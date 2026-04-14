快訊

白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經「清水米糕店」老板娘感動落淚

獨／又是約雇人員！南市經發局承辦人為光電業者圖利購電費涉貪遭訴

陽光行動回響／雞蛋大又光滑最好？專家破迷思 這樣挑選顧食安

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣咖啡師世界發光！林紹興技壓群雄 抱回2026世界拉花大賽冠軍

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
林紹興（左）在「世界拉花大賽」中，成功奪下世界冠軍。圖／摘自IG（@worldcoffeechampionships）
林紹興（左）在「世界拉花大賽」中，成功奪下世界冠軍。圖／摘自IG（@worldcoffeechampionships）

台灣咖啡師再度在國際舞台嶄露頭角。現任「COFFEE LOVER's PLANET」的咖啡師林紹興（Bala），於今年4月10日至12日在美國聖地牙哥舉行的世界咖啡大賽（WCC，The World Coffee Championships）旗下「世界拉花大賽」中，以穩定精準的技術與完整表現，從全球33位頂尖選手中脫穎而出，成功奪下世界冠軍，為台灣再添一座國際級咖啡榮耀。

林紹興過去即累積豐富賽事經驗，曾於2020、2022與2025年三度拿下「WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽（WCC Taiwan Latte Art Championship）」冠軍，多次代表台灣出賽。今年再度挑戰世界級殿堂，他在激烈競爭中一路晉級，最終與其他5位選手挺進決賽，並於關鍵舞台展現高度穩定性與藝術表現，成功奪冠。

評審團指出，林紹興以「精準無比的技術、動人心弦的敘事能力，以及無可挑剔的拉花作品」，完成一場向咖啡藝術致敬的演出，不僅在技術層面達到高標，也讓作品具有完整的情感與視覺敘事，最終獲得一致肯定。

「世界拉花大賽」隸屬於全球咖啡界最具指標性的競賽體系之一世界咖啡大賽，每年匯聚各國頂尖咖啡師同場競技，被視為檢驗專業技術與創作能力的重要舞台。此次奪冠，不僅展現台灣咖啡實力，也讓國際再次關注台灣在精品咖啡領域的深厚底蘊。

林紹興將在今年10月於「巴拿馬世界咖啡展（World of Coffee Panama）」受獎，屆時將再度站上國際舞台，接受全球咖啡產業的最高榮譽加冕。

林紹興參賽時的專注神情。圖／摘自IG（@worldcoffeechampionships）
林紹興參賽時的專注神情。圖／摘自IG（@worldcoffeechampionships）

林紹興（左3）在激烈競爭中一路晉級，最終與其他5位選手挺進決賽。圖／摘自IG（@worldcoffeechampionships）
林紹興（左3）在激烈競爭中一路晉級，最終與其他5位選手挺進決賽。圖／摘自IG（@worldcoffeechampionships）

咖啡 美國 聖地牙哥 拉花

延伸閱讀

田徑／台灣公開賽起死回生 城市冠名改新北國際賽

技職出頭天！北市擴大辦國際技能競賽 蔣萬安：讓人才被世界看見

嘉義之光輔仁中學2高中生勇奪FTC台灣冠軍 4月底前進美國世界賽

全球第9人！元智大學徐業良榮獲高齡科技大師殊榮

相關新聞

饗饗信義店火警「補償方案」出爐！下次免費招待、補償禮券1000元

人氣Buffet「饗饗微風信義店」今日（4月13日）中午發生火警事件，造成數百位民眾緊急疏散。對此，饗賓餐旅集團也公佈補償方案。今日已到店而未用餐的顧客，可享擇期再訪並全額招待；改至其他品牌用餐，或是今日下午、晚餐餐期受影響者，均補償「饗饗餐飲邀請券1,000元」一張。

台灣虎航冬季航班首波明開賣 單程1199元起、尊榮虎優先搶票

台灣虎航官網冬季航班（今年10月25日至明年3月27日）第一波開賣明天登場，強調「不收燃料費」，單程未稅價1199元起，明天為「尊榮虎封館」搶先購票，周四、周五開放全虎迷搶票。

台灣咖啡師世界發光！林紹興技壓群雄 抱回2026世界拉花大賽冠軍

台灣咖啡師再度在國際舞台嶄露頭角。現任「COFFEE LOVER's PLANET」的咖啡師林紹興（Bala），於今年4月10日至12日在美國聖地牙哥舉行的世界咖啡大賽（WCC，The World Coffee Championships）旗下「世界拉花大賽」中，以穩定精準的技術與完整表現，從全球33位頂尖選手中脫穎而出，成功奪下世界冠軍，為台灣再添一座國際級咖啡榮耀。

家電「訂閱制」挑戰傳統購買習慣 原來這2類商品台灣用戶最愛租

在LG InnoFest 2026亞太區活動中，生活家電解決方案事業本部租賃服務策略支援團隊負責人崔泰元（Taewon Choi）分享了品牌在亞洲家電市場持續著力的新型態購物革命。

城市裡的法式珠寶花園！Chaumet新光三越A9全新開幕 冠冕牆絕美

法國經典珠寶世家尚美巴黎（Chaumet），於新光三越A9開幕全新專賣店正式開幕。擁有近250年「自然主義珠寶商」傳統的Chaumet，特地將巴黎芳登廣場12號的經典美學移植台北，打造「都市中的法式珠寶花園」，帶來兼具工藝底蘊與現代感的沉浸式珠寶體驗空間。

輕巧時尚＋工藝感！S.T. Dupont用精品配件獻給每位獨特女性

母親節將至，現代女性在多重角色中仍保有自我與真實風格。法國經典精品都彭（S.T. Dupont）推出輕巧時尚的Twiggy系列打火機，以三款柔和配色與精湛工藝，為現代母親打造兼具美觀與實用的專屬禮物，回應每位現代女性的真實風格，。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。