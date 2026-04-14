台灣咖啡師世界發光！林紹興技壓群雄 抱回2026世界拉花大賽冠軍

台灣咖啡師再度在國際舞台嶄露頭角。現任「COFFEE LOVER's PLANET」的咖啡師林紹興（Bala），於今年4月10日至12日在美國聖地牙哥舉行的世界咖啡大賽（WCC，The World Coffee Championships）旗下「世界拉花大賽」中，以穩定精準的技術與完整表現，從全球33位頂尖選手中脫穎而出，成功奪下世界冠軍，為台灣再添一座國際級咖啡榮耀。

林紹興過去即累積豐富賽事經驗，曾於2020、2022與2025年三度拿下「WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽（WCC Taiwan Latte Art Championship）」冠軍，多次代表台灣出賽。今年再度挑戰世界級殿堂，他在激烈競爭中一路晉級，最終與其他5位選手挺進決賽，並於關鍵舞台展現高度穩定性與藝術表現，成功奪冠。

評審團指出，林紹興以「精準無比的技術、動人心弦的敘事能力，以及無可挑剔的拉花作品」，完成一場向咖啡藝術致敬的演出，不僅在技術層面達到高標，也讓作品具有完整的情感與視覺敘事，最終獲得一致肯定。

「世界拉花大賽」隸屬於全球咖啡界最具指標性的競賽體系之一世界咖啡大賽，每年匯聚各國頂尖咖啡師同場競技，被視為檢驗專業技術與創作能力的重要舞台。此次奪冠，不僅展現台灣咖啡實力，也讓國際再次關注台灣在精品咖啡領域的深厚底蘊。

林紹興將在今年10月於「巴拿馬世界咖啡展（World of Coffee Panama）」受獎，屆時將再度站上國際舞台，接受全球咖啡產業的最高榮譽加冕。

林紹興參賽時的專注神情。圖／摘自IG（@worldcoffeechampionships）