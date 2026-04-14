快訊

YouTube Premium有多重要？小賈斯汀舞台上放MV 凱蒂佩芮吐槽：我可不想看廣告

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

警犬值勤中「收到全機場廣播」 所有工作人員跟乘客一起為牠慶生：真正國家英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

開演倒數！劉珒Kate Liu國家音樂廳4月28日登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
開演倒數！劉珒Kate Liu國家音樂廳4月28日登場，雙人套票88折把握入席時刻。圖／聯合數位文創提供
開演倒數！劉珒Kate Liu國家音樂廳4月28日登場，雙人套票88折把握入席時刻。圖／聯合數位文創提供

隨著演出進入倒數，17屆蕭邦鋼琴大賽銅牌及馬祖卡獎得主——劉珒（Kate Liu），將於2026年 4 月 28 日在國家音樂廳舉行獨奏會。雙人套票 88 折限時優惠中，邀請樂迷把握最後購票機會。

劉珒的演奏以音色清澈、層次分明著稱。她擅長透過細緻的觸鍵與踏板控制，使樂句自然流動並展現張力。本次演出，她將以獨特的音樂詮釋，為聽眾帶來一場細膩的聽覺盛宴。

其詮釋亦獲國際鋼琴名家高度肯定。蕭邦國際鋼琴大賽金牌得主暨評審 Garrick Ohlsson 曾於現場聆聽其夜曲演出後表示：「那是我至今聽過最動人的演奏之一。」並形容自己在短短幾個樂句之後，便不再分析技巧，而是完全沉浸於音樂之中，彷彿進入如夢似幻的聆聽狀態。這樣的評價，不僅肯定其聲音掌控的細膩程度，也凸顯其音樂所帶來的深刻感染力。

本場獨奏會以「動靜之間」為主軸，曲目涵蓋蕭邦、舒曼與布拉姆斯的重要作品。從舞曲中細緻的節奏語感，到奏鳴曲厚實而深沉的結構層次，再延伸至浪漫樂派所描繪的詩意與張力，整體節目呈現鋼琴音樂在流動與凝聚之間的多重面貌。

隨著演出進入最後倒數，《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》成為近期樂迷關注焦點。無論是長期關注其演出的鋼琴愛好者，或希望走進音樂廳體驗現場琴鍵魅力的觀眾，皆可在國家音樂廳中，感受琴聲與空間交織出的細膩紋理。雙人套票88折優惠倒數，邀請觀眾把握最後機會入席，共同迎接這場即將展開的鋼琴之夜。購票請洽udn售票網

延伸閱讀

劉珒獨奏會 優惠套票倒數

NSO室內樂攜鋼琴家嚴俊傑 「台美人傳統週」傳鄉音

台北市立國樂團音樂會 2首委創新曲聽見新未來

NSO演繹巴爾托克名曲 荷蘭雙鋼琴名家兄弟檔助陣

相關新聞

開演倒數！劉珒Kate Liu國家音樂廳4月28日登場

隨著演出進入倒數，17屆蕭邦鋼琴大賽銅牌及馬祖卡獎得主——劉珒（Kate Liu），將於2026年 4 月 28 日在國家音樂廳舉行獨奏會。雙人套票 88 折限時優惠中，邀請樂迷把握最後購票機會。

2026WWG／勞力士歡慶蠔式腕表100周年 冶金技術創新 紀念款價格一次看

2026年的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展，不僅是全球表迷一年一度的年度盛會，今年適逢勞力士（Rolex）慶祝其最具代表性的發明第一枚防水蠔式腕表（Oyster）問世一百周年的歷史時刻。為此，勞力士特別獻上一系列大膽創新且充滿敬意的2026年新作，其中更有全新開發的合金紀念型金（Jubilee Gold）與蠔式鋼與鉑金的「鉑金鋼（Rolesium）」組合。

愛情神劇《LPC》2026第四輪觀眾持續狂多刷 喜愛熱潮不退燒

曾在百老匯締造超過5,000場長銷紀錄的愛情音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》（簡稱《LPC》），自2021年在臺推出後，迅速成為臺灣劇場界最具話題性的長銷作品。首度製作即大膽宣告連演33場，最終加開至34場，場場爆滿、一票難求，締造臺灣音樂劇市場少見的「追劇式」觀演現象。

母親節披薩3888元！達美樂、必勝客大對決 帝王蟹、鮑魚、生蠔通通來

迎接母親節到來，「達美樂」召喚去年推出的「帝王蟹」回歸，同時搭配鮑魚、愛心起司火山等元素，推出全台限量16吋巨無霸「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，一次能夠享受到12顆鮑魚與海鮮食材，還有濃郁的起司香氣，傳達對媽媽的滿滿心意，每個3,888元，限量300組。同時「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」也重新回歸市場，由經典龍蝦沙拉搭配極鮮干貝組成，即日起至5月17日，外帶可享半價499元優惠。

全家母親節檔期爆發！蛋糕預購飆4成 一站買齊家電香氛搶孝親商機

母親節送禮商機升溫，全家便利商店觀察，蛋糕甜點在FamiPort預購與全家行動購等線上通路進入銷售高峰，整體業績較平時成長約4成。隨著消費者生活節奏加快、偏好高效率購物模式，除蛋糕外，香氛、保養品及小家電等商品也同步帶動買氣，呈現複合式消費趨勢。

2026WWG／造型腕表大師卡地亞美學再進化 經典Roadster、Crush矚目回歸

自20世紀初以來，卡地亞（Cartier）便以方形、弧形、矩形、圓形等多元輪廓，開創獨樹一幟的美學，奠定「造型腕表大師」的地位。自即日起至4月20日止，在日內瓦登場的製表界年度盛事鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WWG）上，卡地亞更進一步體現引領逾百年的美學與技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。