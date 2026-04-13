家電「訂閱制」挑戰傳統購買習慣 原來這2類商品台灣用戶最愛租

在LG InnoFest 2026亞太區活動中，生活家電解決方案事業本部租賃服務策略支援團隊負責人崔泰元（Taewon Choi）分享了品牌在亞洲家電市場持續著力的新型態購物革命。

崔泰元指出，LG租賃服務（LG Subscription）的核心並非單純改變支付方式，而是將家電從「一次性購買的資產」轉變為「原廠長期負責的服務」。這種模式打破了過往消費者必須負擔高額入手中止門檻的痛點，轉而提供包含定期保養、耗材更換及原廠保固在內的整合式產品照護服務。

針對亞太區、特別是台灣市場的觀察，崔泰元透露目前租賃服務中佔比最高的品類為「淨水器」與「空氣清淨機」，這與大家原本猜想的電子衣櫥或是敲敲看冰箱完全不同類型。探究原因，是因為這類產品具備高度的「耗材定期更換需求」，透過訂閱制，消費者能將過往必須親自操心的濾網更換、機體內部清潔等維護工作，全權委託給LG原廠技師。不過，冰箱與洗衣機等核心大型家電也正快速崛起，成為台灣租賃市場的成長主力。

談及台灣市場的特殊性，崔泰元坦言，台灣消費者與韓國早期文化相似，對於「擁有權」具備極強的偏好。然而，隨著都市居住空間縮小與換機成本攀升，台灣市場樂於嚐鮮的特性，也成為LG在海外推動訂閱制的指標性地區。他強調，LG租賃方案不能僅被視為分期付款，官方直接提供的保固承諾與專業保養，是第三方保險或傳統零售通路的延長保固無法比擬的優勢。

針對台灣市場敏感的「換機成本」與「空間利用」需求，崔泰元表示，除了持續擴大租賃服務適用的產品線，也會持續評估在台灣推出更符合需求的配套服務，像是更具彈性的新品升級計畫，讓使用者能隨著家庭成員變化或新設計、新技術發表，更無負擔地升級更合適的機型，降低新科技入手的壓力。