超過30刷了！」，可見其現場魅力不可擋，甚至還出現有觀眾帶不同對象「試水溫」。

劇名直譯為「我愛你，你是完美的，現在改變吧」，副題則點出核心精神：「愛情是永不褪流行的時尚，關係是沒有解答的日常。」

隨著本次卡司全面升級，《LPC》本輪累積演出場次也即將突破400場，持續締造臺灣最長銷音樂劇場次紀錄。愛情或許沒有標準答案，但《LPC》仍持續用笑聲與共鳴提醒觀眾每段關係，都值得再愛一次。

2026《LPC》演出資訊

●演出日期｜2026/03/06——06/28

●演出地點｜PLAYground南村劇場

●演出卡司｜陳品伶、蔡邵桓（叉燒）、周家寬、江翊睿、倪安東、張稜、賴珮如、藍紫綾、謝雅兒、Steven Sun、高華麗、巴鈺、顏辰歡（顏顏）、蘇志翔、鍾政均

●購票請上OPENTIX兩廳院文化生活

音樂劇 百老匯

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