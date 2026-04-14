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台灣虎航冬季航班首波明開賣 單程1199元起、尊榮虎優先搶票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航2026年冬季航班第一波開賣明天「尊榮虎封館」優先購票，單程未稅價1199元起。本報資料照片
台灣虎航2026年冬季航班第一波開賣明天「尊榮虎封館」優先購票，單程未稅價1199元起。本報資料照片

台灣虎航官網冬季航班（今年10月25日至明年3月27日）第一波開賣明天登場，強調「不收燃料費」，單程未稅價1199元起，明天為「尊榮虎封館」搶先購票，周四、周五開放全虎迷搶票。

台灣虎航明天「尊榮虎封館」優先購票，銷售期間自明天上午10時至明晚11時59分，旅遊期間自今年10月25日至明年3月27日，尊榮虎（tigerprime）封館優惠限透過專屬購票網頁，完成身分驗證後方可進行購票。

周四至周五全虎迷開賣，台灣虎航表示，銷售期間自周四上午10時至周五晚上11時59分，旅遊期間自今年10月25日至明年3月27日。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。

台灣虎航表示，日本航線部分，台北-沖繩1399元起、台北-大阪1799元起、台北-福岡1799元起、台北-宮崎1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-岡山1799元起、台北-東京（成田）1899元起、台北-東京（羽田）1899元起、台北-名古屋1899元起、台北-小松1899元起、台北-仙台2299元起、台北-新潟2299元起、台北-花卷2299元起、台北-札幌2599元起、台北-函館2599元起、台中-名古屋1899元起、高雄-沖繩1399元起、高雄-大阪1799元起、高雄-福岡1799元起、高雄-東京（成田）1899元起、高雄-名古屋1899元起、高雄-仙台2299元起、高雄-札幌3299元起。

韓國航線部分，台北-濟州1199元起、台北-釜山1399元起、台北-仁川1399元起、高雄-金浦1299元起。以上票價為單程未稅，詳細航班時間依官網公告為主。

虎航 岡山 台灣虎航

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